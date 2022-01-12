Адвокаты Порошенко требуют назначить судебное заседание по меры пресечения в день возвращения своего подзащитного в Киев

Адвокаты пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко требуют от судьи районного Печерского суда Киева назначить судебное заседание в день возвращения своего подзащитного в столицу Украины.

"Мы сегодня обратились в Печерский суд … требуем от судьи, в производстве которого находится представление генерального прокурора или в данном в случае того, кто его заменяет, о применении к Петру Порошенко меры пресечения, назначить судебное заседание на 17 января 2022 года", - сказал адвокат Игорь Головань на брифинге в среду в Киеве.





Он пояснил, что при рассмотрении подобных представлений обязанность следственного судьи заблаговременно сообщить народному депутату, коим является Порошенко, о судебном заседании, чтобы он мог принять участие в судебном заседании.

"Мы заявляем, что никаких основания для принудительной доставки Петра Порошенко в суд или его задержании в соответствии с законом не существует, потому что он находился в поездке за границами Украины, и сразу по прибытии в Украину он готов добровольно явится в суд, и более того не только готов, но и требует от следственного судьи назначить заседание, - отметил Головань.

Как напомнил адвокат Илья Новиков, Порошенко 17 января возвращается в Киев, прилетает в аэропорт "Жуляны" (аэропорт им. И.Сикорского – ИФ) и его собираются встречать "много людей".

"Вы знаете, что он возвращается добровольно. Он не в розыске…", - подчеркнул адвокат.

Он отметил, что не стоит представителям власти устраивать в аэропорту "шоу Порошенко в кандалах", а прибегнуть к цивилизованной дискуссии в судебном заседании.

Как сообщалось, 20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января.

В тот же день Печерский райсуд Киева поддержал ходатайство прокурора, касающееся наложения ареста на имущество Порошенко.

6 января 2022 года Печерский районный суд Киева рассмотрел ходатайство прокурора в уголовном производстве и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое согласно государственным реестрам принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.