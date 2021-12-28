Придется несладко. Как цены на газ бьют по производству и опустошают прилавки

Алексей Гавриленко / Деловая столица

Сверхвысокая цена на газ становится вопросом жизни и смерти для украинской промышленности.

Газовые котировки бьют рекорды не только в Европе, но и в Украине. На Украинской энергетической бирже средневзвешенная цена газа по всем условиям оплаты в декабре составила 36,3 грн/куб. м, а на январь ресурс торгуется уже по средневзвешенной цене 73 грн/куб. м с условием послеоплаты. Именно этот показатель важен для промышленности, которая уже шокирована такой стоимостью энергоресурса, причем цена на газ существенно растет уже на протяжении четырех месяцев.

Осенью одними из первых под удар высокой цены на газ попали тепличные хозяйства, где энергоресурсы в себестоимости производства составляют 50% и больше. Теперь начинают страдать другие секторы пищевой промышленности, в частности производство кондитерских изделий. 23 декабря президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк сделал заявление, что производители сладостей приостанавливают выпуск части ассортимента из-за чрезвычайно высоких цен на газ.

По данным ассоциации, если в первой половине года газ стоил 5-6 тыс. грн/тыс. куб. м, то в ноябре подорожал до 40 тыс. грн, в декабре поставщики предлагали его по 55 тыс. грн. А когда 22 декабря "Нафтогаз" выставил на торги ресурс по 73 тыс. грн. за 1 тыс. кубометров, многие компании, которые и так балансировали на грани рентабельности, решили, что проще вообще закрыть производство. И это при том, что кондитерская отрасль в основном модернизирована и прошла программы оптимизации энергозатрат, и в ней достаточно низкая доля энергоносителей в себестоимости.

Шоковый удар по кондитерке

В комментарии "ДС" Александр Балдинюк рассказал, что высокая стоимость газа прежде всего влияет на мучную группу товаров, которые выпекаются в печах на газу. Затем идет карамельная продукция. Также под угрозой производители молотого и зернового кофе, поскольку они закупают сырье, а здесь оно проходит обжарку. Если у кондитеров удельный вес энергоносителей в себестоимости продукции 2,5-4%, то в кофе он больше - 8-10%. Из-за высокой стоимости газа этот показатель в некоторых ассортиментных группах кондитерской промышленности подскочил до 12-18%.

"Процесс сокращения будет обязательно, - говорит Александр Балдинюк. - Я не знаю, каким образом можно производить продукцию с такими ценами на газ, учитывая, что наши основные конкуренты имеют совсем другие цены. В частности страны ЕС. В Европе газ - $300-400 по долгосрочным контрактам, а у нас - $2000. Есть разница. Там можно купить газ по форварду на следующий год, а мы так сделать не можем".

Такая ситуация говорит о том, что украинский производитель не сможет выдержать конкуренцию с импортом, а он в кондитерке в течение года вырос более чем на 30%. Кроме того, становится убыточным экспорт: производители не могут пересмотреть цены в долгосрочных контрактах. Там если это и можно сделать, то в определенные периоды.

"Газ - большой шоковый удар, а в течение года таких ударов было очень много: диспропорции на рынке аграрного сырья, трудности с доступом к этому сырью, сахар самый дорогой в Украине держится полтора года. Правительство не видит в этом проблем", - говорит Александр Балдинюк.

Украинскому потребителю стоит готовиться к дальнейшему подорожанию сладостей. Кондитерская промышленность Украины стоит перед сложным выбором: снизить производственную нагрузку можно, но остаются постоянные расходы. Увеличится и так большое давление на прибыль. А если поднимать внутренние цены на продукцию, можно потерять часть рынка, которую не вернешь.

"Мы уже поднимали цены в этом году, - продолжает Александр Балдинюк. - С начала года цены на кондитерскую продукцию выросли на 25-30%, но это средняя температура по палате. Сейчас, чтобы частично компенсировать стоимость этого газа, по приблизительным подсчетам в ближайший месяц нужно поднимать цены процентов на 10-12. Это сейчас, а если газ будет по 70 тыс., откровенно скажу, я не знаю, что делать".

