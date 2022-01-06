Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Порошенко

Печерский райсуд Киева поддержал ходатайство прокурора, касающееся наложения ареста на имущество пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, который подозревается украинскими правоохранителями в государственной измене и содействии терроризму.

Соответствующее определение суда оглашено во время судебного заседания в четверг.

"Ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество удовлетворить", - говорится в документе.

Судья, оглашая определение в ходе заседания, перечислила все имущество и активы пятого президента страны, на которые налагается арест. Среди них, в частности, принадлежащие ему квартиры в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции в ряде частных компаний.

"Определение подлежит немедленному исполнению следственным прокурором. Определение следственного судьи может быть оспорено… в суде апелляционной инстанции", - подчеркнула судья.

Она добавила, что обнародование полного текста указанного определения назначено на 12:00 14 января 2022 года.

Как сообщалось, ГБР 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение пятому президенту является незаконным, не имеет никаких правовых оснований.

В свою очередь в заявлении "Евросолидарности" сказано, что Порошенко вернется в Украину, но по собственному графику, а не "по сценарию новогодних видео Зеленского". Сам нардеп заявил, что вернется из заграничной командировки в первой половине января 2022 года.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января.

Позже адвокат пятого президента Игорь Головань заявил о попытке грубого нарушения закона властями в связи с попыткой тайного рассмотрения ходатайства об аресте имущества пятого президента в Печерском райсуде Киева.