Украина и «НАТО-плюс»: Что предполагает идея США и насколько она реальна

Руслан Рудомский / Depo.ua

Группа конгрессменов-республиканцев 9 января зарегистрировала законопроект, объявляющий Украину страной "НАТО-плюс" и инициирующий проверку целесообразности признания России государством-спонсором терроризма. Авторы законопроекта убеждены, что это, в частности, позволит эффективнее помогать Украине с вооружением, в том числе летальным.

Соавторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Майкл Маккол, Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник.

"Дипломатия имеет мало шансов на успех, если к ней не подойти с позиции силы, но администрация Байдена слишком медленно направляла дополнительную военную помощь Украине и капитулировала относительно газопровода "Северный поток - 2". Этот законопроект решительно отвергает модель слабости, которая опасно подбодрила Путина, немедленно оказывая Украине необходимую поддержку, чтобы Кремль понял, что за дальнейшее вторжение в Украину нужно будет заплатить ужасную цену. Владимир Путин должен принять во внимание, что Конгресс не будет выступать за восстановление сферы влияния России или за отказ от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", - заявил конгрессмен Майкл Маккол, являющийся главным драйвером документа.

О чем законопроект

В тексте законопроекта, изложенном на сайте Комитета внешней политики Конгресса США, прописаны следующие тезисы:

1. значительно и немедленно увеличить военную поддержку Вооруженных сил Украины, включая финансирование на вооружение и обучение;

2. определить Украину как страну НАТО-плюс , чтобы обеспечить быстрое рассмотрение вопроса продажи ряда оборонных товаров и услуг США;

3. усилить целенаправленные санкции в отношении "Северного потока - 2" - российского проекта вредного влияния, призванного подорвать Украину и угрожать европейской энергетической безопасности;

4. установить усиленный надзор Конгресса за использованием Администрацией президента США Джо Байдена санкций против России путем

* предоставления Конгрессу права ветировать снятие круга санкций против России, включая связанные с газопроводом "Северный поток - 2" и апрельским распоряжением администрации Байдена №14024 (блокирование имущества, связанного с конкретной вредной внешней деятельностью правительства Российской Федерации),

* создания механизма, который требует от Администрации президента США проверять определенных лиц, представленных Конгрессом, на предмет соответствия санкциям;

5. установить дипломатические и военные средства сдерживания для противодействия российской агрессии путем

* подтверждения Декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о поддержке стремления Украины и Грузии стать членами Альянса,

* отклонения предложения России по мораторию на размещение наземных ракет средней дальности в Европе и разработки стратегии сотрудничества с союзниками по НАТО относительно обычных ракет средней дальности,

* призыва к Администрации президента США подать кандидатуру на должность посла в Украине,

* требования определения того, является ли правительство России государством-спонсором терроризма,

* ограничения рисков безопасности, связанных с американо-российским военным сотрудничеством;

6. выделить на 2022 год 155 миллионов долларов для "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" на борьбу с российской дезинформацией и информационными операциями в бывшем Советском Союзе;

7. подтвердить политику США относительно непоколебимой преданности украинскому суверенитету.

Что такое "НАТО-плюс"

Если следовать букве закона, то в статье 210 дословно сказано следующее: "Интересам безопасности и внешней политики Соединенных Штатов отвечает признание Украины членом сообщества государств "НАТО-плюс", в которое сегодня входят Япония, Австралия, Республика Корея, Израиль и Новая Зеландия, что предусматривает рассмотрение Конгрессом продажи иностранной военной продукции в Украину, а также все другие права, привилегии и обязанности, предоставленные такому сообществу государств".

Там же отмечается, что в течение пяти лет с даты вступления этого закона в силу США будут способствовать вступлению Украины в НАТО, в том числе путем работы над Планом действий по членству в НАТО (ПДЧ) для Украины с продолжением, в случае необходимости, этого срока еще на три года, и так до тех пор, пока Украина не станет членом Альянса. После получения членства закон потеряет свою силу.

Звучит вроде бы просто и понятно, но здесь кроется ряд нюансов. В первую очередь, официально такого клуба стран, как "НАТО-плюс", не существует нигде, кроме отдельных законопроектов США. То есть это условное название ряда стран, каждая из которых имеет с США и НАТО свои уникальные отношения. Но в отличие от Украины они продиктованы, в первую очередь, юридической невозможностью вступления стран в Альянс (статья 10 договора о НАТО ограничивает географию нового членства только европейскими странами).

С Украиной ситуация несколько иная - она не только имеет юридические шансы вступить в НАТО, но и с 2014 года официально является страной-кандидатом на членство в Альянсе. И, как видно из текста этого законопроекта, для Украины там выписаны индивидуальные привилегии с учетом ее текущей ситуации (ПДЧ и, собственно, членство в НАТО, которое априори невозможно для Японии, Австралии, Южной Кореи, Израиля и Новой Зеландии).

Таким образом, если этот законопроект приобретет статус закона (т. е. если его примет Конгресс и подпишет президент), то Украина станет первым государством, которое получит условный статус "НАТО-плюс" не вместо членства в Альянсе, а на период до официального членства в нем .

Отметим, что сейчас Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями. При этом около шести лет ведутся разговоры о предоставлении нам статуса основного союзника вне НАТО. Впрочем, отношение к последнему неоднозначно, в том числе среди украинских дипломатов. Ведь данный статус есть у 18 стран, среди которых, например, Афганистан.

Похожие прецеденты

Израиль . Страна зачислена в категорию "НАТО-плюс" и имеет статус основного союзника вне Альянса. В 2013 году американские конгрессмены выступили с инициативой предоставить Израилю новый статус - "основной стратегический партнер вне НАТО". В декабре 2014 года Конгресс даже принял соответствующий закон, однако он так и не был подписан президентом-демократом Бараком Обамой и не вступил в силу.

Если бы закон вступил в силу, то новая категория поставила бы Израиль на одну степень выше средней классификации стран, невходящих в НАТО, и обеспечила бы дополнительную поддержку оборонному, энергетическому и научному сотрудничеству. В частности, Соединенные Штаты обязаны были бы делиться и обмениваться с Израилем исследованиями, технологиями, разведкой, информацией, оборудованием и персоналом.

Индия . Вместе с тем в 2018 году Соединенные Штаты предоставили Индии статус "главный оборонный партнер". Однако этот статус по рангу ниже "основного союзника вне НАТО" и воспринимается как промежуточный шаг к нему.

Тайвань . Но самый интересный прецедент имел место в 2021 году - 23 марта конгрессмен Скотт Перри зарегистрировал в Конгрессе законопроект о предоставлении статуса НАТО-плюс Тайваню. Однако через десять месяцев этот законопроект так и не дошел до рассмотрения.

Чего ждать Украине

С одной стороны, разнообразие статусов и режимов стран, которым они предоставляются, настраивает на скептический лад. Тем более что президентом США сейчас является демократ, а инициаторами законопроекта о "НАТО-плюс" выступают республиканцы.

Но, с другой стороны, законопроект составлен в виде этакой "солянки" и включает в себя не только украинский вопрос, но и санкции против России в целом, вопрос "Северного потока - 2" как антиевропейского проекта и выделение средств для СМИ на противодействие российской пропаганде в 2022 году. Все это существенно увеличивает шансы законопроекта на быстрое и успешное рассмотрение с последующим обретением статуса закона.