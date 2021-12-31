На суше, в воде, в воздухе и в киберпространстве: Какие международные военные учения пройдут в Украине в 2022 году

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

На суше, в воде, в воздухе и в киберпространстве: Какие международные военные учения пройдут в Украине в 2022 году

18:17 30.12.2021 |

Политика

 Руслан Рудомский / Depo.ua

В декабре Верховная Рада приняла закон №6359 о допуске иностранных военнослужащих в Украину для участия в многонациональных учениях в 2022 году.

Это один из тех законов, которые каждый год принимаются с практически одним и тем же текстом для урегулирования определенной ситуации в течение года. В данном случае требование о принятии документа прописано в Конституции и законе "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины".

Закон регулирует процедурные вопросы (порядок, бюджет и т.п.) допуска иностранных войск на территорию Украины для участия в многонациональных учениях.

Им предусмотрено, что финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2022 году, в размере 106 548,33 тысячи гривен планируется осуществить в рамках ассигнований Министерства обороны Украины на 2022 год.

В законе на текущий год прописаны следующие международные учения:

* учения по подготовке подразделений вооруженных сил "Объединенные усилия-2022";
* украинско-американские учения Rapid Trident-2022;
* украинско-британские учения Cossack Mace-2022;
* многонациональные учения "Светлая Лавина-2022";
* украинско-польские учения Silver Saber-2022;
* украинско-американские учения Sea Breeze-2022;
* украинско-румынские учения Riverine-2022;
* многонациональные учения Maple Arch-2022;
* многонациональные учения Viking-2022.

Рассмотрим их поподробнее.

"Объединенные усилия-2022"

Эти ежегодные военные тренировки подразделений Вооруженных сил Украины, Вооруженных сил США и Вооруженных сил НАТО будут проходить 45 дней в феврале-декабре.

В них примут участие до 12 500 военнослужащих. Ожидается привлечь 9 тысяч украинцев, до 1 тысячи американцев, 2,5 тысячи военнослужащих НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира". Из военной техники предусмотрено участие до 70 кораблей (20 судов от Украины, 10 - от США, 40 - от НАТО) и до 90 самолетов и вертолетов (30 видов авиации от Украины, 20 - от США, 40 - от НАТО).

Rapid Trident-2022 ("Репид Трайдент-2022"/"Быстрый тризуб-2022")

Это международные военные учения в рамках программы "Партнерство во имя мира" с участием военнослужащих стран НАТО. На них готовятся к участию в коалиционных операциях в составе многонациональных сил.

Собственно, Rapid Trident - это крупнейшие в Украине совместные сухопутные учения подразделений ВСУ и армейских подразделений иностранных государств, традиционно проходящих на Яворовском полигоне во Львовской области.

Впервые Rapid Trident прошли в 2006 году, когда президентом Украины был Виктор Ющенко, министром обороны - Анатолий Гриценко, а страна впервые заявила о евроатлантических намерениях (как известно, при Кучме декларировалась многовекторная политика, целью которой было угодить одновременно и НАТО, и России).

Что интересно, бывший президент Виктор Янукович, еще с предвыборной кампании не скрывавший пророссийской ориентации, совместные с НАТО военные учения Rapid Trident прикрыть не отважился, хотя и пытался пригласить к участию в них Россию.

Ориентировочный период проведения в 2022 году придется на март-декабрь, а продолжительность составит до 45 дней.

В них примут участие до 8,5 тысячи военных, из которых 5 тысяч украинцев, 1,5 тысячи американцев и 2 тысячи бойцов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира". Также планируется привлечение до 60 самолетов и вертолетов (по 20 от Украины, США, НАТО и "Партнерства ради мира") и до 30 кораблей (по 10 от Украины, США и НАТО).

Тематика учений меняется каждый год, и какой она будет в 2022 году - пока неизвестно.

 

Cossack Mace-2022 ("Козак Мейс-2022"/"Козацкая булава-2022")

Военные учения "Козацкая булава" - это общие украино-британские военные учения на территории Украины, которые проводятся ежегодно, начиная с 2021 года.

Учения проводятся для улучшения взаимодействия с Великобританией и другими странами НАТО.

Оперативно-стратегический фон обучения учитывает возможный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Согласно сценарию учения, штаб и подразделения многонациональной бригады вовлекаются в отражение масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора.

В частности, отрабатываются действия в обороне с последующим переходом в наступление с целью восстановления государственной границы и территориальной целостности государства, подвергшегося агрессии со стороны одной из враждебно настроенных стран-соседей.

В 2022 году срок проведения украино-британских учений составляет до 45 суток в марте-декабре.

