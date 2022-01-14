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Доллар берет верх: чего ждать от курса в январе
08:23 13.01.2022 |
Гривна в начале года начала терять позиции, уступая доллару на межбанке и в рознице. Казначеи банков ожидают, что в январе обменный курс может еще "просесть" - до 27,85-28 гривен/доллар.
Об этом РБК-Украина рассказали в "ОТП Банке" и "Идея Банке".
В ближайшие две недели в "Идея Банке" ожидают курс в коридоре 27,5-28 гривен/доллар. В "ОТП Банке" считают, что январские котировки по паре гривна/доллар будут в диапазоне 27,45-27,85.
На рынке сейчас достаточно много гривневой ликвидности после возмещения НДС бизнесу и выплат по госдолгу. Вдобавок активизировались закупки валюты у импортеров, пояснили эксперты.
По словам директора департамента казначейства "Идея Банка" Ярослава Кабина, с первых торгов на межбанке в новом году были заметны девальвационные ожидания участников рынка.
"На прошлой неделе курс приблизился к отметке 27,50 и стараниями НБУ, который вышел на рынок с продажей валюты, завершился на этом уровне. Но уже на текущей неделе в среду курс резко вырос до уровня 27,75", - отметил он.
Как пояснил главный эксперт департамента казначейства и финансовых институтов "ОТП Банка" Антон Куринный, в начале года всегда есть место сезонному фактору, когда гривна обычно ослабевает. В это время многие экспортеры не спешат продавать валюту, в том числе из-за отпускного периода.
В этом году добавилось еще и крупное погашение ОВГЗ, после которого нерезиденты решили выйти из бумаг и начали покупать инвалюту. Чтобы не допустить резких колебаний курса, НБУ в начале года продал около 100 млн долларов.
Хотя, по мнению Куринного, основной триггер на валютном рынке - это все же новостной фон вокруг переговоров РФ и НАТО, а также возможные эскалации на границе.
Еще один важный фактор - по-прежнему высокая стоимость энергоресурсов.
"Так как Украина импортозависима от этой продукции, также ожидается давление на гривну из-за этих факторов", - сказал эксперт "ОТП Банка".
Ярослав Кабин пояснил, что крупные импортеры энергоносителей и бытовой техники уже активизировали закупки валюты, оказывая давление на курс.
"Также начался период покупки валюты нерезидентами для вывода дивидендов своим материнским компаниям. Эти факторы продолжат давление на гривну в ближайшее время. И только от политики НБУ будет зависеть, на какой отметке остановится курс", - сказал он.
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