Финансовые новости
- |
- 15.01.22
- |
- 03:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Печерский райсуд Киева назначил заседание по мере пресечения для Порошенко на 11:00 17 января - ГБР
16:44 14.01.2022 |
Печерский районный суд Киева назначил судебное заседание по уголовному производству по преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "Л/ДНР", сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
"17 января 2022 в 11 час. 00 мин. будет рассмотрено ходатайство об избрании в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича", - указывается в сообщении.
Как сообщалось, адвокаты Порошенко обратились в Печерский суд с требованием назначить судебное заседание о применении к их подзащитному меры пресечения на день его возвращения в Украину, 17 января. Адвокат Илья Новиков напомнил, что политик 17 января возвращается в Киев, прилетает в аэропорт "Жуляны" им. Сикорского и его собираются встречать "много людей".
20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января. В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое согласно государственным реестрам принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США подозревают Россию в провокациях для оправдания вторжения на Украину
|Печерский райсуд Киева назначил заседание по мере пресечения для Порошенко на 11:00 17 января - ГБР
|ДБР арестовало акции «Большевика». Знакомьтесь, это большая приватизация по-украински
|Нерезиденты бегут из ОВГЗ и сметают валюту на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Глава МИД Германии посетит Украину 17 января
|«Льготный» газ и регулирование цен: Каким боком украинцам вылезет социальный популизм власти
|Украина и «НАТО-плюс»: Что предполагает идея США и насколько она реальна
|Скоро выборы: держите ипотеку под 5%
|Счета ArcelorMittal Кривой Рог заблокированы. Что происходит? История на 2 млрд грн
|Доллар берет верх: чего ждать от курса в январе
Это интересно
|Культовый Nissan Silvia возродят в виде электромобиля
|TSMC на треть увеличит капитальные затраты в 2022 году — на развитие производства потратят до $44 млрд
|Итальянцы придумали летающую суперъяхту
|Xiaomi изобрела новый динамик для смартфона с механической крышкой
|С 2024 года Mercedes-Benz будет самостоятельно разрабатывать силовые установки для электромобилей
|Учёные научились печатать гибкие OLED-экраны на 3D-принтере
|BMW показала, как работает «руль будущего»