Главный спектакль января. Какие роли сыграют Зеленский и Порошенко по сценариям друг друга

Юрий Вишневский / Деловая столица

Петр Порошенко анонсировал свое возвращение в Украину через полмесяца. Обе стороны - и Зеленский, и Порошенко - постараются сделать из этого события яркое политическое шоу.

Заочные дискуссии между представителями власти и адвокатами Петра Порошенко - это всего лишь пиар-подготовка, так сказать, разогрев публики перед более важными событиями, которые ожидаются в десятых числах января. И каждая сторона сейчас пытается навязать другой стороне свой сценарий.

Сценарий Зеленского

Первый акт спектакля начался 20 декабря. К дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры и засунула в щель калитки текст подписанного подозрения по "делу о поставках угля из ОРДЛО" и повестку на допрос на 23 декабря. ГБР сообщило, что пятый президент "уведомлен о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом (направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы)".

Порошенко с 18 декабря был не в Украине, о чем в прокуратуре и ГБР прекрасно знали. Сначала он прилетел в Стамбул для встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем, а затем отправился в Варшаву, где провел серию встреч с польскими и европейскими политиками. 21 декабря он сообщил из Варшавы: "Мне "передают приветствия" из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не предоставлю им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января. Но по своему графику, а не по графику "мощного сценариста видосиков" Зеленского".

Можно ожидать, что Порошенко вернется в Украину после новогодних и рождественских праздников, в промежутке с 10 по 15 января. И что его тут же по прилете попытаются отвезти в Печерский райсуд, который должен будет избрать ему меру пресечения. И возможно, это будет не круглосуточный домашний арест, а содержание под стражей.

24 декабря адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков провели брифинг, на котором прокомментировали информацию о том, что Офис генпрокурора направил в Печерский райсуд ходатайство о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде внесения залога в размере 1 млрд грн. "Мы знаем, как себя ведут в последние дни и месяцы Офис президента, Офис генпрокурора и ГБР. Эти организации уже давно не обращают внимания на Конституцию и нормы закона. Поэтому вынуждены констатировать, что подобная информация вполне может быть правдива", - заявил Головань.

"Клетка на двоих"

А теперь внимание: 6 декабря Печерский райсуд продолжил домашний арест Виктора Медведчука до 14 января. Это означает, что в срок до 14 января арест нужно будет опять продлевать. Речь идет именно о том "деле о поставках угля из ОРДЛО", по которому теперь преследуется и Порошенко.

Следующую сцену по сценарию Зеленского описал экс-руководитель офиса Зеленского Андрей Богдан в недавнем интервью Дмитрию Гордону: "Я слышал, что им нужно сделать так, чтобы в один день привезли в суд и того, и того (Медведчука и Порошенко. - "ДС".). Чтобы они вдвоем (сидели. - "ДС".) в коридоре или в одной клетке".

Конечно, пятый президент попытается испортить шестому это политическое шоу. Что может быть сделано, намекнул в эфире "Прямого" канала адвокат Порошенко Илья Новиков. "Мы считаем возможным и Порошенко также считает возможным любую провокацию. Но мы планируем объявить заранее дату возвращения, чтобы это не было никакой неожиданностью. Мы будем делать призывы к общественной поддержке. Мы считаем, что такая ситуация, которая произошла в России, когда вернулся Навальный и никто почти не вышел в его поддержку, а вышедших закачали в асфальт, что она в Украине просто невозможна, - сказал он. - Когда Порошенко вернется, власти, правоохранителям и Офису генпрокурора придется с ним разговаривать публичным способом и на глазах общества. Это наша лучшая гарантия того, что эта ситуация не закончится таким образом, как этого хотелось бы людям, подписавшим это подозрение".

Как видим, обе стороны намерены приложить максимум усилий для того, чтобы превратить возвращение Порошенко в яркое политическое шоу. И это означает, что поединок между двумя сторонами будет идти не только в юридической плоскости, но и в плоскости пиара. Конечно, юридическая борьба не станет второстепенной, но она обречена быть долгой и не может дать немедленного результата. К тому же для телезрителей она скучна. Поэтому в первые месяцы главное значение для людей будут иметь не юридические аргументы, а эффектность пиар-ходов.

