Киев между Москвой и Вашингтоном. Почему в январе можно ждать большой зрады

Юрий Вишневский / Деловая столица

На 10 января готовятся переговоры по безопасности между официальными лицами США и России. Затем 12 января должно состояться заседание Совета НАТО - Россия, а 13 января - более широкая встреча с участием России, США и ряда европейских стран. Об этом сообщил официальный представитель администрации Джо Байдена 27 декабря.

Одним из главных вопросов на всех этих переговорах будет Украина. В этой связи высказываются опасения, что США и НАТО собираются договориться с Россией за нашей спиной и за счет наших интересов. Однако гораздо более серьезна другая угроза: что давлению Москвы уступит Киев.

Увидев, что попытка шантажировать Джо Байдена провалилась, Владимир Путин захочет компенсировать это, давя на слабое звено. И судя по тем "10 шагам", которые Банковая передала Кремлю, Владимир Зеленский готовится уступить.

Шаги навстречу Путину

Неделю назад, общаясь с журналистами в Гуте на Прикарпатье, Зеленский в очередной раз акцентировал, что он готов к прямым переговорам с Путиным в любом формате. Он сообщил, что Украина даже предложила "10 шагов", которые можно выполнить с привлечением государств - участников Нормандского формата и США. "Мы передали эти шаги и президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии", - заявил Зеленский.

О содержании этих "10 шагов" рассказал российский "Коммерсант" 24 декабря. Из их формулировки видно, что они были переданы Москве, Парижу, Берлину и Вашингтону еще до заседания ТКГ 8-9 декабря. Не будем пересказывать первые семь шагов, они подготовительные. Приведем три последних шага по версии "Коммерсанта":

* "Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.

* Шаг 9. Проведение саммита лидеров "нормандского формата".

* Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную Раду Украины: об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера"; об амнистии; о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО); о специальной (свободной) экономической зоне; об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО".

В тот же день, 24 декабря, "Фокус" опубликовал большое интервью с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком. Последний рассказал о своем интенсивном общении с заместителем руководителя администрации Путина Дмитрием Козаком. "Мы общались неделю назад и снова планируем контактировать на этой неделе", - сообщил Ермак. Он подтвердил желание Зеленского встретиться с Путиным на открытии зимней Олимпиады в Пекине 4 февраля: "Президент много раз говорил, что готов к такой встрече. Когда и где она состоится, вопрос пока открыт".

Также он подтвердил готовность Зеленского выполнить свое обязательство, под которым он подписался на саммите Нормандской четверки в Париже 9 декабря 2019 г., - имплементировать пресловутую "формулу Штайнмайера". "Что касается "формулы Штайнмайера", она была действительно согласована в рамках Парижского саммита, и я не вижу в ней ничего плохого", - заявил Ермак. Он подчеркнул, что "начинать надо с выполнения договоренностей, уже достигнутых лидерами четырех государств. Именно в этом состоят последние предложения Украины".

Кремлевский шантаж

Однако Кремлю этих уступок от Банковой уже мало. Он хочет гораздо большего. 26 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил в интервью пропагандистскому каналу "Россия-1", что Путин не намерен обсуждать с Зеленским войну на Донбассе, но готов говорить о двусторонних отношениях. "Вы знаете, что Зеленский хочет поговорить с Путиным как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования - вопрос не к Путину", - заявил он. И это не просто отказ говорить об ОРДЛО. Это требование к Киеву провести прямые переговоры с марионетками Кремля в Донецке и Луганске. Дескать, иначе мира не будет.

Также коварно и согласие Путина поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях. В последние недели Путин бросался ультиматумами США и НАТО юридически отказаться от расширения НАТО на восток. И личная встреча с Зеленским ему нужна прежде всего для того, чтобы добиться от Украины отказа от намерения вступить в НАТО.

Чтобы оценить, насколько для Путина это важно, достаточно посмотреть на масштаб усилий, предпринятых Кремлем для обоснования своего шантажа. Он создал одновременно два кризиса.

Во-первых, он угрожает полномасштабным вторжением в Украину и подкрепляет эту угрозу развертыванием войск. По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии до 200 км и 143 тыс. - на расстоянии до 400 км от нашей границы.

Во-вторых, Путин предпринял максимум усилий для скорейшего завершения строительства "Северного потока-2" и организовал фактически газовую блокаду Европы, чтобы вынудить немцев незамедлительно ввести в строй этот газопровод. Неделю назад стоимость газа на европейском рынке впервые в истории превысила $2000 за тысячу кубометров.

