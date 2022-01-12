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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции

09:22 12.01.2022 |

Экономика

 Юрий Дощатов / РБК-Украина

Инфляция в Украине по итогу года оказалась далека от цели Набцанка и ожиданий правительства. Что будет с ценами в 2022 году и какие здесь есть риски.

Инфляционные риски в Украине усиливаются. Помимо высоких мировых цен на продовольствие, негативное влияние на инфляцию окажут цены на энергоносители и рекордный за десятилетия рост цен производителей промышленной продукции.

Власти уже задумались о механизмах компенсации для населения. Варианты для этого есть, но как и когда их придется использовать - еще пока под вопросом.

Цены мимо цели

Инфляция в Украине по итогу 2021 года составила 10% при утвержденных в макропрогнозе 7,3%. Фактически это стало рекордным ростом потребительских цен с 2017 года, когда инфляция на конец года была 13,7% (декабрь к декабрю).

Продукты подорожали на 13,3%. Больше всего поднялись цены на подсолнечное масло - 38,8%, сахар - 28,3%, яйца - 19%, а также хлеб - 18,7%. Подешевели лишь фрукты - на 10,2%. Алкогольная и табачная продукция выросла в цене без малого на 10%.

Рост цен в 2021 году стал мировой тенденцией, как эффект "ковидного" кризиса в экономике. По данным МВФ, во всем мире для поддержки экономики и населения было выделено порядка 16 трлн долларов. РБК-Украина уже писало о рекордной инфляции в США и станах еврозоны.

И хотя скачок цен на продовольствие был инфляционным вызовом прошлого года, сегодня он уже демонстрирует затухание, считает аналитик "Альфа-Банк Украина" Алексей Блинов.

"Пик продовольственной инфляции пришелся на сентябрь-октябрь и составил 13,6%. Сейчас она уже замедлилась до 12,7%. Это не сильно выбивается из общего показателя инфляции в 10%. Если подсолнечное масло, сахар, яйца прошлой весной разразились взрывным ростом, то сегодня они уже формируют волну замедления инфляции. Это не значит, что цены падают, просто они не растут так сильно, как прежде", - отметил Блинов в комментарии РБК-Украина.

Но оснований ожидать существенного снижения темпов инфляции сейчас нет. Данные мировых рынков говорят о сохранении тенденции довольно высоких инфляционных рисков именно на продовольствие. Учитывая, что продукты питания составляют почти половину потребительской корзины украинцев, инфляционный удар в новом году может быть довольно серьезным.

"Цена на продукты пойдет вверх на 10-20%, если судить по форвардным контрактам. Зерно, сахар, какао бобы - все идет вверх. Это даст эффект на все страны, которые импортируют инфляцию, а Украина в их числе", - пояснил изданию советник президента Украины Олег Устенко.

На этом фоне действия Нацбанка по таргетированию инфляции пока ощутимого результата не дают. В прошлом году НБУ пять раз увеличивал учетную ставку - с 6% до 9%. Однако приблизиться к цели в 5 (±1%) не удалось. Инфляция сейчас носит не монетарный, а товарный характер, а потому шаги НБУ в этой ситуации практически бесполезны.

В Нацбанке продолжают надеяться, что к концу года политика таргетирования вернет инфляцию в установленные рамки. "Горизонт влияния наших действий - 9-18 месяцев. Если мы видим, что текущий всплеск инфляции рискует превратиться в инфляционную спираль, мы не можем медлить", - говорил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Forbes Ukraine в конце 2021 года.

"Продуктовые чеки" или прямые субсидии

Из-за роста цен на продукты питания власти рассматривают варианты социальной помощи для малоимущих граждан. Акцент, вероятно, будет сделан на адресной помощи, а не на регулировании цен для всех. Как пример, о котором на днях рассказал Олег Устенко, может быть введение "продуктовых чеков" через систему "Дия". Но это лишь один из возможных инструментов.

