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Какие ФОПы могут не использовать кассовые аппараты с 1 января: разъяснение Минфина
С 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп должны применять регистраторы расчетных операций (РРО). Для ФОПов первой группы применение РРО не является обязательным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
В то же время для ФОПов второй-четвертой группы есть исключения. Постановлением правительства установлено, что с 1 января 2022 года при продаже товаров (кроме подакцизных) на территории села ФОПам разрешено не использовать РРО/ПРО (при условии использования расчетных книжек и книг учета расчетных операций, РК и КУРО) если:
* годовой объем расчетных операций не превышает 167 минимальных зарплат (в 2022 году - 1,09 млн грн) на одно структурное (обособленное) подразделение;
* такая торговля не будет осуществляться в одном торговом объекте, где также продаются подакцизные товары;
* такими ФОПам не проводится дистанционная торговля, в том числе через сеть Интернет;
* сельскими советами и советами объединенных территориальных громад не принято решение об обязательном применении РРО/ПРО на территории соответствующих громад.
В то же время отменена возможность не использовать РК и КУРО при предоставлении услуг химчистки, страхования и предоставления туристических и экскурсионных услуг.
Для плательщиков единого налога первой группы обязанность вести учет товарных запасов не вводится.
"Во всех других случаях для плательщиков единого налога второй-четвертой группы применения РРО/ПРО с 1 января 2022 года становится обязательным", - говорится в сообщении.
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