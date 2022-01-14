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Нерезиденты бегут из ОВГЗ и сметают валюту на межбанке
23:32 13.01.2022 |
Иностранные инвесторы стали основным источником дополнительного спроса на валютном рынке в четверг. Украинская нацвалюта несколько меньшими темпами продолжила проседать к доллару, но девальвационный тренд еще не закончен.
Официальный курс доллара на пятницу, 14 января, установлен Нацбанком на уровне 27,73 грн/$, что на 3 копейки выше показателей четверга.
Евро продолжил стремительный рост. На пятницу курс единой европейской валюты установлен на уровне 31,78 грн/€, что на 31 копейку выше, чем днем ранее.
Курс на межбанке
Торги на межбанке в четверг, 13 января, стартовали со сделки по курсу 27,7999 грн/$ (в Bloomberg). Это ощутимо выше показателей закрытия сессии в среду, что отражало сильные девальвационные настроения на рынке, рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.
Однако она добавила, что почти сразу стало очевидно - ставка на дальнейший рост курса оказалась ошибочна.
"Предложения иностранной валюты на рынке было ощутимо больше, чем спроса, что привело к динамичному снижению котировок. Спустя полтора часа торгов котировки опустились до отметок 27,69-27,71 грн/$", - говорит Золотько.
Впрочем, указанные значения оказались минимальными за сессию четверга. Ближе к обеду спрос на валюту увеличился и курс скорректировался до диапазона 27,73-27,74 грн/$.
Затем, незадолго до 14 часов, был отмечен новый виток всплеска спроса. На фоне ограниченной активности в обеденный перерыв он привел к росту котировок до уровней 27,74-27,76 грн/$.
Во второй половине дня давление спроса еще больше усилилось, что вызвало динамичный рост курса - котировки еще до 15:00 пересекли отметку 27,8 грн/$, а затем продолжили расти. Далее в торги решил вмешаться Нацбанк.
"Как и в предыдущие две торговые сессии, ближе к окончанию сессии с расчетами TOD (день в день) на торги вышел НБУ с крупным ордером на продажу доллара по 27,85 грн/$. Объем интервенций регулятора сегодня составил по меньшей мере $100 млн", - отметила казначей.
Торги четверга закрывались котировками в рамках 27,84-27,85 грн/$.
При этом объем сделок достиг рекордного с середины ноября прошлого года значения. За день в системе Bloomberg суммарно провели сделок на $380 млн.
Как поясняет банкир, источниками дополнительного спроса в четверг были преимущественно покупки инвалюты нерезидентами, продолжившими выходить из облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Их портфель за среду, 12 января, сократился на 400 млн грн, а с начала недели - на 1,7 млрд грн.
"Кроме того, частично увеличивает давление на гривну спрос на наличном рынке, который ощутимо вырос в последние дни", - заметила Золотько.
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