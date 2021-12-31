На суше, в воде, в воздухе и в киберпространстве: Какие международные военные учения пройдут в Украине в 2022 году

Руслан Рудомский / Depo.ua

В декабре Верховная Рада приняла закон №6359 о допуске иностранных военнослужащих в Украину для участия в многонациональных учениях в 2022 году.

Это один из тех законов, которые каждый год принимаются с практически одним и тем же текстом для урегулирования определенной ситуации в течение года. В данном случае требование о принятии документа прописано в Конституции и законе "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины".

Закон регулирует процедурные вопросы (порядок, бюджет и т.п.) допуска иностранных войск на территорию Украины для участия в многонациональных учениях.

Им предусмотрено, что финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2022 году, в размере 106 548,33 тысячи гривен планируется осуществить в рамках ассигнований Министерства обороны Украины на 2022 год.

В законе на текущий год прописаны следующие международные учения:

* учения по подготовке подразделений вооруженных сил "Объединенные усилия-2022";

* украинско-американские учения Rapid Trident-2022;

* украинско-британские учения Cossack Mace-2022;

* многонациональные учения "Светлая Лавина-2022";

* украинско-польские учения Silver Saber-2022;

* украинско-американские учения Sea Breeze-2022;

* украинско-румынские учения Riverine-2022;

* многонациональные учения Maple Arch-2022;

* многонациональные учения Viking-2022.

Рассмотрим их поподробнее.

"Объединенные усилия-2022"

Эти ежегодные военные тренировки подразделений Вооруженных сил Украины, Вооруженных сил США и Вооруженных сил НАТО будут проходить 45 дней в феврале-декабре.

В них примут участие до 12 500 военнослужащих. Ожидается привлечь 9 тысяч украинцев, до 1 тысячи американцев, 2,5 тысячи военнослужащих НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира". Из военной техники предусмотрено участие до 70 кораблей (20 судов от Украины, 10 - от США, 40 - от НАТО) и до 90 самолетов и вертолетов (30 видов авиации от Украины, 20 - от США, 40 - от НАТО).

Rapid Trident-2022 ("Репид Трайдент-2022"/"Быстрый тризуб-2022")

Это международные военные учения в рамках программы "Партнерство во имя мира" с участием военнослужащих стран НАТО. На них готовятся к участию в коалиционных операциях в составе многонациональных сил.

Собственно, Rapid Trident - это крупнейшие в Украине совместные сухопутные учения подразделений ВСУ и армейских подразделений иностранных государств, традиционно проходящих на Яворовском полигоне во Львовской области.

Впервые Rapid Trident прошли в 2006 году, когда президентом Украины был Виктор Ющенко, министром обороны - Анатолий Гриценко, а страна впервые заявила о евроатлантических намерениях (как известно, при Кучме декларировалась многовекторная политика, целью которой было угодить одновременно и НАТО, и России).

Что интересно, бывший президент Виктор Янукович, еще с предвыборной кампании не скрывавший пророссийской ориентации, совместные с НАТО военные учения Rapid Trident прикрыть не отважился, хотя и пытался пригласить к участию в них Россию.

Ориентировочный период проведения в 2022 году придется на март-декабрь, а продолжительность составит до 45 дней.

В них примут участие до 8,5 тысячи военных, из которых 5 тысяч украинцев, 1,5 тысячи американцев и 2 тысячи бойцов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира". Также планируется привлечение до 60 самолетов и вертолетов (по 20 от Украины, США, НАТО и "Партнерства ради мира") и до 30 кораблей (по 10 от Украины, США и НАТО).

Тематика учений меняется каждый год, и какой она будет в 2022 году - пока неизвестно.

Cossack Mace-2022 ("Козак Мейс-2022"/"Козацкая булава-2022")

Военные учения "Козацкая булава" - это общие украино-британские военные учения на территории Украины, которые проводятся ежегодно, начиная с 2021 года.

Учения проводятся для улучшения взаимодействия с Великобританией и другими странами НАТО.

Оперативно-стратегический фон обучения учитывает возможный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Согласно сценарию учения, штаб и подразделения многонациональной бригады вовлекаются в отражение масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора.

В частности, отрабатываются действия в обороне с последующим переходом в наступление с целью восстановления государственной границы и территориальной целостности государства, подвергшегося агрессии со стороны одной из враждебно настроенных стран-соседей.

В 2022 году срок проведения украино-британских учений составляет до 45 суток в марте-декабре.

Ожидается около 5 500 военнослужащих (3 тысячи украинцев, 1,5 тысячи британцев, 1 тысяча военных НАТО и участниц "Партнерства ради мира"), до 30 самолетов и вертолетов (по 10 от Украины, Великобритании, НАТО и государств-участников "Партнерства ради мира"), до 11 катеров и судов (5 от Украины и по 3 от Великобритании и НАТО).

"Светлая Лавина-2022"

Эти учения пройдут в Украине в 2022 году впервые и об их характере почти ничего не известно.

Они будут проходить 45 дней в феврале-декабре 2022 года и в них примут участие вооруженные силы Украины, Венгрии, Румынии, Словакии, а также контингент НАТО.

Для участия в учениях планируется привлечь до 1 300 бойцов: 500 украинцев, по 200 венгров, румын, словаков и бойцов НАТО а также государств "Партнерства ради мира". Также планируется привлечение 13 самолетов и вертолетов: 5 от Украины и по 2 от остальных государств.