Ожидается около 5 500 военнослужащих (3 тысячи украинцев, 1,5 тысячи британцев, 1 тысяча военных НАТО и участниц "Партнерства ради мира"), до 30 самолетов и вертолетов (по 10 от Украины, Великобритании, НАТО и государств-участников "Партнерства ради мира"), до 11 катеров и судов (5 от Украины и по 3 от Великобритании и НАТО).

 

"Светлая Лавина-2022"

Эти учения пройдут в Украине в 2022 году впервые и об их характере почти ничего не известно.

Они будут проходить 45 дней в феврале-декабре 2022 года и в них примут участие вооруженные силы Украины, Венгрии, Румынии, Словакии, а также контингент НАТО.

Для участия в учениях планируется привлечь до 1 300 бойцов: 500 украинцев, по 200 венгров, румын, словаков и бойцов НАТО а также государств "Партнерства ради мира". Также планируется привлечение 13 самолетов и вертолетов: 5 от Украины и по 2 от остальных государств.

Silver Saber-2022 ("Сильвер Сейбер-2022"/"Серебряная Сабля-2022")

Украинско-польские учения "Серебряная Сабля" пройдут в 2022 году во второй раз. В 2021 году в них приняли участие 400 украинских военнослужащих Сил специальных операций (ССО), которые оценивались на допуск к выполнению задач в составе Сил реагирования НАТО (NATO Response Force).

Эти военные учения рассматриваются как составляющая проверки и обратной связи концепции оперативных возможностей Альянса. Ведь по правилам НАТО кандидатов в Силы реагирования оценивают именно во время международных мероприятий подготовки, а Польша является ментором Украины.

В 2022 году украинско-польские учения пройдут в три этапа: до 30 суток в феврале-апреле, 30 суток в мае-июле и 30 суток в августе-декабре.

Общее количество войск и вооружения, которые ожидается привлечь, будет составлять до 5 000 армейцев (3 тысячи украинцев и по 1 тысяче военнослужащих Польши, НАТО и государств "Партнерства ради мира"), до 16 видов авиации (6 самолетов и вертолетов от Украины и НАТО, 4 - от Польши) и до 10 судов (по 5 кораблей от Украины и НАТО).

 

Sea Breeze-2022 ("Си Бриз-2022"/"Морской бриз-2022")

Многонациональные военные учения проводятся с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области оборонных и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины.

Эти две страны выступают соорганизаторами учений, а в них принимают участие как члены НАТО, так и другие государства.

Целью учений является улучшение сотрудничества и координации между странами черноморского региона (кроме России, которая отрабатывается в качестве потенциального врага), тренировки маневров в море и на суше.

Согласно договоренности между странами, Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают обучение финансово, оказывают помощь в технике и оборудовании.

В 2022 году учения продлятся 45 суток в течение марта-декабря.

Численность военнослужащих и техники составит до 7 500 бойцов (4 тысячи украинцев, 1,5 тысячи американцев, 2 тысячи военнослужащих НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира"), до 85 кораблей (35 судов от Украины, 20 - от США, 30 - от НАТО) и до 70 самолетов и вертолетов (30 от Украины, по 20 от США и НАТО).

 

Riverine-2022

Эти ежегодные украино-румынские учения направлены на укрепление региональной безопасности и улучшение взаимодействия между флотами стран. Проводятся они в устье Дуная с 2018 года.

Их цель - отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп, повышение совместимости и возможностей проведения операции по безопасности на Дунае.

Кроме корабельно-катерных групп от украинских и румынских ВМС, к отработке совместных мероприятий привлекаются также подразделения Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии.

Украинское военное командование неоднократно заявляло, что эти маневры позволяют поддерживать стабильность в регионе, качественно тренировать силы и внедрять стандарты взаимодействия между военнослужащими и моряками обеих стран.

В 2022 году учения запланированы на март-декабрь и продлятся 45 суток.

Общая численность военной техники и армейцев составит до 400 военнослужащих (200 украинцев и 200 румын), до 20 кораблей (по 10 от Украины и Румынии) и до 10 самолетов и вертолетов (по 5 от обоих государств).

 

Maple Arch-2022 ("Кленовая Арка-2022")

Цель этих ежегодных многонациональных учений - повысить совместимость, углубить оборонные связи между странами-партнерами, приблизить их к стандартам НАТО по планированию и осуществлению миротворческих операций, а также усовершенствовать навыки, необходимые для эффективных действий.

Участие в учениях традиционно принимают военнослужащие ЛитПолУкрбриг (литовско-польско-украинская бригада) и Канады.

