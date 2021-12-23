Военная обязанность для женщин. Зачем Зеленский отправил миллионы украинок становиться на воинский учет

Юрий Вишневский / Деловая столица

Многие Зе-избиратели верили в то, что Зеленский чудесным образом покончит с войной. А вместо этого он решил записать в военнообязанные половину женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Нечасто бывает, чтобы вся страна обсуждала ведомственный приказ. Но именно это случилось с приказом №313 Министерства обороны "Об утверждении Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".

Кошмар для кадровиков

На самом деле это не новая идея. Приказ этот был издан еще 11 октября тогдашним министром обороны Андреем Тараном и согласован с министром внутренних дел Денисом Монастырским, заместителем главы СБУ Владимиром Горбенко и главой Службы внешней разведки Украины Александром Литвиненко. 9 декабря приказ был зарегистрирован в Минюсте, а 17 декабря был официально опубликован и вступил в силу.

17 декабря - это была пятница, а в понедельник, 20 декабря, о приказе сообщило специализированное издание "Кадровик". Оно рассказало, что утвержденный приказом Минобороны №313 Перечень "в сотни раз шире предыдущего".

"Кадровиков и ответственных за ведение воинского учета ждут настоящие вызовы, - отметило издание. - Перечень включает сотни специальностей и профессий... К примеру, по профессиям на учет должны стать главный бухгалтер, заведующий канцелярией, менеджеры, начальник юридического отдела. И это только верхушка айсберга".

"Кадровик" предупредил, что всем кадровикам нужно будет, во-первых, "проверять по Перечню при принятии на работу у женщин наличие военно-учетных документов и отметок у них о взятии на воинский учет. Примете без военно-учетного документа, можете подвергнуться штрафу дважды: от Гоструда и ТЦК". ТЦК - это территориальный центр комплектования и социальной поддержки (так с апреля именуются военкоматы).

Во-вторых, нужно будет "проконтролировать, чтобы встали на воинский учет женщины, уже работающие на предприятии, по Перечню. И здесь вас ждет и непонимание, и сопротивление... Встать на воинский учет - обязанность, а не право украинских женщин. ТЦК будут ставить женщин на учет при двух условиях: должность или специальность есть в Перечне; женщина пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Состояние здоровья определит военно-врачебная комиссия, предельный возраст пребывания в запасе - 60 лет".

Разъяснения Минобороны

22 декабря советница заместителя министра обороны Наталья Воронкова сообщила в эфире "Общественного радио", что алгоритм, который позволит женщинам стать на военный учет, должен быть разработан до новогодних праздников. "Думаю, что мы разработаем алгоритм, и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, на учет можно будет стать электронно, чтобы вы отправили свои данные онлайн. Посмотрим, возможно ли это будет с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали скорую процедуру, чтобы не все вместе пришли на учет", - отметила Воронкова.

Отметим, что в Перечне есть такие популярные профессии, как программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, сотрудники ресторанов и гостиниц и т.д. Поэтому неудивительно, что поднялись две волны сумятицы: одна волна - на предприятиях, а вторая - в головах у женщин (официально трудоустроенных).

Эта сумятица вполне могла перерасти в панику. И ее пришлось срочно гасить. 23 декабря с комментариями выступил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный. "Я хочу успокоить женщин - хоть я за гендерное равенство, - что уже завтра не нужно бежать в военкомат, не нужно занимать очередь, не нужно искать кого-нибудь, кто поможет это сделать. Мы будем делать все планово", - подчеркнул он.

В тот же день Минобороны было вынуждено провести брифинг, чтобы разъяснить положения приказа №313. Начальник управления персонала штаба Сухопутных войск Ярослав Горбач сообщил, что приказ должен быть реализован до конца следующего года. "До конца 2022 года ни один руководитель предприятия, учреждения, организации, где работают женщины, которые должны стать на воинский учет, а также сами женщины, которые должны стать на воинский учет, однозначно не будут привлекаться к ответственности", - сказал он.

Тем не менее, многих работающих женщин в следующем году ждет дополнительная головная боль. Начальник Киевского областного ТЦК Валерий Куценко отметил на том же брифинге, что женщина, которая подпадает под перечень военнообязанных, должна сообщить об этом руководителю своего предприятия, появиться в ТЦК до конца 2022 года и выяснить, подлежит ли она военному учету. Женщина должна прийти со всеми необходимыми документами - заявлением о желании встать на учет, паспортом, идентификационным кодом, справкой с работы, документами об образовании, свидетельствами о браке и о рождении ребенка. Если она подходит, то далее женщина направляется в военно-врачебную комиссию, разъяснил Куценко. А кто будет оплачивать ей прогулянный рабочий день - не разъяснил.

Причины скандала

В любом случае следует подчеркнуть, что Министерство обороны выступило лишь исполнителем нормы закона "О воинском долге и военной службе". А именно: "Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных".

Эта норма, которая сейчас стала сюрпризом для почти всех, действует еще с 23 апреля 2021 г. Она появилась благодаря Владимиру Зеленскому, который 27 мая 2020 г. предложил законопроект №3553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинского долга и ведения воинского учета". Правда, в первоначальном варианте законопроекта этой нормы не было, она возникла при подготовке проекта ко второму чтению.

