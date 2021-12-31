Полевение власти, объединение оппозиции и новые политпроекты: Какими будут политические тренды в Украине в 2022 году

Юрий Васильченко / Depo.ua

Санкции против еще двух каналов, работавших на "ватную" и протестную аудиторию, стали непоследним ударом по пророссийскому флангу в нашей политике. Но те, кто снова аплодируют Зеленскому, рано радуются. Анализируем украинские политические тренды следующего года.

Это коллективный Запад может себе думать, что для украинской власти и оппозиции ключевой вопрос - нападет Путин или не нападет. На самом деле, для наших политэлит ключевой вопрос - получить максимальные куски электорального пирога на парламентских выборах. Они крайне важны, ведь от результатов голосования в октябре 2023-го будет зависеть судьба выборов президента. И судьба Зеленского, который за 2,5 года своего правления нажил себе сотни врагов, существенный антирейтинг, однако до сих пор остается самым рейтинговым политиком.

Зачистка информационного поля

Итак, как власть будет бороться за выживание. Напомним: 2021-й начался с неожиданного для многих резкого разворота Зеленского от "какой разницы" до национал-патриотической риторики и, главное, шагам, которые эту риторику подкрепляли. Имеются в виду санкции против нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, связанных с ними лиц и блокирование трех телеканалов из их пула ("112", NewsOne, ZiK). Год заканчивается добиванием телевизионных рупоров из этого же пула. Однако есть существенное отличие. Под февральскую блокировку каналов подложили правдоподобное объяснение: якобы они финансировались из компании, работающей в ОРДЛО. В суде дело по ст. 258-5 ("Финансирование терроризма"), возбужденное СБУ 2 февраля, пока не рассматривалось. А самого Медведчука подцепили другим делом - угольным. В котором фигурирует и Петр Порошенко. Если "Первый независимый" и UkrLive также финансировались из ОРДЛО, тогда почему их владелец Нестор Шуфрич не под санкциями?

Сторонники простых решений, а их в национал-патриотическом лагере тоже хватает, снова хлопают в ладоши: вот Зеленский молодец. При Порошенко такого не было. Но так ли они будут хлопать, когда следом пойдуют "каналы Порошенко"? А их за что, они не пророссийские? Что они не пророссийские, а оппозиционные, говорили и на уже заблокированных каналах. Когда власть принимает сомнительные с точки зрения закона решения, а общество молчит или даже радуется, то ничего не мешает ей поступать так же и дальше.

То есть тренд зачистки информационного поля от враждебных властям медиа, начатый в 2021 году, будет продолжаться и в 2022-м. Именно враждебных, потому что они работают на протестную аудиторию. "Олигархические", "продажные" и так далее - только удобные клише. Однако будет ряд отличий. Первое: кроме внесудебных санкций "дубиной" станет реестр олигархов. Второе: под чистки попали и будут попадать новостные телеканалы, а те "кнопки", где есть выпуски новостей, но они не основные, либо вообще уберут новостные блоки из эфиров, либо сделают их минимальными по времени. Без комментариев и политических ток-шоу. Иными словами, 24/7 будут крутить "мыло" и развлекательные программы. Третье отличие - освобожденные информационные ниши заполнят новостные телеканалы, полностью лояльные власти: "Дом", "Рада", "4 канал"... Вероятно, будут еще. Четвертое - информполитика государства ужесточится не только к вещателям, но и к интернет-ресурсам. Так что в 2022-м мы не раз услышим от журналистов разных изданий, что из заблокировали несправедливо.

Кто-то скажет: Запад отругает Зеленского за притеснения свободы слова. Возможно, и отругает. Но разве можно поставить на одни весы беспокойство западных политиков и риск проиграть выборы и потерять все?

Маргинализация крайних политических флангов

Пока что мы видим зачистку радикально "ватного" политического поля. К примеру, к каналу "Интер" у Банковой вопросов нет. И не будет. Не только потому, что у Зеленского есть собственная история работы на этом телеканале, а к мнению Сергея Левочкина, как говорят, в ОП прислушиваются. Просто все очевиднее, что в Зе-команде главную опасность для своего будущего видят в двух крайних политических лагерях, традиционно определявших украинскую политику со времен обретения Независимости, - как среди пророссийских политиков, так и среди национал-патриотов, или националистов. Проще говоря: если маргинализировать первых и вторых, то в следующем парламенте они не будут представлены многочисленными фракциями. С другими, как группа Левочкина - Бойко, договориться куда легче. Поэтому в течение уходящего года Зеленский зашел на поле нацпатриотов и оттуда давил на "русскомировцев". Это давление будет продолжаться, и это будет трендом 2022-го.

