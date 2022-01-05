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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Амнистия без капиталов. Когда налоговая начнет определять наши доходы косвенными методами

13:50 05.01.2022 |

Экономика

 Алексей Гавриленко / Деловая столица

Одноразовое добровольное декларирование - только первый этап большого процесса. Впереди - принятие закона о непрямых методах контроля или косвенном механизме налогообложения.

С 1 сентября 2021 г. в Украине начала действовать налоговая амнистия. В течение года с этой даты каждый может воспользоваться правом декларирования активов, с которых не были уплачены налоги. Во время льготного периода на них действуют ставки: 5% на активы в Украине, 2,5% на средства в ОВГЗ, 7 и 9% на зарубежные активы. По окончании амнистии это будет полноценные 18%.

На первых порах налоговая амнистия не принесла ощутимого результата: за первые три недели со дня старта в бюджет было уплачено всего 1,6 млн грн из 33 млн грн теневых доходов. Но интерес у граждан появился, о чем свидетельствовали звонки на горячую линию.

"Безусловно, это небольшая сумма, но мы только начинаем это движение и понимаем, что люди смотрят, делают оценки. Вчера было у нас совещание - прозвучало о десятках тысяч звонков граждан, то есть ажиотаж есть большой", - рассказывал глава комитета Верховной Рады по вопросом финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Народный депутат также нахваливал удобство системы амнистии: "Вы обращаетесь в банк, банк открывает счет, выдает справку, что вы положили деньги на спецсчет. После этого вы заполняете в электронном виде декларацию, добавляете эту справку и отправляете декларацию налоговой. Платите 5%. Это все, что вам нужно сделать. Декларация является свидетельством того, что вы амнистированы на эту сумму", - пояснил Гетманцев.

Прошло три месяца, но ситуация в корне не изменилась Приводились цифры, что с сентября по декабрь амнистировано лишь 290 млн грн. Очевидно, это не тот результат, на который рассчитывали в правительстве и Верховной Раде. А Национальный банк обвинил в срыве амнистии украинские банки: людям отказывают в открытии спецсчетов для внесения наличных. Собственно, в банках этого и не отрицали. Там заявили, что не могут провести финансовый мониторинг этой наличности по действующим правилам. Именно этим объясняли провальные результаты декларирования и всей кампании по налоговой амнистии.

А вот в "Слуге народа" по этому поводу по-прежнему были настроены оптимистично и рассчитывали, что придут декларироваться те, с кого можно взять в бюджет по $40-50 тыс. И действительно, темпы ускорились: за две недели декабря (если начинать обратный отсчет с 21 числа) рост амнистированных активов составил 327%. Таким образом сумма их перевалила за миллиард гривень с начала запуска амнистии. Все это принесло госбюджету около 52 млн грн.

"Налоговую накроет волной"

Медленные темпы налоговой амнистии могут объясняться недостаточной информационной кампанией этого процесса. Кроме того, за годы граждане научились делать крупные покупки, не объясняя происхождение своих средств и оформляя их несколькими удобными платежами.

Одноразовое добровольное декларирование - только первый этап большого процесса. Впереди - принятие закона о непрямых методах контроля или косвенном механизме налогообложения. По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, концепция проекта этого закона дорабатывается, и вскоре он будет представлен на суд общественности.

Планируется, что работать это будет так. В момент регистрации соглашения о купле-продаже информация появляется в налоговой, которая проверяет ее. Если сделка проходит посредством теневых средств, человек должен будет уплатить налог с той части, происхождение которой он объяснить не может.

"Автоматически налоговая проверяет наличие доходов, уплаченных с 1995 г., суммирует их, все доходы, уплаченные налоги; затем сопоставляет сумму этих доходов с информацией о покупке объекта недвижимости и его стоимостью. Если этот человек амнистировал и задекларировал еще доходы, это суммируется, и потом к такому человеку либо есть вопросы, либо их нет. Я думаю, большей частью вопросов не будет", - сказал Марченко в интервью НВ.

Стоит отметить, что и сейчас оформление крупной покупки не проходит без интереса в банке. Под мониторинг в основном попадают операции на сумму от 400 тыс. грн. Если человек не сможет доказать их происхождение, платеж не пройдет. Кроме того, банк может заинтересоваться неестественными переводами вне зависимости от их величины.

"Аппарат государственной фискальной службы должен это контролировать помимо банка, - говорит экономический эксперт Андрей Вигиринский. - Единственный субъект, который может вам доначислить налоги - это государственная налоговая. Если она включится в процесс мониторинга 15 млн человек, которые не имеют финансовой грамотности, которые не в курсе на этот счет, и надо будет их проверить, выписать налоговое решение-уведомление, то без автоматических алгоритмов это сделать будет невозможно".