Авторами этой поправки записаны "слуги народа" из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки: глава комитета Александр Завитневич, его заместитель, глава подкомитета Марьяна Безуглая, глава подкомитета Максим Березин, представитель Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский, глава подкомитета Ирина Верещук (сейчас она занимает пост вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий) и Игорь Герасименко.

Поскольку это президентский законопроект, то совершенно невероятно, чтобы его редакция, вынесенная на второе чтение, не была согласована с Офисом президента. И действительно, Зеленский никакого неудовольствия появившимися в проекте новыми нормами не выказал. Наоборот, он потребовал внеочередного заседания парламента для принятия этого закона. Заседание прошло 30 марта 2021 г. Докладчиком была Марьяна Безуглая. Она, кстати, вообще ничего не сообщила о новых нормах, утвержденных на комитете.

Перед ней с информацией об эскалации российско-украинского вооруженного конфликта выступил тогдашний главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Он упомянул о законопроекте №3553 и подчеркнул, что он "крайне важен для укрепления обороноспособности нашего государства".

В итоге закон получил 256 "за" (199 от "слуг народа", 17 от "Европейской солидарности", 15 от "Батьківщини", 10 от "Довіри", 8 от "Голоса", 4 от "За майбутнє", 5 от внефракционных - и ни одного "за" от ОПЗЖ). Судя по всему, большинство депутатов, поддержавших закон, вообще не знали, что там появился сюрприз для женщин.

Возможные последствия

Скандал вокруг приказа №313 рано или поздно утихнет. Тем не менее, эта история будет иметь два последствия.

Во-первых, Зе-команда опять ударила по своему имиджу. Правка, которая вызвала нынешний скандал, была внесена в законопроект №3553 еще 10 февраля на заседании профильного комитета парламента. С тех пор прошло более 10 месяцев. Однако за все это время ни сам Зеленский как инициатор законопроекта, ни его офис, ни "слуги народа" не провели никакой разъяснительной работы - ни с кадровиками предприятий, ни с женщинами, которые работают на предприятиях.

Более того, разъяснять нужно было всему обществу. Ведь это огромное дело - поставить на воинский учет миллионы женщин в возрасте от 18 до 60 лет. И если уж это делается, то необходима столь же масштабная разъяснительная кампания. Причем разъяснять нужно не только зачем это делается, но и конкретные практические моменты.

Например, совершенно недостаточно рассказывать о том, что, мол, в Израиле вообще все женщины военнообязанные. Израильские женщины не просто стоят на воинском учете - каждая знает свой алгоритм действий в случае мобилизации. А у нас просто потратят миллионы гривень и человеко-часов только лишь ради того, чтобы получить возможность штрафовать предприятия за работниц, не стоящих на воинском учете. Однако работницы, точно так же, как и работники, по-прежнему не будут иметь никакого представления о том, что им делать в случае войны.

Если сейчас возникла сумятица в головах людей - это четкий признак сумятицы в мозгах нашей правящей верхушки. А ведь речь идет не о какой-то ерунде, а о национальной обороне, о подготовке на случай нового российского вторжения. И если Зе-власть продемонстрировала неумение организовать разъяснительную работу, имея 10 месяцев на подготовку, то как можно поверить в ее умение справиться с более серьезными вызовами, когда никакого запаса времени не будет вообще.

Во-вторых, Зе-команда этим скандалом очень неприятно удивила свой ядерный электорат. Многие избиратели Зеленского и "слуг народа" три последних года искренне верили в то, что Зеленский чудесным образом покончит с войной. А вместо этого оказалось, что он решил записать в военнообязанные и поставить на воинский учет половину женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Это, наверное, не было бы столь шокирующим, если бы Зеленский и "слуги" все три года вели информационную кампанию, которая помогла бы избирателям избавиться от беспочвенных надежд и лживых иллюзий. За три года можно было бы разъяснить гражданам, что Путин невменяем и может напасть в любой момент, поэтому на всякий случай всем нам, мужчинам и женщинам, нужно быть готовыми к новой российской агрессии.

Но это не было сделано. А теперь за одну неделю получилось два шока подряд. Сначала вдруг оказалось, что весь мир всерьез обсуждает планы Путина разбомбить Украину. И что администрация Джо Байдена изучает возможности, как помогать украинским партизанам после оккупации Украины Россией. А вслед за этим шокированные украинцы испытали еще один шок - от новости о решении Зе-власти поставить женщин до 60 лет на воинский учет.

Остается констатировать, что на Банковой сидят гениальные политтехнологи. Напомним, что законопроект №3553 принимался в похожих условиях - тогда тоже была нешуточная угроза новой агрессии, об этом в Верховной Раде выступал с информацией Хомчак. И Банковая имела все возможности для того, чтобы распиарить и разъяснить новый закон, включая и норму о воинском учете женщин. Но политтехнологи Банковой решили, что лучше не пугать людей. В результате народ оказался совершенно не готов ни к новой, еще более серьезной угрозе большой войны, ни к реализации нормы закона, которая вступила в силу еще в апреле.