Хлебопеки требуют дешевый газ

Под каток газовых цен попадает и производство другого важного продукта - хлеба. Если раньше в его себестоимости 40-45% занимала мука, 27% - логистика, а энергоносители - 10-12%, то сейчас пропорции кардинально меняются. С текущей ценой газа для хлебопеков в 46 грн/куб. м именно энергоносители выходят на второе место с долей в себестоимости 26%. Такие данные дают в объединении "Укрхлебпром", куда входит около 50 предприятий из 16 областей Украины.

"Это ударяет по нашим предприятиям. В таких условиях продукция становится убыточной. Отдельные виды продукции теряют до 20% рентабельности. Надо не забывать, что мы должны иметь хоть какую-то прибыль, пусть 5%. Сегодня становится реальностью, что нужно повышать цены на хлеб где-то на 25-30%, чтобы уравнять ситуацию. Цена за килограмм хлеба порядка 25-26 грн, придется повышать эту цену на 6,5 грн. Население не будет в восторге от такой цены", - говорит генеральный директор объединения "Укрхлебпром" Александр Васильченко.

Специалист говорит, что некоторые хлебопекарные предприятия снижают производство до минимального. Например, если раньше небольшие предприятия производили 10 т хлеба, то сейчас - 4-5 т. Многие из них говорят, что если тенденция сохранится, они закроются. Это при том, что производители хлеба платят за газ по факту потребления. Сейчас пекари покрыли расходы за ноябрь и с тревогой ждут счетов за декабрь и январь.

Характерно, что малым производителям хлеба выживать легче, там упрощенная налоговая система. Ценовой кризис может больнее всего ударить по крупным компаниям. И платить за это будут не только простые покупатели, но и бюджеты разных уровней.

"Мы же обеспечиваем бюджетные организации. Это армия, детские дошкольные учреждения, школы, медучреждения. За них платит бюджет. Если мы повышаем цену на хлеб, то и там нагрузка на бюджет точно также увеличивается", - говорит Александр Васильченко.

Основное требование производителей хлеба, с которым они обратились к правительству и президенту - давать им газ по цене 16,4 грн/тыс. куб. м с НДС хотя бы на квартал. Именно по такой цене получает газ бюджетная сфера.

Предприятия останавливаются

От высоких цен на газ страдает не только пищевая промышленность, но и другие важнейшие отрасли - химическая, легкая, производство строительных материалов. Как заявляли в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП), из-за дорогого газа может оказаться убыточной половина украинской промышленности.

По информации, предоставленной нам в УСПП, сейчас остановилась почти треть предприятий, которые производят стекло. Там поддерживается минимальная работа специализированных плавильных печей, на которые идет газ, однако на выходе продукции нет. Огромный риск в том, что такие предприятия в случае их остановки не смогут возобновить работу.

В химической промышленности возобновить производство не может не только Одесский припортовый завод, но и, согласно сообщению Союза химиков, северодонецкий "Азот".

Об остановке некоторых предприятий текстильного производства говорят в ассоциации "Укрлегпром", хотя легкая промышленность за неполный 2021 г. показала рост. Высокая цена на газ делает продукцию отечественного легпрома практически драгоценной.

"Если раньше, до этих подорожаний, стоимость газовой составляющей была в среднем $3,5 на метре ткани, то уже в конце октября - начале ноября мне говорили, что больше $18 на метре ткани. Сколько эта ткань должна стоить? Некоторые наши предприятия консервируются, потому что и так работают в убыток, но законсервироваться и остановиться - это смерти подобно. Это потеря кадров, потеря предприятия", - говорит президент и глава правления ассоциации "Укрлегпром" Татьяна Изовит.

Со всеми этими проблемами промышленники планируют в ближайшее время обратиться к премьер-министру. Повлиять на ситуацию может именно правительство, отрегулировав цену. Компромиссным вариантом, действительно, может выступать цена газа для промышленности в 16,4 грн/куб. м. Но очевидно, что котировки на рынке нужно начинать балансировать уже сейчас.

Если не снизить цену на газ для промышленности, это грозит необратимыми последствиями: отечественный производитель не выдержит конкуренцию с импортом и будет вынужден закрывать предприятия, что в свою очередь несет риски негативных социальных последствий. А потребитель получит повышение цен на товары уже в ближайший месяц.

