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Государства пророссийской ОДКБ объявили, что совместно вводят войска в Казахстан
08:04 06.01.2022 |
Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), которая имеет неофициальное название "российского НАТО", приняла решение о военной интервенции в Казахстан по запросу действующих казахских властей.
Об этом объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, действующий глава Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Пашинян подчеркнул, что с запросом о военной помощи в организацию обратился президент Казахстана.
При этом в ОДКБ уверены, что протесты в Казахстане вызваны внешними силами, а потому можно говорить о нападении, которое позволяет направить вооруженные/военные подразделения других членов организации на подавление беспорядков.
"В связи с обращением президента Токаева и из-за угрозы национальной безопасности и суверенитета Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности решил направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан" , - говорится в заявлении Пашиняна.
Пока не сообщается о численности и составе сил "миротворцев", а также о задачах, которые они будут выполнять. Отмечается, что иностранный контингент допускается в Казахстан на "ограниченный период времени с целью стабилизации и нормализации ситуации".
Организация договора коллективной безопасности - это военный союз 6 стран бывшего Советского союза: России, Казахстана, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Ее уставные документы содержат нормы о коллективной защите в случае нападения на одно из государств-членов. Впрочем, до сих пор эта организация воздерживалась от подобных совместных решений.
Со 2 января на западе Казахстана проходят "газовые" протесты. Массовые акции начались в городе Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.
После того как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ. Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января президент Казахстана объявил режим чрезвычайного положения в столице Нур-Султане. В среду был захвачен и разграблен ряд органов власти и инфраструктурных объектов в Алматы, сообщают о погибших. Интернет и телефонная связь в стране функционирует со значительными перебоями.
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