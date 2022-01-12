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План Стефанчука. Какие сюрпризы придумали «слуги» для Верховной Рады
18:17 11.01.2022 |
Самая странная реформа ждет местные администрации. Их сначала реформируют, а затем ликвидируют. И все это - чтобы уже сейчас лишить власти Виталия Кличко.
О планах Верховной Рады на 2022 год рассказали спикер Руслан Стефанчук и глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин. В подобных анонсах всегда интересно не только то, что там есть, но и то, что туда не попало.
ОАСК будет сохранен?
Первое, что бросается в глаза, это отсутствие в списке приоритетов парламента на ближайший год президентского законопроекта №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образования Киевского городского окружного административного суда". Владимир Зеленский внес его еще девять месяцев назад, 13 апреля 2021 г., и определил как неотложный. Но вот беда: парламентское монобольшинство до сих пор не удосужилось рассмотреть его хотя бы в первом чтении. А сейчас Стефанчук бесцеремонно сделал вид, что забыл об этом неотложном проекте Зеленского, будто его и не было.
Всем понятно, что ни "слуги народа", ни спикер парламента не перешли в оппозицию к президенту. Они затягивают рассмотрение законопроекта о ликвидации ОАСК по той простой причине, что это выгодно Зеленскому. Он своим законопроектом подвесил ОАСК на крючок. И это служит надежной гарантией того, что суд будет штамповать те решения, которые нужны Банковой.
Летом и осенью можно было предполагать, что это кратковременная задержка. Но сейчас, похоже, на Банковой решили продержать ОАСК в его нынешнем послушном виде и подвешенном состоянии как можно дольше.
Особенно ценным может быть ОАСК, если Банковой захочется отменить результаты конкурса на должность директора НАБУ. Напомним, закон о новом порядке конкурса был принят 19 октября и вступил в силу 10 ноября. Решающий голос получили члены конкурсной комиссии, которые будут представлять международные и иностранные организации. И вот если результаты конкурса Банковой не понравятся - на этот случай нужен ОАСК.
Нелишне напомнить, что ОАСК уже сыграл свою роль в срыве конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. И может сыграть еще - эта история до сих пор не завершилась.
Ослабление Баканова
В то же время Стефанчук не забыл назвать в числе приоритетов реформу СБУ. Он подчеркнул, что "это серьезное обязательство, которое осталось у Украины перед международными партнерами. И это обязательство должно быть исполнено в начале 2022 г. Потому что СБУ должна выполнять только свойственные ей функции и не заниматься вопросами экономики, давлением на бизнес и т.д.".
Соответствующий законопроект №3196-д был принят в первом чтении еще год назад, 28 января 2021 г. Реформирование СБУ является одним из условий евроатлантической интеграции Украины. Помощь в этой реформе оказывает Международная консультативная группа из числа представителей консультативной миссии ЕС, представительств ЕС и НАТО и посольства США. При участии этой группы законопроект №3196-д был подготовлен ко второму чтению. 22 сентября его одобрил профильный парламентский комитет (по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки).
Но внесение проекта в сессионный зал было поставлено на паузу. Опять же, это не могло случиться без указания от Зеленского. Более того, западным партнерам стало известно о планах внести в проект новые поправки, выгодные главе СБУ Ивану Баканову и не согласованные с Международной консультативной группой. 5 октября послы стран G7 отреагировали на это заявлением, в котором подчеркнули "важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о СБУ без внесения дальнейших правок", а 8 октября подробно изложили свои опасения в статье, которая вышла на "Европейской правде". 4 декабря послы G7 имели встречу с Андреем Ермаком, в ходе которой опять "отметили важность скорейшего принятия имеющегося законопроекта об СБУ без изменений".
Тем не менее, закон так и не принят. И если сейчас Стефанчук обещает принять его "в начале 2022 г.", то это, конечно, прекрасно. Но самое главное остается под вопросом - будет ли он принят в своем нынешнем виде, как настаивают послы G7, или же туда по указанию Зеленского внесут правки, выгодные Баканову.
