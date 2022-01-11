В Офисе президента хотят ввести талоны на питание для поддержки населения

В Украине могут ввести аналоги американских чеков на продукты по системе food stamp, как один из способов поддержки населения при сильном росте инфляции в 2022 году, сообщил советник президента Олег Устенко на своей странице в Facebook.

По его словам, мировой рост цен на продовольстве неизбежен и прогнозируется, что стоимость сырьевых товаров в 2022 году вырастет на 10-20%.

"Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая - почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком", - сообщил он.

По его словам, в случае 20-процентного ценового шока по продовольственной сырьевой группе может привести к инфляционному скачку в Украине от 8% до 10%. Олег Устенко также отметил, что в случае реализации "отрицательного сценария" государство защитит менее состоятельных граждан.

В частности, каналы поддержки государства могут быть разнообразными - начиная от адресных выплат по аналогии с текущей программой через систему "Дия" до аналога американских food stamp. Устенко уточнил, что система food stamp не связана с "советскими талонами, карточками и другими историческими атрибутами".

По его словам, базовый сценарий роста инфляции, рассматриваемый ОП, это инфляция на уровне 7% в 2022 году.