Удар по бизнесу

Планы Банковой не ограничиваются тем, чтобы отправить пятого президента под домашний арест. В команде Порошенко давно готовятся к санкциям СНБО и аресту активов. Еще 8 ноября телеканалы "Пятый" и "Прямой", которые принадлежали Порошенко, объявили о том, что они перешли в собственность журналистов. В своем комментарии Порошенко дал понять, что этим он обезопасился от угрозы блокирования "Пятого" и "Прямого" по решению СНБО.

23 декабря Илья Новиков сообщил журналистам, что в офисе Зеленского планируют применение против Порошенко незаконных санкций. "Именно для того, чтобы наложить эти санкции, в подозрении появилась статья о финансировании терроризма", - подчеркнул адвокат.

Он также пояснил, как Банковая использует эти санкции против Порошенко: "Когда у вас главная цель - уничтожить политического конкурента, это все очень краткосрочная перспектива. Вам безразлично, что за полгода или год эти ваши решения СНБО могут быть отменены в суде, потому что вы успеете уничтожить любой бизнес, любые медиа, вам для этого хватит очень мало времени". Новиков предположил, что в следующие два-три месяца мы увидим, осмелятся ли они реализовать этот план. "Мы к этому готовы. Мы знаем, что будем делать", - заявил он.

Сценарий Порошенко

Впрочем, Порошенко хочет не только сломать сценарий Зеленского, но и навязать ему свой сценарий. Он вызывает на допросы самого Зеленского. 21 декабря Зеленский не явился по повестке в Верховный Суд отвечать на иск Порошенко по пленкам Бигуса. И в тот же день адвокат Порошенко Игорь Головань обнародовал повестку о вызове Зеленского в Верховный Суд на 28 февраля.

Этот способ унижения Зеленского команде пятого президента понравился. И уже 22 декабря тот же Головань как адвокат Порошенко подал ходатайство о допросе в качестве свидетелей по "делу о поставках угля из ОРДЛО" группы граждан, которые неоднократно публично заявляли, что им вроде бы известны факты по этому делу. "Прошу следователей немедленно допросить, само собой, предупредив об уголовной ответственности за заведомо ложные показания: Зеленского Владимира Александровича, Арахамию Давида Георгиевича, Верещук Ирину Андреевну, Гетманцева Даниила Александровича, Безуглую Марьяну Владимировну, Вениславского Федора Владимировича. Надеюсь, эти законопослушные граждане добровольно явятся к следователям ГБР и дадут правдивые свидетельства об известных им обстоятельствах дела", - предположил адвокат.

Как поясняют знающие люди, с юридической точки зрения это прекрасный ход. Если сторона защиты заявляет, что определенные лица являются свидетелями, то следователь не может не допросить этих лиц, иначе дело развалится в суде на первом же заседании - адвокаты заявят, что критически важные показания не получены, поэтому обвинения должны быть сняты. Отказаться давать показания нельзя - за это предусмотрена уголовная ответственность (возможен арест на срок до шести месяцев). Конечно, можно прийти с тщательно отрепетированными показаниями. Но ведь на допросе будут присутствовать и задавать вопросы адвокаты Порошенко, а что им известно - этого на Банковой не знают. Если же допрашиваемый скажет неправду и это вскроется в суде, то можно загреметь в тюрьму.

Но этот ход интересен также и с точки зрения пиара. Если Зеленский откажется прийти на допрос, то адвокаты Порошенко смогут спокойно заявлять, что Зеленский лгал о Порошенко и теперь боится отвечать за свои слова.

Наконец, пиар-атакой на Зеленского является и сообщение народных депутатов из фракции партии "Европейская солидарность", зарегистрированное 24 декабря в Офисе генпрокурора, о государственной измене и финансировании терроризма со стороны Владимира Зеленского и его окружения. В сообщении об уголовном правонарушении, в частности, отмечено, что при Зеленском Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора.

Стоит отметить еще одно немаловажное обстоятельство. Взаимная борьба шестого и пятого президентов очень выгодна всем другим претендентам на этот пост. А поскольку Зеленский сейчас опережает всех соперников, то позицию Порошенко и его адвокатов освещают и будут освещать разные телеканалы, не только "Пятый" и "Прямой".

В качестве иллюстрации приведем опрос телезрителей во время "ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24". Проголосовали более 11 тыс. зрителей. 21% считают, что подозрение Петру Порошенко - это "начало обещанных посадок", а 79% - "борьба с оппозицией".