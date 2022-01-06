Адвокаты Порошенко обжалуют решение Печерского суда об аресте имущества пятого президента

Адвокаты пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко подадут апелляцию на решение Печерского районного суда Киева об аресте его имущества.

"Безусловно, что будет подана апелляция", - сказал адвокат Игорь Головань журналистам в четверг.

Он также анонсировал обращение адвокатов пятого президента в Европейский суд по правам человека. "Мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека по этому поводу", - отметил адвокат.

Головань подчеркнул, что главная цель определения Печерского суда - "помешать политической деятельности Порошенко".

По мнению адвоката, Печерский районный суд вынес свое определение на основании поддельных документов, которые были ему переданы. По словам юриста, тот, кто принес эти документы и кто их принял должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Ранее Печерский районный суд г. Киева наложил арест на имущество и активы, принадлежащие пятому президенту Украины. нардепу Петру Порошенко.

Как сообщалось, ГБР 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение пятому президенту является незаконным, не имеет никаких правовых оснований.

В свою очередь в заявлении "Евросолидарности" сказано, что Порошенко вернется в Украину, но по собственному графику, а не "по сценарию новогодних видео Зеленского". Сам нардеп заявил, что вернется из заграничной командировки в первой половине января 2022 года.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января.

Позже адвокат пятого президента Игорь Головань заявил о попытке грубого нарушения закона властями в связи с попыткой тайного рассмотрения ходатайства об аресте имущества пятого президента в Печерском райсуде Киева.