Литовско-польско-украинская бригада была создана в 2014 году в рамках трехстороннего сотрудничества в сфере обороны. Подразделение предназначено для ведения независимых военных операций или участия в них.

В состав бригады входят специальные воинские части трех стран, выбранные из 21 Подгальской стрелковой бригады (Польша), 80 десантно-штурмовой бригады (Украина) и батальона Великой княгини Бируте Улан (Литва).

В 2022 году учения будут проходить в марте-декабре в течение 45 дней.

В них примут участие до 3 700 военных (1 700 украинцев, по 500 литовцев и поляков, 300 бойцов из Канады, а также 700 бойцов НАТО и программы "Партнерство ради мира") и до 22 самолетов (по 4 от Украины, Литвы, Польши и Канады, а также 6 от НАТО).

 

Viking-2022 ("Викинг-2022")

Это многонациональные распределенные компьютерные командно-штабные учения (Multinational Computer Assisted Command Post Exercise), организуемые и проводимые Швецией и Соединенными Штатами Америки с целью поддержания взаимодействия и развития возможностей государств и организаций по участию в реагировании на кризисы, миротворческих операциях и многонациональных миссиях.

Серия таких учений проходит с 1999 года в рамках Меморандума по развитию сети моделирования программы "Партнерство ради мира".

К участию привлекаются военные, гражданские и полицейские из приглашенных стран, представители интернациональных и региональных организаций, государственных учреждений и неправительственных организаций. Учатся противодействовать реальным мировым кризисам с помощью компьютерного моделирования (Modelling & Simulation) и дистанционного обучения (ADL).

В 2022 году они продлятся не более 45 дней и пройдут в промежутке с февраля по декабрь (даже называются даты 28 марта - 07 апреля 2022 года).

В тренировках примут участие около 500 бойцов: по 200 от Украины и НАТО, 100 от Швеции.
 

ПО РУБРИКАМ

30.12 Ажиотажный валютный спрос «уронил» гривну на межбанке

30.12 НБУ будет рассчитывать курсы валют по-новому

30.12 Цены на строймонтажработы в Украине в ноябре возросли на 20,2% – Госстат

30.12 Объем выполненных стройработ в Украине в ноябре сократился на 2,7% - Госстат

30.12 Депозитные ставки для физлиц 30.12.21

30.12 По программе «Доступная ипотека» предоставили кредитов почти на 1,15 миллиарда

30.12 Курс евро 30 декабря усиливает снижение к доллару на сообщениях о заражённых коронавирусом в Европе

30.12 Справочный курс гривны 30 декабря понижен на 6,95 коп до 27,2679 грн/$1

30.12 Азиатские биржи закрыли торги 30 декабря преимущественно ростом

30.12 Рекорды недвижимости-2021: заоблачные цены, скандальные решения и много ипотеки. 5 цифр

30.12 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 29.12.21

30.12 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.12.21

30.12 Остаток средств на корсчетах банков 29.12.21

30.12 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 29.12.2021

30.12 Золото 30 декабря умеренно дешевеет на укреплении доллара

• дальше…

30.12 Group DF Фирташа продала титановый бизнес в Крыму российской компании

30.12 Сбережения украинцев в III кв.-2021 выросли на 9,4 млрд грн - Госстат

30.12 Цены на строймонтажработы в Украине в ноябре возросли на 20,2% – Госстат

30.12 Объем выполненных стройработ в Украине в ноябре сократился на 2,7% - Госстат

30.12 Полгода рынку земли. Почему украинцы не спешат покупать гектары

30.12 Dragon Capital получил разрешение на строительство первой очереди индустриального парка Е40

30.12 В Украине установили «зеленые» тарифы на 2022 год

30.12 Долг перед ВИЭ-генерацией за 2021г придется включить в тариф «Укрэнерго» на передачу - глава «ГарПока»

30.12 Цены на бензин 30 декабря стабильны, на дизтопиливо и автогаз растут

30.12 Какие ФОПы могут не использовать кассовые аппараты с 1 января: разъяснение Минфина

• дальше…

30.12 Group DF Фирташа продала титановый бизнес в Крыму российской компании

30.12 Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы

30.12 Российские банки обяжут передавать биометрию клиентов государству

30.12 МИД РФ предлагает заключить соглашение о международном контроле интернета

30.12 30 лет британской поддержки: Лондон гарантирует Украине для защиты от РФ

29.12 Экс-президенту Молдовы Додону объявили подозрение по делу о хищении средств

29.12 Китай намерен стать центром глобальной робототехнической индустрии к 2025 году

29.12 США и Евросоюз осудили запрет в России «Мемориала»