Эксперт отмечает, что налоговая амнистия без непрямых методов контроля теряет смысл, но чтобы полноценно внедрить эти методы, может уйти три-четыре года. Без автоматизации процесса налоговики не справятся с проверкой.

"Объекта проверки вызовут для дачи объяснений, - продолжает Андрей Вигиринский. - Всей документарной базой налоговая не владеет. Она может выписать налоговое уведомление-решение, но если делать это, не выходя из офиса, не опрашивая физлицо и не получая от него документов, и делать это массово, это вызовет социальные волнения, которые репутации и рейтингов власти не прибавят. Насколько налоговая готова разбираться? У них даже не хватает времени, чтобы закрывать отдельные ФОПы, которые хотят пройти проверку и нормально закрыться. Налоговую накроет волной: по каждому случаю выписывать уведомление-решение не совсем рационально".

В судах прибавится работы

Введя непрямые методы контроля и облагая налогами "серые" доходы, государство может столкнуться с исками от своих граждан, и расходы на судебную систему могут быть больше, чем те средства, которые можно получить от мониторинга.

На государство вряд ли подействует, когда человек будет объяснять свои теневые доходы тем, что копил их в студенчестве, недоедал годами, экономил и собирал по копейке или даже взял в долг на 80 лет у знакомого, чтобы купить недвижимость или дорогой автомобиль. Ему будет начислен налог, и человек обратится в суд. Выиграть его есть все шансы.

"В судах все эти предположения налоговой будут слетать, как листья с опавшего дерева. Расчет на то, что у нас граждане юридически и финансово безграмотны, не привыкли ходить в суды и обращаться к юристам. Но если речь будет идти о десятках тысяч гривень, люди пойдут в суды, - говорит юрист Михаил Стрельников. - Законы, которые дают возможность начислять человеку любые налоги и сборы, будут противоречить, прежде всего, Конвенции по правам человека, и будут слетать если не здесь, то в Европе".

Эксперт отмечает, что сейчас у государства нет механизма, чтобы обложить налогом теневой доход физлица.

"Теоретически у налоговой есть так называемый аналоговый метод, который они применяли в свое время к ФОПам, - продолжает Михаил Стрельников. - Если такой же ФОП с такими доходами и расходами, у него проходит такая операция, то она считается подозрительной. Можно попытаться применить такой же метод к физлицам. Но я сразу хочу сказать, что ничего не получится. При налогообложении физлиц, которые не являются ФОПами и не занимались предпринимательской деятельностью, там совсем другое законодательство. По физлицу действует подоходный налог. Закон о подоходном налоге имеет аналоги за рубежом и привязан, в том числе, решениями ЕСПЧ и к Конвенции по правам человека".

Иностранный опыт

Самый успешный опыт амнистии капиталов показала Аргентина. Ее бюджету этот процесс принес более $5 млрд и охватил более 200 тыс. граждан в 2016-2017 гг. Там высокая ставка налога на доходы - 35%, а амнистировать предлагали под 0, 5, 10, 15%. Налог не применялся, если средства вкладывались в гособлигации внутреннего займа.

Италии налоговая амнистия принесла 4 млрд евро. Там плательщики сами решали, какой процент по налогам и пени начислить на легализуемые средства, но вскрывать средства нужно было при нотариусе.

В Азербайджане и Армении налоговая амнистия заключалась в списании долгов и штрафов. В Турции под нее могли попадать не только физические, но и юридические лица. Все эти примеры говорят о том, что вариантов проведения амнистии достаточно, и многое зависит от налоговой системы самой страны.

По оценкам правительства Украины, теневые доходы получают более 10 млн украинцев, а теневой фонд оплаты труда оценивается в полтриллиона гривень в год. В исследовании Министерства экономики говорилось о том, что объем теневой экономики Украины в 2020 г. достиг 30% ВВП. "ДС" уже писала, что при таких пропорциях получается, что Украина недополучила в прошлом году примерно $45 млрд ВВП, в частности это $13,5 млрд недополученных бюджетных доходов, или 364 млрд грн, что равняется почти еще одной смете расходов Пенсионного фонда.

На фоне таких огромных цифр налоговая амнистия пока что приносит совсем смешной результат. Поэтому для вывода доходов граждан из тени нужны более серьезные комплексные меры. А по поводу введения непрямых методов контроля уже скептично настроены в правящей партии "Слуга народа". По словам главы фракции Давида Арахамии, идея вызывает протест депутатов. В таком случае налоговая амнистия может уйти в свободное от косвенного контроля плавание. Ее сроки могут продлеваться, либо она может проходить с перерывами. Власти нужно найти более серьезную мотивацию для граждан выводить свои доходы на свет или искать новый концепт для реализации косвенных методов контроля.
 

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