Президент Казахстана обратился к главам государств ОДКБ за помощью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью.

"Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", - сказал Токаев, его обращение транслировал гостелеканал "Хабар 24".

"Я возглавляю контртеррористический штаб. Статистику теракта, который учинили бандиты, настоящие террористы, нам хорошо известна, они бесчинствуют в настоящее время в Алматы и других городах. Захватывают здания и инфраструктуру и, самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие", - сказал Токаев.

Он добавил, что банды ведут бои с курсантами училищ.

"Террористические банды ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идёт бой под Алматы с воздушно-десантным подразделением Минобороны Казахстана", - сказал Токаев.

По оценке президента, идет "упорный бой".

Токаев заявил, что террористические банды захватили аэропорт Алматы, где находятся в том числе иностранные самолеты.

"Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты, в частности в Алматы захвачен аэропорт, пять самолетов, включая иностранные самолеты. Алматы подверглась нападению, разрушению, вандализму", - сказал Токаев.

Токаев назвал продолжающиеся в стране протесты сложной страницей в истории государства и заявил, что сделает все возможное для защиты интересов граждан республики.