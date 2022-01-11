Позитив недели. В США для Украины построят еще два патрульных катера Маrk VI

Как сообщает "Милитарный", министерство обороны США объявило о выполнении опциона к ранее заключенному контракту и подписании приложения к соглашению от сентября 2021 г. по строительству для Украины шести патрульных катеров типа Mark VI. Опцион продолжит выполнять американская судостроительная компания SAFE Boats International. Стоимость дополнительного соглашения на строительство двух корпусов составляет $25556452, а завершение изготовления ожидается до марта 2026 г.

Финансирование строительства катеров Mark VI осуществляется по программе содействия усилению обороноспособности Украины, и уже было профинансировано по этой статье за ​​2020 г. на сумму в $5463500. В целом же на это предусмотрена выделенная фиксированная сумма в размере $19969119 и завершение всех работ до декабря 2022 года.

17 июня 2020 г. Государственный департамент США согласовал запрос Украины на продажу по программе Foreign Military Sale (FMS) 16 современных патрульных катеров Mark VI и связанного с ними вооружения общей ориентировочной стоимостью $600 млн. Ранее предполагалось, что шесть патрульных катеров Украина получит безвозмездно в рамках безопасности помощи США. Еще десять катеров сможет приобрести на средства оборонного бюджета.

В свою очередь американская компания SAFE Boats International показала строительство катеров Mark VI. Из обнародованных кадров видно, что степень готовности суден достаточно высока и уже осуществляется оснащение корпусов вспомогательным оборудованием.

Mark VI является многофункциональной платформой и может достигать максимальной скорости более 35 узлов. По базовым характеристикам катера имеют максимальный экипаж из 10 человек и могут принять до 8 пассажиров.

Латвия и Эстония подтвердили намерения поставлять в Украину военную технику

Президент Эстонии Алар Карис подтвердил намерения поставить в Украину противотанковые ракеты Javelin. По его словам, ультиматум России по гарантиям безопасности не может служить основой для переговоров с коллективным Западом. Алар Карис также заявил, что поддерживает предоставление военной помощи Украине, в том числе противотанковых комплексов Javelin.

"Украинцы сами сказали, в чем нуждаются для укрепления своей безопасности, - отметил он. - Наша помощь основана на этом конкретно калькулированном решении и на поступившей нам просьбе. Американцы также готовятся передать украинцам противотанковые ракеты Javelin".

Напомним, в декабре стало известно, что Министерство обороны Эстонии рассматривает возможность предоставления Украине противотанкового вооружения - ракет Javelin и 122-миллиметровых гаубиц, а также боеприпасов к ним. Однако сначала необходимо получить разрешение от бывших владельцев гаубиц - Германии и Финляндии, а также от страны производителя Javelin - Соединенных Штатов.

Поддержали Украину и в Латвии. После встречи с послом Украины в этой стране Александром Мищенко министр обороны Латвии Артис Пабрикс подтвердил, что Рига продолжит оказывать помощь нашему государству, "включая оружие и технику". "Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое. Потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться", - заявил Пабрикс.

В Харькове начинают новую модернизацию Т-64 по образцу 2022 года

Харьковский бронетанковый завод начинает новую модернизацию танков Т-64 образца 2022 года. Об этом "Урядовому кур'єру" рассказал директор предприятия Герман Сметанин.

По его словам, в прошедщем году на заводе занимались ремонтом линейных машин Т-64БВ, параллельно осваивали ремонт танка Т-64БМ2, восстанавливали БМ-2, занимались модернизацией командирского танка БВК. Был освоен капитальный ремонт с учетом глубокой модернизации танка Т-64БМ2, на который установили тысячесильный двигатель 6ТД. Танк стал более маневренным, невзирая на незначительное увеличение веса в связи с повышенной бронированной защитой.

На машину установили множество модернизированных элементов, увеличивающих тактико-технические характеристики. Это, в частности, ночные прицелы командира, наводчика, механика-водителя, решеточные кормовые противокумулятивные экраны в корме танка. Установлена ​​отдельная камера для командира, две радиостанции и т.д. Первую партию этих модернизированных машин уже передали в ВСУ.

Минобороны Украины получит ситуационный центр

В системе Министерства обороны Украины создадут ситуационный центр и обеспечат его функционирование. Центр появится в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает "Милитарный".

Ситуационные центры представляют собой одну из наиболее эффективных форм реализации системы поддержки принятия управленческих решений путем создания особого информационно-технологического пространства, включающего в себя мониторинг, прогнозирование, принятие решений и контроль их выполнения. В состав сети должны входить: главный ситуационный центр Украины; правительственный ситуационный центр; ситуационные центры органов сектора безопасности и обороны; ситуационные центры центральных органов исполнительной власти.

Компания Havelsan экспортировала в Украину систему боевого управления Advent

Advent - встроенная система боевого управления с поддержкой сетевых данных, разработанная в соответствии с требованиями командования Военно-морских сил Турции. Новая система используется на корветах ADA и BURAK, кораблях специального назначения TCG Ufuk и фрегатах классов Barbaros и Istanbul.

Благодаря системе можно получить доступ к функциям тактических каналов передачи данных (Link 11, Link 16 и Link 22, SIMPLE, JREAP и VMF), полностью интегрированных с ADVENT через все консоли оператора. Комплекс имеет архитектуру, которая способствует быстрому и правильному процессу принятия решений командованием и обеспечивает гибкую структуру в использовании нового оружия и датчиков. Систему можно адаптировать к наземным, подводным и воздушным платформам, а также использовать с наземных средств.