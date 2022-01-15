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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Печерский райсуд Киева назначил заседание по мере пресечения для Порошенко на 11:00 17 января - ГБР

16:44 14.01.2022 |

Политика

 

Печерский районный суд Киева назначил судебное заседание по уголовному производству по преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "Л/ДНР", сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"17 января 2022 в 11 час. 00 мин. будет рассмотрено ходатайство об избрании в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, адвокаты Порошенко обратились в Печерский суд с требованием назначить судебное заседание о применении к их подзащитному меры пресечения на день его возвращения в Украину, 17 января. Адвокат Илья Новиков напомнил, что политик 17 января возвращается в Киев, прилетает в аэропорт "Жуляны" им. Сикорского и его собираются встречать "много людей".


20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января. В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое согласно государственным реестрам принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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