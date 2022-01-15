Медведчук, контрабандисты и воры без закона. Как год санкций Зеленского закончился фейковым «тощо» от Данилова

Юрий Вишневский / Деловая столица

Нас уже сейчас готовят к тому, что нынешний президент и Совбез под его руководством будут игнорировать решения Верховного Суда по отмене санкций.

Совсем скоро, через полмесяца, исполнится год, как СНБО работает в режиме многосерийного шоу о санкциях. 2 февраля прошлого года Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов. С тех пор санкции против различных физических и юридических лиц вводятся регулярно. Как объявил сам Зеленский: "Смотрите нас по пятницам".

Не менее интереснее посмотреть, каковы итоги этого шоу.

"Я так читаю"

Первый итог - это то, что власть уже совершенно не стесняется лгать. Очень показательно это проявилось в интервью секретаря СНБО Алексея Данилова, которое вышло на "Украинской правде" 13 января. Приведем этот фрагмент интервью дословно:

- Конституционно ли вводить санкции против граждан Украины? В законе о санкциях нет упоминаний о возможности введения санкций в отношении граждан Украины. Есть только одно исключение - это терроризм.

- Как вы читаете закон? У вас есть юридическое образование?

- Нет.

- А у меня есть, я окончил Академию Министерства внутренних дел.

- А я как журналист без юридического образования задаю вам вопрос.

- Я так читаю, что можно. Очень внимательно читаю. Там есть запятая и слово "тощо".

Данилов солгал. В законе "О санкциях" (пункт 2 статьи 1) записано: "Санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность". Слова "тощо" там нет. И вообще во всем законе "О санкциях" нет слова "тощо".

Данилов в большой политике более 27 лет. И он знает, наверное, не меньшее число способов, как можно уйти от ответа на неудобный вопрос (чтобы не признать правду, но и избежать лжи). Однако вместо этого он просто взял и солгал, что в законе "О санкциях" есть слово "тощо". И это ложь не об одном слове. Это ложь о системе работы СНБО - о том, что Совбез вводит санкции на основании закона "О санкциях".

На самом деле каждый раз, когда СНБО вводит санкции против граждан Украины (или юридических лиц - резидентов Украины) не за террористическую деятельность, а за что-либо другое, эти санкции не имеют обоснования в законе "О санкциях". То есть слова Данилова про "тощо" - это лишь часть большой лжи о том, что Зеленский действует по закону. Это первый итог годичного шоу о санкциях.

"Закона нет"

Второй итог, тоже весьма прискорбный, заключается в том, что Зеленский за этот год не создал себе законодательное основание для санкций в отношении лиц, которые ведут подрывную деятельность в интересах врага. В том же интервью Данилов прямо жалуется, что нет закона.

"Хочется ли мне как гражданину Украины сделать гораздо больше в отношении этих людей? Хочется. Закона нет, я бы сделал, поверьте. Потому что я понимаю, какова опасность деятельности этих лиц по отношению к существованию нашей страны. Когда люди работают на другое государство с целью уничтожения нашей страны, скажите, пожалуйста, что это? - говорит Данилов. - Мы очень много потеряли времени, когда не обращали на это внимание, когда российская агентура господствовала на нашей территории".

Человек, который поверит в искренность возмущения Данилова, наверное, подумает, что Зеленский очень хочет исправить эту ситуацию и что соответствующий закон вот-вот будет принят. Однако на самом деле Зеленский до сих пор не удосужился подать законопроект о внесении изменений в закон "О санкциях".

Еще в марте прошлого года появились три депутатских законопроекта: №5191 "Об основах санкционной политики Украины" (авторы "слуга народа" Елизавета Ясько и другие), №5191-1 "Об ограничительных мерах (санкциях) государства с целью защиты национальных интересов Украины" (авторы Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" и другие), №5191-2 "О внесении изменений в Закон Украины "О санкциях" относительно применения санкций" (авторы Соломия Бобровская из "Голоса" и другие). Еще раньше, в декабре 2020 г., появился проект №4454 "О национальных и международных санкциях" Валентина Наливайченко из "Батьківщини". Но до сих пор они не только не вынесены на голосование Рады, но даже не прошли через профильный парламентский комитет (по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки).

В итоге у нас до сих пор нет закона, по которому можно было бы вводить санкции против граждан Украины, осуществляющих подрывную деятельность в интересах вражеского государства. И виноваты в этом конкретно Зеленский и правящее монобольшинство.

Почему Банковая притормозила рассмотрение этих проектов, понятно. Зеленскому нужны санкции в ручном режиме: против кого захочу - против того введу, а против кого не захочу - против того не введу.

Тут самое время поговорить о перспективах. Многие лица, подпавшие под санкции СНБО, оспорили их в Верховном Суде. Месяц назад стало известно, что после получения десятков таких исков Верховный Суд разослал ученым-правоведам письма с просьбой сформировать правовую позицию по этим делам. Ученые ответили, что санкции на украинских граждан могут быть наложены только в случае приговора суда о террористической деятельности. Поэтому уже в скором времени можно ожидать серии решений Верховного Суда о признании санкций СНБО незаконными.

Повторим: у Зеленского был целый год, чтобы к этому подготовиться. Ничто не мешало ему провести через парламент закон о расширении круга лиц, к которым могут быть применены санкции, и о расширении списка оснований для санкций. Далее можно было бы переназначить санкции всем фигурантам в соответствии с новым законом. И все иски в Верховный Суд стали бы не такими угрожающими.

Но Зеленскому, как видим, это не нужно. Для него санкции - это шоу. Тут главное хайп, пиар, а не результат. Когда Верховный Суд начнет отменять санкции СНБО, Зеленский и Данилов тут же начнут рассказывать, что это не санкции незаконные, а суд плохой. Данилов уже это делает. Вот еще один фрагмент его высказываний из того же интервью: "Нам говорят: "Так надо же в суды обращаться". Конечно, надо. Но их нужно иметь. Вопрос не сегодняшнего дня, это началось довольно давно, но у нас вообще нет системы анализа нашего судопроизводства. Судья по своему усмотрению принимает решение, как захочет".

То есть Данилов уже сейчас готовит нас к тому, что Зеленский будет игнорировать решения Верховного Суда. Фактически это признание в намерении узурпировать власть: присвоить себе полномочия стать над Верховным Судом и оценивать его решения на свой вкус.

Пятикратное преувеличение

Третий итог касается цифр. Данилов не только читает законы своеобразно, он еще и своеобразно считает.

В начале декабря министр финансов Сергей Марченко констатировал, что санкции СНБО в отношении контрабандистов не привели к увеличению поступлений от таможни. "В любом случае, санкции имеют свой эффект и влияют на деятельность тех людей, которые занимаются незаконными действиями. Однако сказать, что есть фискальный эффект, я пока не могу", - подчеркнул Марченко.

30 декабря секретарь СНБО созвал брифинг, на котором попытался опровергнуть слова министра финансов. По словам Данилова, на заседании СНБО был заслушан отчет об эффективности санкций. "Санкции работают. На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что количество денег, которое в бюджет дополнительно поступило после введения санкций, - 71 млрд грн", - заявил он.

5 января Минфин сообщил итоги минувшего года: "Поступления в 2021 году в общий фонд госбюджета платежей, уплату которых в бюджет контролирует Государственная таможенная служба, составили 409,3 млрд грн, исполнение - 103,2% (+12,6 млрд грн)". То есть вместо объявленных Даниловым дополнительных 71 млрд грн Минфин признал в пять раз меньшую сумму - только 12,6 млрд грн. Да и то не факт, что превышение плана дали именно санкции. Никто не мешал Данилову за полмесяца после своего брифинга поместить на сайте СНБО (ну или хотя бы на своей страничке в Facebook) подробный расчет, как он получил 71 млрд грн. Но этого не произошло. СНБО продолжает работать в режиме шоу: порадовали народ под новый год красивой цифрой - и все, ждите следующего выступления артистов.

Главное - прокукарекать

Ну и четвертый итог - о смысле самих санкций. Смысл, похоже, только в том, чтобы произнести смачную речь. Красноречивый пример - это как Данилов рассказывал о санкциях СНБО против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, введенных указом Зеленского 19 февраля прошлого года. 11 марта Данилов прокомментировал обыски на объектах сети АЗС Glusco. "Когда мы с вами встречались в начале февраля, я вам сказал, что вас будет ждать очень много интересных вещей по наведению порядка в нашей стране. Если кто-то что-то украл, если кто-то ведет себя в отношении государства не так, как определено законодательством, он будет иметь то, о чем вы сейчас говорите", - сказал секретарь СНБО.

10 июля Данилов сообщил на своей страничке в Facebook: "Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении В.Медведчука и его активов или то, что "санкции не работают", - сознательная и целенаправленная дезинформация общества, не соответствующая действительности. Не соответствует действительности и распространенная отдельными медиа информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит В.Медведчуку, одной из коммерческих структур". Сразу же после этого появилось сообщение о том, что ГФС и СБУ проверили 106 АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины и заявляют об отсутствии деятельности заправок.

Однако 6 декабря пресс-служба Glusco официально сообщила: "Греческий предприниматель Димитриос Анифантакис приобрел 100% акций швейцарской компании Glusco Energy S.A., владеющей более 100 автозаправочными станциями и 4 нефтебазами в Украине". С тех пор прошло уже больше месяца, но Данилов ни с какими комментариями не выступил.

Опять же, никто не мешает Данилову обнародовать анализ эффективности санкций против Медведчука, разъяснить, как они работают. Опрошенные нами юристы разводят руками: эти вопросы не имеют ответов в правовом поле. Например, если бы активы и счета Медведчука были арестованы в судебном порядке, тогда можно было бы описать правовой механизм, как это реализуется на практике. Но санкции СНБО - это меры, реализуемые в ручном режиме, с помощью пресловутого "телефонного права". Тут правового механизма нет.

Когда власть работает не по закону, а по "телефонному праву" - это коррупция. Даже если это делается якобы ради благих целей.

Но с точки зрения пиара это весьма эффективно. Все эти санкции (в том числе против Медведчука, контрабандистов и воров) в прошлом году помогли Зеленскому подержать свой рейтинг. Да и Данилов вошел в число самых известных и влиятельных украинских политиков. Помогло "тощо", которого на самом деле нет.