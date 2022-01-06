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Адвокаты Порошенко обжалуют решение Печерского суда об аресте имущества пятого президента
16:10 06.01.2022 |
Адвокаты пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко подадут апелляцию на решение Печерского районного суда Киева об аресте его имущества.
"Безусловно, что будет подана апелляция", - сказал адвокат Игорь Головань журналистам в четверг.
Он также анонсировал обращение адвокатов пятого президента в Европейский суд по правам человека. "Мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека по этому поводу", - отметил адвокат.
Головань подчеркнул, что главная цель определения Печерского суда - "помешать политической деятельности Порошенко".
По мнению адвоката, Печерский районный суд вынес свое определение на основании поддельных документов, которые были ему переданы. По словам юриста, тот, кто принес эти документы и кто их принял должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Ранее Печерский районный суд г. Киева наложил арест на имущество и активы, принадлежащие пятому президенту Украины. нардепу Петру Порошенко.
Как сообщалось, ГБР 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.
Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение пятому президенту является незаконным, не имеет никаких правовых оснований.
В свою очередь в заявлении "Евросолидарности" сказано, что Порошенко вернется в Украину, но по собственному графику, а не "по сценарию новогодних видео Зеленского". Сам нардеп заявил, что вернется из заграничной командировки в первой половине января 2022 года.
Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января.
Позже адвокат пятого президента Игорь Головань заявил о попытке грубого нарушения закона властями в связи с попыткой тайного рассмотрения ходатайства об аресте имущества пятого президента в Печерском райсуде Киева.
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