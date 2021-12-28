Финансовые новости
- |
- 28.12.21
- |
- 21:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения
14:08 28.12.2021 |
Печерский районный суд Киева не получал ходатайства правоохранительных органов о мере пресечения в отношении народного депутата Петра Порошенко. По состоянию на 12:30 вторника ходатайство в суд передано не было.
Об этом РБК-Украина сказал пресс-секретарь суда Виталий Чергавый.
"В базе (суда, - ред.) информации о поступлении такого ходатайства нет", - сообщил он.
Ранее источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что 24 декабря Офис генерального прокурора согласовал ходатайство в суд о применении к Порошенко меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд гривен.
Кроме того, источник сообщил, что 24 декабря Печерский суд дал разрешение на задержание Порошенко для доставки на судебное заседание. Пресс-секретарь отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.
"Потому что это закрытое судебное заседание, это тайна досудебного расследования и пусть эти вопросы разглашает следователь, так как он руководит этими процессами", - объяснил Чергавый.
Напомним, правоохранители объявили Порошенко подозрение в государственной измене по делу о контрабанде угля из ОРДЛО. В результате реализации незаконной схемы, по данным правоохранителей, террористы из "Л/ДНР" были профинансированы на 200 млн гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Киев между Москвой и Вашингтоном. Почему в январе можно ждать большой зрады
ТОП-НОВОСТИ
|Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения
|Министерство почты и дел: как Зеленский дал МИД власть над всеми и почему это не заработает
|Придется несладко. Как цены на газ бьют по производству и опустошают прилавки
|Позитив недели. Террористов, сбивших «Боинг» рейса MH17, осудят пожизненно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Почему важно регулярно менять масло в трансмиссии авто?
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Конкурсная комиссия по избранию главы САП завершила заседание в пятницу, так и не утвердив победителя конкурса
|Военная обязанность для женщин. Зачем Зеленский отправил миллионы украинок становиться на воинский учет
|Нардепы от ЕС обратились в правоохранительные органы с заявлением о госизмене и финансировании терроризма Зеленским & Co.
|У страха глаза велики. Как «слуги» отдадут полпарламента олигархам и убьют безвиз телевизором
|Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по делу Зеленского, Арахамию, Верещук, Гетманцева, Безуглую и Вениславского
|Не говорить Зеленскому «нет»: что требует изменить президент в подходах к внешней политике
|Дело Порошенко: Кто и зачем подставляет Зеленского
Это интересно
|В этом году выручка игровой индустрии достигла 180,3 млрд долларов
|Китайский регулятор нацелился на онлайн-платформы в стремлении «очистить» интернет
|TikTok обогнал Google по популярности в мире - теперь это самый посещаемый сайт
|Учёные выяснили, как легко продлить жизнь литиевых аккумуляторов на 30 %
|В ООН прервали переговоры о регулировании автономного оружия
|Samsung анонсировала игровой стандарт HDR10+ GAMING для дисплеев — HDR с низкой задержкой и переменной частотой
|Зараженных штаммом «омикрон» госпитализируют меньше, чем носителей других типов коронавируса - исследования