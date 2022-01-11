Арест имущества Порошенко – нерождественское поздравление украинцев по-зеленски

Алексей Гарань, профессор политологии Киево-Могилянской академии / LIGA.net

Номинацию #похитительРождества в предыдущих опросах выигрывал Путин. А сейчас с ним хочет посоревноваться "Япрезидент, Миша"?

Когда мне позвонили по телефону знакомые и известили, что арестовали имущество экс-президента Петра Порошенко, я сначала не поверил, подумал: "Снова на Facebook "какая-то бабушка сказала"". А оказалось, реальность. Это же надо, в предрождественский день, когда нам нужно объединяться!

Сам действующий президент Владимир Зеленский в поздравлении страны с Рождеством заявил (что звучит цинично): "В эти дни мы забываем обо всем плохом, прощаем друг другу обиды".

Но кто кому должен простить? Это ведь не на каналах Порошенко, а на 1+1 во время избирательной кампании-2019 рассказывали, как экспрезидент "убил брата".

И сегодня дело даже не в Порошенко, а в том, что перед угрозой путинской агрессией, Зеленский разъединяет нас, давит на государственную оппозицию, дискредитирует перед миром.

Как бы мы ни относились к пятому президенту, но он с 2014 года возглавлял воевавшую страну, создавал международную коалицию в защиту Украины.

А что в это время делал "пацифист" Зеленский, иронизируя над Украиной и своим юмором "ниже плинтуса", разрушая доверие к государственным институтам, высмеивая в своем телесериале не только украинцев в вышиванках, но и Запад, который нам помогал.

Вспомним, как Зеленский сразу после своего избрания выдвинул предложение о "люстрации" постмайданной власти: Порошенко, правительства, депутатов, всех, кто занимал ведущие должности с 2014 по 2019 годы. Андрея Парубия, Александра Турчинова, Порошенко, которые организовали оборону страны, пытались приравнять к приспешникам Виктора Януковича (?!).

Но после соответствующего заявления послов "Большой семерки" Банковая оставила этот абсурдный план.

Некоторое время казалось, что у Зеленского есть шанс расти, занять прогосударственные позиции и подняться над своими психологическими комплексами. Но нет..

Остается болезненная идея-фикс уничтожить Порошенко, в то время как вокруг "одного из величайших лидеров современности" на государственных должностях сидят люди (его помощники Сергей Шефир, Мария Левченко ), которые вообще получают зарплаты в Квартал-95, не подают деклараций, но имеют доступ к государственным тайнам.

А парафирование главой Офиса президента Андреем Ермаком в 2020 году договоренностей о создании так называемого "консультативного совета" вместе с "полномочными представителями" ОРДЛО, чего раньше наша дипломатия не допускала, это не измена?

А президент РФ Владимир Путин усмехается и ручки потирает. Это какой подарок ему под елочку кладет наша власть.

Судебное дело Порошенко все равно провалится, но какой вред сделает для имиджа Украины, да еще и накануне международных переговоров по нас, когда нам нужно быть максимально жесткими и сильными. И это так напоминает действия Януковича в отношении Юлии Тимошенко, следствие которых - международная изоляция Украины и толкавших Януковича в медвежьи объятия Кремля.

События в Казахстане отвлекают внимание Путина и дали нам время. Но теперь есть обоснованные сомнения, что украинская власть этим воспользуется.

Поначалу я подумал, что испортил нам Рождество "Верховный главнокомандующий", а потом решил, что не удастся. Украинцы и не такое одолевали!

Слава Украине! Христос родился!