29.12 Мировой рынок облигаций покажет худший результат за 22 года

29.12 ЕС хочет участвовать в переговорах США и РФ о безопасности

28.12 В ЕС за год вакцинировали от коронавируса 78% взрослых

28.12 Президент Польши ветировал скандальный закон, который давил на ключевой независимый канал

28.12 «Налог на Google». Amazon и eBay повысили тарифы для украинцев

28.12 Китай вывел на орбиту спутник стереоскопической картографии

28.12 Радикалы из "Талибана" распустили Независимую избирательную комиссию Афганистана

• дальше…

29.12 Гослесагентство Украины в 2021 году высадило 240 млн деревьев

29.12 Франца Володимира фон Габсбург-Лотрингена та Аллу Наволокіну нагородили Всесвітнім Орденом

29.12 Количество вакцинированных взрослых украинцев в ближайшее время превысит 50% - премьер

21.12 «Автострада» пробурила и забетонировала половину свай под опоры новой развязки на Дарницком мосту в Киеве

20.12 Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн

17.12 Украина получит 50 вертолетов Aurbus в 2022 году

16.12 Локдауна не будет, но маски останутся надолго - премьер Украины

15.12 В Украине адаптивный карантин продлевается до 31 марта 2022 года

13.12 Всемирный банк выделил Украине $150 млн на борьбу с COVID-19: деньги пойдут на вакцинацию

13.12 Украина получила от ЕИБ 50 миллионов евро на закупку COVID-вакцин

10.12 Сегодня заработал запрет на бесплатные пластиковые пакеты. Что изменится для украинцев

09.12 Киев увеличит арендную ставку на землю под жилую застройку до 12% от нормативной оценки

06.12 Бюджет Программы медгарантий в 2022г увеличен на 33,8 млрд грн – НСЗУ

06.12 Мошенники пытаются выманить номера банковских карточек и персональные данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию

03.12 Кличко анонсировал новые цены на проезд в Киеве после окончания отопительного сезона

• дальше…

30.12 Полевение власти, объединение оппозиции и новые политпроекты: Какими будут политические тренды в Украине в 2022 году

30.12 СНБО планирует определить первых олигархов к концу мая – Данилов

30.12 Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы

30.12 На суше, в воде, в воздухе и в киберпространстве: Какие международные военные учения пройдут в Украине в 2022 году

30.12 30 лет британской поддержки: Лондон гарантирует Украине для защиты от РФ

30.12 Лещенко возвращается в набсовет Укрзализныци

29.12 ЕС хочет участвовать в переговорах США и РФ о безопасности

29.12 Зеленский ввел санкции против двух новых украинских телеканалов - указ

29.12 Зеленский утвердил новую Стратегию информационной безопасности Украины - указ

28.12 ГБР возбудило два уголовных производства против экс-замминистра внутренних дел Гогилашвили

28.12 Киев между Москвой и Вашингтоном. Почему в январе можно ждать большой зрады

28.12 Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения

28.12 Депутат «Слуги народа» Ковалев купил «4 канал» – СМИ

28.12 «Слуга народа» в начале февраля начнет применять императивный мандат к местным депутатам - глава партии Шуляк

28.12 Глава СН о присоединении членов фракции к МФО «Разумная политика»: Пусть сдают мандат и создают свои политбренды

• дальше…

30.12 Власти Кореи порекомендовали Apple и Google забанить P2E-игры

30.12 Названы самые дорогие аукционные автомобили 2021 года

30.12 Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год

29.12 Американцы создали солнечную панель-сэндвич для прямой передачи энергии из космоса на земные приёмники

29.12 Xiaomi решила вопрос с датчиком приближения: Xiaomi 12 Pro получил первый встроенный в экран сенсор Goodix

29.12 Китай намерен стать центром глобальной робототехнической индустрии к 2025 году

29.12 В Китае создан первый в мире робот-прокурор

28.12 Представлены флагманы Xiaomi 12 и 12 Pro — Snapdragon 8 Gen 1, 50-Мп камеры с большими пикселями и цена от $580

28.12 Китайские спутники наблюдения за Землёй нового поколения имеют непревзойдённую скорость сканирования

28.12 Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул антенну для передачи данных на Землю

28.12 «Налог на Google». Amazon и eBay повысили тарифы для украинцев

28.12 Китай вывел на орбиту спутник стереоскопической картографии

28.12 Впервые более половины глобального интернет-трафика пришлось всего на шесть компаний

28.12 В Израиле начались клинические испытания четвертой прививки от COVID-19

28.12 Армия США заказала постройку двух подводных беспилотников

• дальше…

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно