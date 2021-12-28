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Позитив недели. Террористов, сбивших «Боинг» рейса MH17, осудят пожизненно
07:46 28.12.2021 |
Кроме того: «Сич-2-1» интегрировали с ракетоносителем Falcon 9, главному «вагнеровцу» Уткину сообщили о подозрении, а на Донбассе впервые провели стрельбы из Javelin.
На суде в Гааге по делу о "Боинге-777", сбитом в небе над Донбассом 17 июля 2014 г., прокуратура Нидерландов завершила чтение обвинительного заключения. "Мы требуем для обвиняемых Гиркина, Дубинского, Пулатова, Харченко за их совместные действия, приведшие к крушению самолета и гибели 298 человек, пожизненного наказания", - говорится в обвинительном заключении.
Напомним, суд проходит над тремя гражданами России - бывшим "министром обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорем Гиркиным ("Стрелков"), генерал-майором Сергеем Дубинским ("Хмурый"), полковником Олегом Пулатовым ("Гюрза"), а также гражданином Украины Леонидом Харченко ("Крот").
Подсудимых сторона обвинения считает виновными в организации доставки ЗРК "Бук" на территорию Украины и координации действий, приведших к выстрелу по гражданскому лайнеру. Обвинение исходит из того, что целью стрелявших не был гражданский лайнер, но уверено, что это не меняет сути обвинений с точки зрения уголовного кодекса Нидерландов. Обвинение по делу MH17: для смягчения наказания нет оснований.
Руководителю ЧВК "Вагнер" Уткину сообщили о подозрении. Дальше - розыск
Дмитрия Уткина уведомили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведения агрессивной войны.
По данным украинского следствия, находясь на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, руководитель ППК "Вагнер" в период с июля 2014 г. по март 2015 г., действуя по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных Сил РФ и под их контролем, осуществлял командование подчиненными ему подразделениями и координировал их действия. Они совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против вооруженных сил Украины, в результате чего нарушили территориальную целостность нашего государства путем временной оккупации части ее территории.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
ВМС ВСУ планируют заменить советские вертолеты палубной авиации
В этом году ВМС Украины увеличили количество вертолетов Ми-8 МСБ, и до конца текущего года планируют еще увеличить их количество. Об этом в интервью УНИАН рассказал командующий ВМС Украины контрадмирал Алексей Неежпапа.
"Будем искать решение по замене вертолетов палубной авиации. Это очень важно. Ведь на сегодняшний день в ВМС есть вертолеты серии Ка ("Камов"), еще советские. Все запчасти этих вертолетов производятся только в РФ. Мы ведем работу по замене этой платформы на другую. Решить этот вопрос надо, ведь в перспективе у нас будут четыре корвета и фрегаты, поэтому потребность в палубной авиации у нас большая", - сказал Неежпапа.
Командующий ВМС также рассказал о вариантах решения проблемы: закупать иностранные машины или строить самим. Неежпапа считает, что целесообразнее использовать иностранную платформу, ведь речь идет о пяти-шести вертолетах, в отличие от десятков или даже сотен машин, эксплуатируемых в сухопутных войсках. "Разрабатывать отдельный вертолет, палубный - это не очень целесообразно с экономической точки зрения", полагает он.
Украинские военные провели стрельбы с Javelin на Донбассе
Как сообщает телеканал "Дом", в Донецкой области прошли боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin). Эти комплексы могут уничтожать танки на расстоянии до 5 км. Уточняется, что РК на Донбассе применили впервые. Стрельбы прошли на полигоне, а не в боевых условиях.
Сейчас Украина имеет на вооружении около 100 пусковых установок и около 500 ракет к ним. В случае полномасштабного российского вторжения их могут использовать на Донбассе. "Все расчеты, которые работают с этим оружием, прошли обучение и готовы выполнять боевые задачи", - сообщил командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк.
Спутник "Сич-2-1" интегрировали с ракетоносителем Falcon 9
Украинский спутник дистанционного зондирования земли "Сич-2-1" интегрировали с американским ракетоносителем Falcon 9. Как сообщает "Милитарный", работы проделали на космодроме на мысе Канаверал (США). Представители КБ "Южное" подписали с нидерландской компанией ISILAUNCH Протокол завершения интеграции.
Запуск в космос ракеты SpaceX с украинским спутником состоится 13 января 2022 г. Старт пройдет в рамках миссии Transporter 3.
Напомним, в марте стало известно, что компания SpaceX доставит украинский спутник дистанционного зондирования "Сич-2-1" в космос за $1 млн. В мае Украина заплатила аванс за выведение на орбиту спутника "Сич-2-1". ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH, контрактирующей в SpaceX места для доставки грузов в космос.
Спутник "Сич-2-1" должен стать первым за последние 10 лет отечественным аппаратом дистанционного зондирования Земли. Запуск и дальнейшее использование данного спутника позволят решать многие актуальные задачи социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны.
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