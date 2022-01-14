Информационная шизофрения Банковой. Как у Зеленского будут одновременно агитировать за НАТО и дружить с Россией

Юрий Вишневский / Деловая столица

Если считать Россию другом, российский народ - братским, а войну - временным недоразумением, тогда для США и всех других членов НАТО совершенно теряется смысл приема нас в Альянс. Зачем им союзник, который мечтает о дружбе с врагом.

Два примечательных события произошли 12 января в пиар-системе нынешней власти. Взятые вместе, они наглядно демонстрируют наличие у Зе-команды большой коммуникационной проблемы. Печально то, что эта проблема чревата негативными последствиями не только для Зе-власти, но и для всей Украины.

Ответ на гибридные атаки России

Первое событие - давно ожидаемое. С двухмесячным опозданием Кабинет Министров таки утвердил План мер для реализации Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 г. Сама Стратегия была утверждена указом Владимира Зеленского еще пять месяцев назад, 11 августа 2021 г., "в целях достижения стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора и обеспечения его поддержки гражданами Украины".

По указу Зеленского, План мер для реализации Стратегии должен был быть утвержден Кабмином в трехмесячный срок, не позже 13 ноября. И двухмесячная задержка, по-видимому, связана с тем, что Банковая боялась делать шаги, которые не понравятся Кремлю. Но сейчас ситуация обострилась до такой степени, что власть вынуждена говорить об опасности нового вторжения России. И поэтому План мер наконец утвержден.

Это довольно объемный документ, и мы не будем пересказывать его содержание. Отметим только его структуру. Он состоит из пяти блоков, посвященных пяти целям. Смысл первых двух целей в том, чтобы мысль о необходимости членства Украины в НАТО крепко засела в мозги чиновников госорганов и местного самоуправления. Вторые две цели предполагают закрепление той же мысли в украинском информпространстве и в общественном сознании украинцев. А пятая цель - внедрить ту же мысль в сознание политиков и граждан стран - членов НАТО.

Отметим также, что принятый документ обязывает все центральные органы исполнительной власти регулярно проводить брифинги, пресс-конференции, интернет-конференции, чтобы пиарить вступление Украины в НАТО. Также запланирована "организация публичных мероприятий с участием высокопоставленных деятелей Украины и НАТО".

Параллельно должны быть осуществлены шаги для "противодействия дезинформации, вражеской пропаганде и нейтрализации негативных стереотипов относительно евроатлантической интеграции". Профильный вице-премьер Ольга Стефанишина подчеркивает, что План мер, утвержденный 12 января, подкреплен бюджетным финансированием и "критически необходим в условиях постоянных гибридных атак со стороны России".

Помощь гибридным атакам России

Так уж совпало, что в тот же день, 12 января, журналист Остап Дроздов, уволенный с "4 канала", рассказал о новой информационной политике канала, владельцем которого в конце декабря стал народный депутат, член фракции партии "Слуга народа" Алексей Ковалев.

"Для русского языка - содействие и лояльность. Отныне патриотическая риторика - это услышать Донбасс (дословно). Запрещено утверждать украинскую национальную память, говорить о деколонизации, декоммунизации, дерусификации и других гуманитарных ценностях, так как они "рассоединяют". Позиция по отношению к России: Путин враг, но русский народ - братский. Систематическое мочилово политических оппонентов (в первую очередь Порошенко и Ахметова). Относительно ОПЗЖ - пусть будут", - описывает Дроздов перемены на "4 канале", которые внедряет новый собственник, причем не по своей собственной инициативе, а, как утверждает Дроздов, по требованию Офиса президента.

"Как они говорят, "западенской" украинской риторики не должно быть в телевизоре. Прикрываясь идеями "сшивания чего-то с чем-то", в действительности взяли курс на уничтожение любых проявлений остро-украинского ТВ, - подчеркивает журналист. - Со знанием дела сообщаю, что процесс блокирования всего категорично-украинского курируют те же "медиа-менеджеры", которые недавно создавали холдинг для Медведчука и регионала Столара".

Конечно, сейчас еще рано оценивать перемены в информационной политике "4 канала" после прихода новой команды. Какие-то выводы можно будет сделать через пару месяцев. Но можно отметить, что слова Дроздова, в общем-то, вписываются в ту картину, которая уже наблюдается на государственных каналах, оказавшихся под контролем Зеленского и "слуг народа".

Например, два месяца назад стало известно о цензуре на канале "Дом". Там тоже не допускается никакой критики в адрес Зеленского, а кроме того, под цензуру подпала даже терминология. "Украинская правда", ссылаясь на бывших работников телеканала, рассказала о существовании "словаря" терминов для новостей и программ. Так, фронт нужно было называть только "линией разграничения", а боевиков - "незаконными вооруженными формированиями". Нельзя было использовать слова: "война", "конфликт", "враг".

Это именно тот "словарь", который навязывает нам Россия (кстати, его строго соблюдает ОПЗЖ). И это одно из проявлений той гибридной войны, которую Россия ведет против нас. Подчеркнем: именно Россия, а не один только Путин.

Большая разница

Нетрудно понять, откуда это упорное желание "сшивать" украинцев с "братским" русским народом, который, дескать, "ни в чем не виноват". Зе-команда надеется на симпатии пророссийского электората, потому и боится называть Россию врагом.

Но когда Банковая пытается соединить это с пиаром вступления Украины в НАТО - это уже информационная шизофрения. Ибо вступление в НАТО - это именно "прочь от Москвы", это окончательный и бесповоротный разрыв с Россией. Именно с Россией в целом, а не с одним только Путиным.

Разница очень большая. Без преувеличения, мировоззренческая.

Если по-настоящему вести кампанию за вступление в НАТО, то нужно изо дня в день напоминать народу о том, что Россия многие столетия ведет себя по отношению к нам не как друг, а как заклятый враг и насильник. Так было при Петре Первом, Екатерине Второй и всех прочих императорах. Дальше так было при Ленине, Сталине и всех прочих генсеках. Теперь то же самое при Путине и может быть при любом следующем российском президенте. Чтобы перестать быть жертвой российских атак и надругательств, единственный способ - решительно оторваться от России и вступить в НАТО (и конечно же, выполнять все обязательства в рамках Альянса, в том числе усиливать свою армию).

И совсем другое дело - если считать Россию другом, российский народ - братским, а войну - временным недоразумением из-за того, что "политики нас поссорили". Тогда смысл вступления в НАТО теряется. Более того, тогда для США и всех других членов НАТО совершенно теряется смысл приема нас в Альянс. Зачем им такой союзник, который мечтает о дружбе с врагом.

Расчетливый удар по Зеленскому

Впрочем, не исключено, что эта информационная шизофрения - на самом деле вполне расчетливый удар. Если предположить, что товарищи, ответственные за информационную политику "4 канала" и канала "Дом" получают зарплату не только в Офисе президента. Потому что когда Зе-команда будет одновременно вести информкампанию за вступление в НАТО и поддерживать в обществе иллюзию о необходимости дружбы с Россией, то это, несомненно, прекрасный способ убить рейтинг Зеленского и "слуг" и поднять рейтинг ОПЗЖ.

Ибо зритель "4 канала" и канала "Дом", наслушавшись про "братский русский народ" и видя в то же время, что Зе-чиновники и "слуги" (во исполнение Плана мер) агитируют за НАТО, - он, зритель, в таком случае будет думать о том, как поскорее забрать власть у Зеленского и передать ее лидерам ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Юрию Бойко. Ибо у Медведчука и Бойко никакой шизофрении нет. Они четко за дружбу с Россией (а не только за мир с Путиным) и именно потому четко против НАТО.