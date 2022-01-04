Позитив недели. Наш новый БПЛА Gekata усилит воздушную разведку

Кроме того: испытаны зенитный вариант ракеты РК-10 и боевой дрон "Миротворец", а "Антонов" продемонстрировал первый военно-транспортный самолет Ан-178-100Р.

Научно-производственный центр "Инфозащита" приступил летным испытаниям своей новой разработки - воздушного комплекса радиотехнической разведки Gekata. Как сообщает Defense Express, он предназначен для обнаружения радиоизлучающих целей на расстоянии в сотни километров.

Gekata совершила свой первый полет, поднявшись в небо с небольшого аэродрома под Киевом. Основой комплекса является 10-килограммовый контейнер с оборудованием для ведения радиотехнической разведки, который устанавливается на дрон PD-2 от Ukrspecsystems. PD-2 может находиться в воздухе около 10 часов и подниматься на высоту до 5 км, дальность управления дронов составляет более 220 км. Во время полета, кроме работы самой системы радиотехнической разведки, проводилось измерение влияния контейнера на летные характеристики PD-2.

По замыслу разработчиков, весь комплекс состоит из наземной станции управления и шести дронов с "Гекатой". Три БПЛА должны находиться в небе и сменяются поочередно для обеспечения круглосуточного мониторинга по фронту 100 км и на глубину до 450 км от места барражирования. Это позволяет в режиме 24/7 собирать информацию обо всех объектах противника, излучающих в радиодиапазоне, и точно определять их координаты. Речь идет не только о пунктах управления и командно-штабных машинах, а о контрбатарейных радарах, РЛС зенитно-ракетных комплексов или самолетов, и даже об обычных радиостанциях рядовых бойцов противника.

Возможности "Гекаты" позволяют отслеживать одновременно до 200 целей и передавать информацию о них в режиме онлайн. А при полной радиозащите или автономном полете накапливать эту информацию на внутренних носителях.

Решение в виде роя БПЛА дает возможность заменить классические самолеты радиотехнической разведки или сети наземных станций радиотехнической разведки, вроде "Кольчуги".

"Луч" испытал зенитный вариант ракеты РК-10

Государственное предприятие Конструкторское бюро "Луч" провело этап заводских испытаний зенитного варианта ракеты РК-10. Как сообщает "Милитарный", новая ракета получила измененную схему размещения аэродинамических поверхностей (рулей) по сравнению с "традиционными" ракетами от КБ "Луч", когда они находятся в ее хвостовой части. Ракета для ЗРК ближней зоны выполнена по так называемой схеме "утка", то есть размещение рулевых поверхностей в носовой части ракеты. Такое решение необходимо для обеспечения большей маневренности ракеты для уничтожения воздушных целей.

Средство наведения и управления ракетой осталось традиционным для изделий КБ "Луч" по лазерному лучу с сопровождением цели в автоматическом режиме. При этом для РК-10 разрабатывается вариант с альтернативной наводкой по отраженному лазерному лучу.

Боевой дрон "Миротворец" прошел заводские испытания

Как сообщает Defense Express, конструкторско-производственное предприятие "Синергия" провело заводские испытания своей роботизированной плавающей платформы "Миротворец". В ходе испытаний платформа выполняла условную задачу по срочной доставке медикаментов раненым в зону боевых действий.

Управление платформой производилось на расстоянии 2000-2300 м в условиях непрямой видимости. В то же время, максимальная дальность управления платформой - до 5000 м.

"Антонов" показал первый военно-транспортный самолет Ан-178-100Р

Как отмечают в "Укроборонпроме", Ан-178-100Р №001 - это самолет нового поколения, созданный на базе современных мировых информационных технологий. Он оснащен сотнями электронных вычислителей, позволяющих интегрировать все системы и датчики самолета, автоматизировать контроль их работоспособности и оптимизировать управление. Воздушное судно можно использовать для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

В программе создания Ан-178-100Р участвуют более 30 украинских предприятий, освоивших изготовление 177 комплектующих изделий для этого самолета. В частности, впервые в Украине ГП "Антонов", НТК "Экран", ЧАО "ФЭД", ГП "ХАКБ" разработали и внедрили современную систему электронного управления самолетом, систему управления механизацией крыла. ГП "ПО "Южный машиностроительный завод" наладило выпуск основных стоек шасси. В оборудовании самолета задействованы также иностранные поставщики из Европы, США, Канады.

При реализации программы Ан-178-100Р проведен большой объем работ по обеспечению качественно нового уровня всех систем самолета, в частности гидравлической системы, систем управления самолетом, электроснабжения, кондиционирования воздуха и т.д.

Боевые корабли Украины и Франции провели совместные тренировки

В акватории Черного моря корабли Военно-Морских Сил Украины и Франции провели совместную тренировку типа "PASSEX". В частности, средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" ВМС ВСУ вместе с фрегатом ВМС Франции Auvergne провели тренировки типа "PASSEX". Цель мероприятия - поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО. Кроме надводных боевых единиц, от французской стороны, к учениям привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.

Как сообщает Служба по связям с общественностью Командования ВМС Украины, при отработке элементов тактического маневрирования, личным составом кораблей был проведен ряд совместных тренировок. Кроме того, на борту "Юрий Олефиренко" тренировались оказывать помощь аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.