Сигналы от Венецианки
Немалый резонанс можно ожидать и от рассмотрения законопроекта №5512 "О местном референдуме". Его первыми авторами числятся Руслан Стефанчук, глава фракции "слуг народа" Давид Арахамия и первый вице-спикер Александр Корниенко. Он был внесен еще 19 мая, а 25 октября Стефанчук сообщил, что отправил его на экспертизу в Венецианскую комиссию. "Мы решили все-таки направить его в Венецианскую комиссию, чтобы идти тем же путем, как с законом о всеукраинском референдуме. Поскольку мы внедряем в Украине новые этапы народовластия, то очень хотим, чтобы эти законопроекты были максимально близки к идеальным и получили поддержку международного сообщества", - пояснил Стефанчук.
По его словам, вывод Венецианки по этому проекту ожидается 28 января. А уже в начале следующей сессии (она начнется 1 февраля), как прогнозирует Стефанчук, депутаты смогут рассмотреть законопроект №5512 на пленарном заседании. По-видимому, выводы Венецианки будут учтены в процессе подготовки проекта ко второму чтению.
Характерно, что Стефанчук ни словом не упомянул о другом ожидаемом выводе Венецианки - по закону об олигархах. Этот вывод тоже ожидается в конце января, но его, судя по всему, Зеленский намерен игнорировать.
Самая странная реформа
Очень сложную схему Зеленский и "слуги народа" придумали для реформы местного самоуправления. Они собираются принять три законопроекта.
Во-первых, "слуги" обещают принять закон о столице. Как известно, разработанный ими законопроект №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины" был принят в первом чтении более двух лет назад - еще 3 октября 2019 г. Его главная фишка - разделение полномочий между мэром Киева и главой КГГА. 20 октября 2021 г. профильный комитет утвердил его текст ко второму чтению.
Во-вторых, Стефанчук обещает завершить реформу децентрализации. Для этого необходимо внесение изменений в Конституцию. Проект уже обнародован 30 ноября. В парламенте создана рабочая группа, которая будет работать над усовершенствованием конституционных основ осуществления местного самоуправления в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления, говорит спикер Рады.
Член этой группы Виталий Безгин пояснил, что группа надеется обнародовать финальную версию текста изменений в Конституции в начале марта. Далее Рада должна будет проголосовать за направление проекта на оценку в Конституционный суд Украины. Когда проект получит одобрение КСУ, его нужно будет принять сначала 226 голосами. А затем, на следующей сессии (она начнется 6 сентября), необходимо будет набрать 300 голосов.
В-третьих, по словам того же Безгина, уже нынешней зимой планируется принять во втором чтении законопроект №4298 "О местных государственных администрациях". В первом чтении он был принят 4 марта 2021 г. Профильный комитет одобрил его ко второму чтению 15 ноября. Как утверждает Безгин, этот проект "является одним из ключевых для продолжения реформы децентрализации".
Изюминка проекта №4298 в том, что он полностью противоречит проекту изменений в Конституции, обнародованному 30 ноября. В статье 118 Конституции предлагается записать, что исполнительную власть в областях и районах, городах Киеве и Севастополе осуществляют "территориальные органы центральных органов исполнительной власти и префекты", тогда как сейчас записано, что ее осуществляют "местные государственные администрации".
Таким образом, никаких местных администраций (ни областных, ни районных, ни городских) уже не будет. Будут префекты. А значит, проект №4298 понадобился лишь на несколько месяцев - пока не будут внесены изменения в Конституцию.
Но не нужно удивляться, зачем Зеленскому и "слугам народа" понадобилась столь сложная схема. Разгадка проста. Они рассчитывают на то, что изменения в Конституцию не будут приняты - не наберут 300 голосов. Эти изменения не выгодны Зеленскому - послы G7 требуют, чтобы префекты подчинялись Кабмину. В таком случае политический вес президента резко уменьшится. А вместо этого резко увеличится политический вес правящей парламентской коалиции и премьера. Вся исполнительная власть на местах, включая префектов, будет подчинена Кабмину во главе с премьер-министром. А власть президента ограничится зданием на улице Банковой - и Вооруженными Силами.
Поэтому все то, что рассказывают Стефанчук и Безгин о запланированных изменениях в Конституции - это не более чем пиар. Это то, чем Зеленский и "слуги" будут заполнять телеэфиры. А под дымовой завесой этого пиара будут приняты закон о столице и связанный с ним закон о местных администрациях, после чего у Виталия Кличко отберут должность главы КГГА. То есть фактически произойдет децентрализация наоборот: вместо человека, которого избрали киевляне, руководить столицей будет человек, которого изберет Зеленский.
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