Silver Saber-2022 ("Сильвер Сейбер-2022"/"Серебряная Сабля-2022")

Украинско-польские учения "Серебряная Сабля" пройдут в 2022 году во второй раз. В 2021 году в них приняли участие 400 украинских военнослужащих Сил специальных операций (ССО), которые оценивались на допуск к выполнению задач в составе Сил реагирования НАТО (NATO Response Force).

Эти военные учения рассматриваются как составляющая проверки и обратной связи концепции оперативных возможностей Альянса. Ведь по правилам НАТО кандидатов в Силы реагирования оценивают именно во время международных мероприятий подготовки, а Польша является ментором Украины.

В 2022 году украинско-польские учения пройдут в три этапа: до 30 суток в феврале-апреле, 30 суток в мае-июле и 30 суток в августе-декабре.

Общее количество войск и вооружения, которые ожидается привлечь, будет составлять до 5 000 армейцев (3 тысячи украинцев и по 1 тысяче военнослужащих Польши, НАТО и государств "Партнерства ради мира"), до 16 видов авиации (6 самолетов и вертолетов от Украины и НАТО, 4 - от Польши) и до 10 судов (по 5 кораблей от Украины и НАТО).

Sea Breeze-2022 ("Си Бриз-2022"/"Морской бриз-2022")

Многонациональные военные учения проводятся с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области оборонных и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины.

Эти две страны выступают соорганизаторами учений, а в них принимают участие как члены НАТО, так и другие государства.

Целью учений является улучшение сотрудничества и координации между странами черноморского региона (кроме России, которая отрабатывается в качестве потенциального врага), тренировки маневров в море и на суше.

Согласно договоренности между странами, Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают обучение финансово, оказывают помощь в технике и оборудовании.

В 2022 году учения продлятся 45 суток в течение марта-декабря.

Численность военнослужащих и техники составит до 7 500 бойцов (4 тысячи украинцев, 1,5 тысячи американцев, 2 тысячи военнослужащих НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира"), до 85 кораблей (35 судов от Украины, 20 - от США, 30 - от НАТО) и до 70 самолетов и вертолетов (30 от Украины, по 20 от США и НАТО).

Riverine-2022

Эти ежегодные украино-румынские учения направлены на укрепление региональной безопасности и улучшение взаимодействия между флотами стран. Проводятся они в устье Дуная с 2018 года.

Их цель - отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп, повышение совместимости и возможностей проведения операции по безопасности на Дунае.

Кроме корабельно-катерных групп от украинских и румынских ВМС, к отработке совместных мероприятий привлекаются также подразделения Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии.

Украинское военное командование неоднократно заявляло, что эти маневры позволяют поддерживать стабильность в регионе, качественно тренировать силы и внедрять стандарты взаимодействия между военнослужащими и моряками обеих стран.

В 2022 году учения запланированы на март-декабрь и продлятся 45 суток.

Общая численность военной техники и армейцев составит до 400 военнослужащих (200 украинцев и 200 румын), до 20 кораблей (по 10 от Украины и Румынии) и до 10 самолетов и вертолетов (по 5 от обоих государств).

Maple Arch-2022 ("Кленовая Арка-2022")

Цель этих ежегодных многонациональных учений - повысить совместимость, углубить оборонные связи между странами-партнерами, приблизить их к стандартам НАТО по планированию и осуществлению миротворческих операций, а также усовершенствовать навыки, необходимые для эффективных действий.

Участие в учениях традиционно принимают военнослужащие ЛитПолУкрбриг (литовско-польско-украинская бригада) и Канады.

Литовско-польско-украинская бригада была создана в 2014 году в рамках трехстороннего сотрудничества в сфере обороны. Подразделение предназначено для ведения независимых военных операций или участия в них.

В состав бригады входят специальные воинские части трех стран, выбранные из 21 Подгальской стрелковой бригады (Польша), 80 десантно-штурмовой бригады (Украина) и батальона Великой княгини Бируте Улан (Литва).

В 2022 году учения будут проходить в марте-декабре в течение 45 дней.

В них примут участие до 3 700 военных (1 700 украинцев, по 500 литовцев и поляков, 300 бойцов из Канады, а также 700 бойцов НАТО и программы "Партнерство ради мира") и до 22 самолетов (по 4 от Украины, Литвы, Польши и Канады, а также 6 от НАТО).

Viking-2022 ("Викинг-2022")

Это многонациональные распределенные компьютерные командно-штабные учения (Multinational Computer Assisted Command Post Exercise), организуемые и проводимые Швецией и Соединенными Штатами Америки с целью поддержания взаимодействия и развития возможностей государств и организаций по участию в реагировании на кризисы, миротворческих операциях и многонациональных миссиях.

Серия таких учений проходит с 1999 года в рамках Меморандума по развитию сети моделирования программы "Партнерство ради мира".

К участию привлекаются военные, гражданские и полицейские из приглашенных стран, представители интернациональных и региональных организаций, государственных учреждений и неправительственных организаций. Учатся противодействовать реальным мировым кризисам с помощью компьютерного моделирования (Modelling & Simulation) и дистанционного обучения (ADL).

В 2022 году они продлятся не более 45 дней и пройдут в промежутке с февраля по декабрь (даже называются даты 28 марта - 07 апреля 2022 года).

В тренировках примут участие около 500 бойцов: по 200 от Украины и НАТО, 100 от Швеции.