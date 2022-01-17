Чистки для нового смотрящего. О чем говорят кадровые перестановки в промышленности ОРДЛО

Олег Полищук / Деловая столица

В российской политике в отношении оккупированного Донбасса ничего не поменялось - промышленный потенциал ОРДЛО остается в руках генералов ФСБ. Но теперь не московских чекистов, а истинных питерских.

Переговоры России с коллективным Западом о гарантиях безопасности, за которыми на уходящей неделе следил буквально весь мир, закончились полным дипломатическим провалом Кремля. Что было вполне ожидаемо, причем на всех трех переговорных площадках - как 10 января в Женеве во время многочасовой дискуссии между замгоссекретаря США Венди Шерман и замглавы МИД РФ, идейным имперцем Сергеем Рябковым, требующим от НАТО "забирать манатки" из восточноевропейских членов Альянса, так и в ходе заседаний Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе и Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

По сути, стороны остались на своих изначально озвученных позициях. Несмотря на российский ультиматум, двери для Киева в НАТО остались открытыми, а любимая игра Путина в повышение ставок уперлась в железобетонный потолок многократно повторяемых Вашингтоном угроз жестко отреагировать в случае попытки Москвы начать полномасштабное вторжение в Украину. В итоге ситуация глобально осталась прежней, в первую очередь, на донбасском фронте российско-украинской войны, которая, к сожалению, продолжает забирать жизни.

Так, 11 января в результате очередного обстрела оккупантами под Новотошковским погиб старший солдат Виктор Кучеренко из 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко. Таким образом о снижении огневой активности врага речь явно не идет. Плюс оба российских оккупационных корпуса, дислоцируемых на оккупированной части Донетчины и Луганщины, опять активизировались с "мобилизацией" местных - всю неделю в ОРДЛО осуществлялись в усиленном режиме розыскные мероприятия среди живущих в оккупации, которые считаются "приписным личным составом народных милиций ДНР и ЛНР", то есть 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ.

А 12 января в Южном военном округе России, которому как раз напрямую подчиняется контингент ихтамнетов в ОРДЛО, стартовали новые массовые учения батальонных тактических групп мотострелковых соединений, а также подразделений береговых войск Черноморского флота РФ и Каспийской флотилии. И на этом фоне возобновления публичного бряцания оружием на границе с Украиной появилась информация американской разведки о российских планах устроить на Донбассе военную провокацию. "Наше разведывательное сообщество получило информацию о том, что Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения. Мы видели этот спектакль в 2014 году", - заявил 14 января телеканалу CNN советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Уголь ОРДО и кадровый вопрос

Тем временем 14 января в российской оккупационной администрации в Донецке произошла одна важная кадровая рокировка. В добровольную отставку ушел ключевой для ОРДО "министр угля и энергетики ДНР" Дубовский (сейчас в статусе и. о. "министра" пребывает его "первый зам" Нестеренко), который был на этой "должности" не только при нынешнем донецком гауляйтере Кремля Пушилине, но и при его предшественнике Захарченко. Одним словом, до последнего времени у Дубовского была крепкая крыша в лице уже отставного "вице-премьера ДНР" Пашкова - гражданина РФ, смотрящего за отжатыми на Донбассе шахтами и меткомбинатами в интересах южноосетинской компании "Внешторгсервис", близкой к генералам ФСБ Беседе и Чемезову.

Между прочим, в вопросе наличия хорошего крышевания коллаборант Дубовский всегда был мастак - до войны он, являясь гендиректором шахты "Ждановская", считался креатурой Сергея Кузяры - угольного топ-менеджера "семьи" Януковича, ныне подозреваемого вместе с Виктором Медведчуком в госизмене и содействии террористическим организациям (правда, 12 января Кузяра таки вышел из СИЗО под домашний арест). И, что примечательно, когда в 2015-2016 гг. Дубовский первый раз возглавлял "министерство угля и энергетики ДНР", уголь из ОРДО активно шел на подконтрольные Украине территории.

Впрочем, вряд ли актуальные проблемы бывших патронов Кузяры и Медведчука хоть как-то сказались на нынешней судьбе Дубовского. А вот отставка Пашкова в ноябре прошлого года и скоропостижное его возвращение на российские просторы сыграли, наоборот, решающую роль. Хотя Дубовскому еще повезло - он спокойно лег на дно, а не отправился на подвал, как другие близкие к Пашкову топ-коллаборанты - "министр строительства и ЖКХ ДНР" Наумец, "мэр" Макеевки Голощапов, а также другие чинуши рангом поменьше.

Чекистский передел ОРДЛО

Ну а стартовал большой передел в металлургической и угольной промышленности оккупированного Донбасса еще год назад. Сначала место для угольных схем в ОРДЛО Путин зарезервировал для своего кума Медведчука, а летом 2021-го в Кремле подобрали на фигуру нового смотрящего за существующими промышленными активами ОРДЛО российского бизнесмена Юрченко, за которым стоит генерал-полковник ФСБ Сергей Иванов, находящийся сейчас в малоприметной должности специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Однако это именно тот Иванов, который начинал с Путиным в 1-м отделе управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, был замдиректора ФСБ при путинском руководстве конторой, являлся первым вице-премьером в российском правительстве, претендуя перед выборами президента РФ в 2008 г., наряду с Дмитрием Медведевым, на роль преемника Путина, оставался замом у премьера Путина, а после возвращения своего вечного шефа в президентское кресло возглавил на первых порах его администрацию.

Но вернемся к компании Юрченко "Южный горнометаллургический комплекс" (ЮГМК), забравшей у "Внешторгсервиса" все ранее отжатые сливки не только в ОРДО, но и в ОРЛО. Например, Алчевский меткомбинат, которым с недавних пор верховодит специально приехавший из Санкт-Петербурга бывший гендиректор питерского ООО "ОМЗ-Спецсталь" Покровский. То есть из того же клана Северной Пальмиры. Так что в российской политике в отношении оккупированного Донбасса ничего не поменялось - промышленный потенциал ОРДЛО остается в руках генералов ФСБ. Только теперь грабить награбленное будут не московские топ-чекисты Чемезов и Беседа из элитной подмосковной деревни Акулинино, а истинные питерские во главе с вечно подающим и не оправдывающим путинские надежды 68-летним Ивановым.