 

"Актуальна идея в том, каким образом надо поддержать наиболее уязвимые слои населения. А вариантов может быть с десяток, как распределить эту субсидию. Но мы говорим об экономике, в которой многое носит вероятностный характер. То есть может быть, а может и не быть", - сказал Устенко РБК-Украина.

Среди возможных инструментов, по его словам, может быть и прямое субсидирование. Устенко также уточнил, что отмена НДС или его снижение на отдельные товары не рассматривается. Хотя еще в прошлом году такую идею обсуждали в политических кругах.

Правительство уже применяет методы ценового регулирования для сдерживания роста цен на нефтепродукты, газ и некоторые социальные продукты питания. Для этих товаров действуют граничные цены.

Какой бы вариант ни выбрали власти, он потребует дополнительных бюджетных расходов и, следовательно, компенсаторов.

"Первая альтернатива - ускорить экономический рост и выйти за параметры 3,8%, которые в бюджете. Вторая - пытаться наладить эффективную работу налогового ведомства для увеличения поступлений. В основном - за счет уменьшения "скруток" (речь о махинациях с НДС, - ред.). И третья - улучшение работы таможни, что тоже увеличит поступления в бюджет. Задача первого и второго квартала создать именно такой люфт", - рассказал советник президента.

Энергетика и производство как факторы инфляции

Кроме влияния мировых цен на продовольствие, в Украине существуют еще ряд факторов, усиливающих негативные ожидания по инфляции. Прежде всего, это сохранение высоких цен на энергоносители в Европе и увеличение их в Украине, а также рекордный за 24 года рост цен производителей промышленной продукции - 62,2% по итогу 2021 года.

Пока правительству, регулируя цену на энергоносители для населения, удается избежать прямого влияния от их подорожания на инфляцию. Но не опосредованного влияния.

"Рост цен на энергоносители все равно будет неизбежно пробиваться в потребительскую инфляцию через увеличение себестоимости продукции, что уже сегодня становится заметным. Да и конечные тарифы для потребителя рано или поздно придется повышать. Ведь "ковровые" субсидии в формате низкого тарифа несут в себе огромные риски для макрофинансовой стабильности", - отметил Алексей Блинов.

При росте тарифов, считает собеседник, нужно поддерживать население, но путем целевого субсидирования, исходя из критериев благосостояния и экономного расходования энергоресурсов.

Второй фактор, который приведет к увеличению инфляции - рост цен в промышленности. В добывающей промышленности цены выросли на 150,6%, в поставках электроэнергии и газа - на 185,4%, нефтепереработке - 118,4%, производстве пищевых продуктов - от 17 до 23%, перерабатывающей промышленности - почти на 30%.

Частично этот рост уже отразился на инфляции, к примеру, в переработке и производстве пищевых товаров, отметил аналитик ИК Concorde Capital Александр Паращий.

"Но если взять молочную промышленность, то мы видим, что производственная инфляция выше потребительской. Если ситуация не изменится, к примеру, не снизится стоимость энергоресурсов, то негативное влияние этой отрасли на инфляцию сохранится. По другим промышленным отраслям будет отложенный эффект, который проявится в течение года", - ожидает Паращий.

Инфляцию в прошлом году сдержало отсутствие серьезных колебаний на валютном рынке, напомнил эксперт. "В декабре 2021 года гривна была немного крепче, чем в декабре 2020 года. Так что валютного компонента вообще не было или он был отрицательным. Это позитивно сказалось на статистике", - подчеркнул Паращий.

Если три фактора (рост мировых цен на продукты, на энергоносители и эффект от промышленности) сработают, инфляция может оказаться гораздо выше ожидаемого уровня - в госбюджете на текущий год заложен рост цен на 6,2%. И тогда для компенсаций населению, если в итоге такой формат поддержки задействуют, понадобится гораздо больше средств. Кроме того, необходимо будет пересматривать макропоказатели и корректировать бюджет. Не исключено, что этот вопрос станет актуальным по итогу первого квартала.
 

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