Как ответил Байден

22 декабря стало известно, что американские танкеры со сжиженным газом, двигавшиеся в Азию, стали менять направление на Европу. 27 декабря агентство Bloomberg сообщило, что в европейском направлении идут уже 20 танкеров с газом из США и еще 14 танкеров готовы взять тот же курс. В результате цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась почти вдвое - до $1064 за тыс. куб. м.

С запуском "Северного потока-2" тоже случился конфуз. Еще в середине декабря немцы решили отложить сертификацию "Северного потока-2" на вторую половину 2022 г. Что еще хуже для Кремля, в Европе уже даже рядовые обыватели, столкнувшись с газовым кризисом, осознали, что Кремль использует газопровод как политическое оружие. Поэтому тема газовой независимости Европы от России стала популярной, как никогда раньше, и это уже учитывают крупнейшие политические силы в той же Германии.

Теперь Кремль попытается добиться от США, НАТО и европейских стран серьезных уступок на переговорах 10-13 января. Но шансы на это тоже сомнительны.

О своих надеждах Путин рассказал на пресс-конференции 23 декабря: "Без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне. Они должны нам что-то ответить. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры нам говорят о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути".

Вашингтон отреагировал оперативно. В тот же день на сайте Госдепартамента США появилась стенограмма закрытого брифинга, проведенного высокопоставленным сотрудником Администрации США. Представитель Байдена сообщил, о чем Байден предупредил Путина, если Россия глубже вторгнется в Украину. Если Россия осуществит это, "мы и наши союзники готовы обеспечить для нее серьезные негативные последствия, которые нанесут ущерб экономике России и приведут именно к тому, чего, по ее словам, она не хочет: к увеличению, а не уменьшению потенциала НАТО; к приближению НАТО к России, а не отдалению".

По его словам, Байден обо всем этом предупредил Путина в видеобеседе 7 декабря. "Но мы также ясно дали понять, что есть и другой путь, если Россия выберет его. США готовы приступить к дипломатии уже в начале января по нескольким каналам: на двусторонней основе, через диалог о стратегической стабильности, который мы ведем с Россией, и на многосторонней основе, через Совет НАТО - Россия и ОБСЕ".

Представитель Байдена четко дал понять, что на этих переговорах требования Путина не будут выполнены, НАТО не свяжет себя обязательством не расширяться на восток. Также он сообщил о мерах, которые предпримут США "сразу после вторжения" России в Украину: "В этой ситуации наши действия не будут ограничиваться только экономическими мерами. Мы заявили, что усилим поддержку способности Украины защищать свою собственную территорию".

Надежда Кремля

Конечно, все это не дает никакой гарантии, что Путин откажется от полномасштабного вторжения. Но допустим, что он все-таки испугается. Оценит все те ответные меры, о которых его предупредил Вашингтон, и побоится исполнить свою угрозу.

В таком случае ему крайне нужна будет иллюзия победы, которую можно будет продать россиянам и которой могла бы хвастаться российская пропаганда на всех континентах. В самом деле, Путин предпринял массу усилий, так сказать, поставил на уши всю планету: "Северный поток-2", газовый кризис в Европе, 122-тысячное войско вокруг Украины, готовое к вторжению, ультиматумы США и НАТО - и все это только для того, чтоб Байден вежливо послал его в неприличном направлении?

Если США, НАТО и Европа не поддадутся на кремлевский шантаж, взгляд Путина неизбежно остановится на Зеленском. Два года назад или даже год назад Москву вполне бы устроили те "10 шагов", которые предложил Киев несколько недель назад. Но сейчас для Кремля это слишком мелко, и он будет добиваться гораздо больших уступок, чтобы оправдать те колоссальные усилия, которые он затратил.

Конечно, хотелось бы надеяться на твердость Зеленского. Но мы видим два печальных факта. Во-первых, категорическое нежелание его работать на внутреннее единство Украины перед лицом внешней угрозы. Для него сейчас важнее вести войны против своих политических оппонентов. Во-вторых, он упорно настаивает на переговорах с Путиным без посредников. Экс-генпрокурор Юрий Луценко уже высказал предположение, что это желание Зеленского объясняется наличием у Путина компромата: "Если человек хочет остановить утечку такого компромата, то человек идет на встречу один на один".

Поэтому большая зрада в январе весьма вероятна. Но не от Байдена.