Что будут делать с прозападным политическим полем? Как показывают соцопросы, в течение года рейтинги Петра Порошенко и "Европейской солидарности", лидеров симпатий среди национал-патриотических избирателей, не упали. Очевидно, на переток симпатиков к Зеленскому надеялись на Банковой, когда в феврале начинали разворот от "какой разницы". Но не сработало: рейтинги президента и его политсилы упали почти до уровня, соответственно, Порошенко и "ЕС", а Зеленский получил огромный антирейтинг.

Впрочем, результат все же есть: Юрий Бойко и ОПЗЖ скатились на третье, а в некоторых опросах и на четвертое место, Виктор Медведчук вообще в опросах упал до уровня одного процента. Избирателей с этого идеологического фланга начал отбирать у традиционных отпрысков регионалов Евгений Мураев со своим проектом "Наши". Нетрудно догадаться, что в следующем году стартует еще несколько подобных проектов, которые будут фрагментироваться пророссийским электоратом. Что-то подобное попытаются провернуть и на национал-патриотическом фланге. Задел этому положен подозрением Порошенко и попыткой поставить между ним и Медведчуком знак равенства.

Комбинация проста - посадить пятого президента под домашний арест, чтобы ограничить его в связях с внешним миром, применить санкции в отношении связанного с ним бизнеса, уголовными делами давить на его соратников, а самое главное - громко, на всех медиа-площадках кричать о "государственной измене" и привязывать Порошенко к Медведчуку. Расчет на то, что национально-сознательный избиратель отвернется от Пороха. В ОП вряд ли верят в переток таких избирателей к Зеленскому. По замыслу, разочарованные в Порошенко найдут себе кумиров среди проектов типа "Голоса", условной партии Притулы, в "Свободе" или "Батькивщине". То есть одна составляющая схемы - дискредитация ключевого конкурента Зеленского, другая - измельчение национал-патриотов. То есть как на пророссийском фланге, так и на прозападном в 2022 году станет теснее.

Консенсус антизеленской оппозиции

Однако в случае давления на Порошенко все может произойти с точностью до наоборот. Во-первых, Порошенко будет защищаться, атакуя. Это ясно из его заявлений. Во-вторых, скорее всего, в войне Банковой с Порошенко Юлия Тимошенко, Гройсман, Разумков и другие встанут на его сторону. Не потому, что хотят, чтобы он вернулся к рулю государства, и не из-за любви к ближнему, просто их главный противник - Зе-команда, и чем она будет глубже втягиваться в преследование Порошенко, тем станет слабее. Именно посадка Юлии Тимошенко в октябре 2011 года стимулировала, казалось, невозможное - между собой договорились лидеры нескольких крыльев оппозиции режиму Януковича. Объединенная оппозиция на парламентских выборах 2012 года показала отличный результат. Он мог быть еще лучше, если бы не игра в самостоятельность отдельных политиков из этого лагеря и не откровенные манипуляции власти на мажоритарных округах.

О совместном походе на выборы нынешней оппозиции речь не идет, речь о другом - ее объединит общий противник, и рейтинги она будет набирать не на взаимном состязании, а на том, кто будет эффективнее бить по Зеленскому и его команде. То есть власти пытаются нивелировать влияние на избирателей двух радикальных политических флангов, а рискуют получить консенсус политэлит против Зеленского и "слуг". Таким образом, во многом определяющим для следующего года станет то, какой из двух трендов (маргинализация политических флангов или консенсус оппозиции) получит большую поддержку избирателей.

Попытка зайти на пророссийский фланг

Если ты решил воевать со всеми и надеешься битву не проиграть, кроме плети нужно иметь кучу вкусных пряников. То есть социальный популизм. Следует ожидать тренда существенного полевения власти - она попытается заигрывать с той частью электората, которую интересует не идеология, а содержание холодильников. Судя по нынешней экономической ситуации в стране и прогнозам на год грядущий, трудно понять, откуда возьмут деньги на коврижки.

И, наконец, последний тренд - "слуги" попытаются зайти на пророссийское электоральное поле так же, как в этом году зашли на прозападное. Это можно сделать несколькими способами - либо социальным популизмом, подкрепленным повышением каких-либо выплат (об этом выше), либо пересмотром болезненных для этого избирателя законов, таких как языковой закон. Или попыткой наладить отношения с Кремлем, что невозможно без существенных уступок со стороны Украины. Поэтому не следует исключать, что упомянутые тренды такими не станут в случае, когда Верховной Раде в ближайшие месяцы предложат поддержать пакет документов по реинтеграции ОРДЛО по московскому сценарию. Тогда главным и очень печальным трендом года станет катастрофа раскола украинского общества.