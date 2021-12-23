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У страха глаза велики. Как «слуги» отдадут полпарламента олигархам и убьют безвиз телевизором
09:11 23.12.2021 |
Зе-команда осознала, что менее чем через два года окажется в роли парламентской оппозиции. И она придумала два отчаянных хода для спасения ситуации.
Одна идея Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа" - это отказ от своего программного обещания перейти на чисто пропорциональную избирательную систему с открытыми списками. Вместо этого будет сохранена старая система, выгодная олигархическим группировкам, с которыми "слуги народа" надеются создать коалицию.
Вторая идея - это восстановление государственного телерадиовещания, которое должно занять не менее четверти эфирного времени всех телерадиокомпаний любой формы собственности. При этом будет ликвидирована Национальная общественная телерадиокомпания Украины. А расплатой за возврат к временам Януковича может стать отмена Евросоюзом безвиза для украинцев.
Подчеркнем: эти меры готовятся именно от страха и отчаяния. И свидетельствуют они о степени паники, которая охватила Зе-команду.
Надежда на олигархов
Начнем с избирательной системы. Как известно, Избирательный кодекс, принятый нынешним парламентом с предложениями Зеленского 12 декабря 2019 г., установил чисто пропорциональную избирательную систему с открытыми партийными списками. Однако на днях глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", что в парламенте "активизируется с каждым днем" инициатива возврата к смешанной избирательной системе, когда половина Верховной Рады избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам) и половина - по мажоритарной (в одномандатных округах). По словам Арахамии, это идею "весь парламент поддержит. Думаю, будет голосов 300+".
Это - откровенное признание паники, которая овладела "слугами". В самом деле, для партии, которая лидирует, вообще не важна избирательная система. Прекрасный пример показала в 2019-м партия "Слуга народа": она получила по пропорциональной системе более половины мандатов (124 из 225) и в мажоритарных округах тоже более половины мандатов (130 из 199; остальные 26 округов расположены на оккупированных территориях). То есть при любой избирательной системе - чисто пропорциональной, чисто мажоритарной, смешанной - "Слуга народа" получала более половины мест в Верховной Раде.
Чисто мажоритарная система выгодна партиям, которые доминируют в некоторых регионах, а в остальных имеют слабые позиции. А вот для партий, которые нигде не лидируют, но почти всюду занимают крепкие позиции, наиболее выгодна, наоборот, чисто пропорциональная система. И логично было бы ожидать, что партия "Слуга народа" сейчас будет отстаивать именно эту систему.
Действительно, по мере падения популярности "слуг" их шансы на выигрыш в мажоритарных округах становятся все более мизерными. Грубо говоря, они всюду наберут второе-третье место - и всюду эти голоса пропадут. А вот пропорциональная система, наоборот, не даст пропасть ни одном голосу. Кстати, именно по этим мотивам непоколебимой сторонницей пропорциональной системы является Юлия Тимошенко.
Почему же Арахамия вдруг заговорил о возврате к смешанной системе? Все очень просто: "слуги" боятся, что при чисто пропорциональной системе они окажутся за бортом правящей коалиции. Поэтому они согласны, чтобы половину нового парламента составили мажоритарщики, которые будут в основном самовыдвиженцами и создадут собственные депутатские группы - типа групп "За майбутнє" и "Довіра" в нынешней Верховной Раде. Сейчас эти группы, представляющие интересы олигархических группировок, являются сателлитами "слуг", а в новом парламенте скорее "слуги" будут их сателлитами. Но "слуги" расценивают это как меньшее зло по сравнению с перспективой оказаться в роли оппозиции.
Депутаты из группы "За майбутнє" уже внесли законопроект №6444 "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины насчет восстановления смешанной (пропорционально-мажоритарной) системы выборов народных депутатов Украины". Его текст очень короткий: перенести введение в действие новой избирательной системы на 1 января 2027 г., а до тех пор сохранить старую. Арахамия на брифинге 21 декабря заявил, что нужно искать "промежуточные, гибридные варианты" между действующим Избирательным кодексом и старым законом.
Экспериментаторы-неудачники
В любом случае это отказ Зе-команды от своих программных лозунгов. В предвыборной программе Зеленского было четко сказано, что "выборы в Парламент и местные советы должны проходить по открытым спискам". В инаугурационной речи Зеленский призвал народных депутатов принять Избирательный кодекс, предусмотрев открытые списки. 24 мая 2019 г. представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук подтвердил, что принципиальная позиция президента состоит в том, что выборы должны проходить по открытым спискам. Также и партия "Слуга народа" в своей предвыборной программе обещала: "Введем выборы по пропорциональной системе с открытыми списками".
Арахамия сейчас придумывает смешные оправдания. Типа раньше "слуги" не знали о недостатках системы с открытыми списками, а теперь у них вдруг открылись глаза. "С новой системой проэкспериментировали на местных выборах - увидели очень много негатива. Основной минус - кандидаты, попадающие в списки партий, друг друга "уничтожают". Условно говоря, третий номер начинает "сыпать" компромат на пятый номер, тот - в ответ. В результате идет борьба внутри списка, а не с внешними оппонентами. Мне этот механизм совсем не нравится", - рассказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Давняя истина гласит, что умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. В роли дурака Арахамия выставил Зеленского и всю партию "Слуга народа", которые, оказывается, не удосужились ознакомиться с опытом 23 стран Европы, где действует именно такая избирательная система. Например, в соседней с нами Польше пропорциональная система с открытыми списками действует на выборах в Сейм уже более 20 лет - с 2001 года. Страна поделена на 41 избирательный округ, в каждом из которых состязаются открытые списки партий. Это очень похоже на то, что ввел у нас новый Избирательный кодекс.
Напомним, что в Украине дважды, в 2006 и 2007 гг., парламент избирался по чисто пропорциональной системе, но не с открытыми, а с закрытыми партийными списками. Недостатком такой системы является то, что избиратели не могут повлиять на расположение кандидатов в списке. Именно потому и появилась система с открытыми списками. Она дает избирателям возможность кого-то в списке своей любимой партии поднять, а кого-то опустить. Конечно, это создает почву для конкуренции кандидатов внутри списка. Именно в этом и заключается весь смысл открытых списков. И Зе-команда, конечно, не могла этого не знать, когда включала требование открытых списков в свои программные лозунги.
Поэтому, когда Арахамия выставляет себя, Зеленского и всю Зе-команду в роли дураков - это не потому, что они на самом деле такие. А просто потому, что у них паника и они торопливо придумывают оправдания, зачем им понадобилось отдавать половину парламента региональным денежным мешкам, которые скупят мажоритарные округа.
"Сваты" - по всем каналам
Еще одним свидетельством паники стал скандал вокруг перепрофилирования телеканалов "Рада" и "Дом", которые превращаются в государственные рупоры Зе-пропаганды. Этот скандал получил новое продолжение: в парламенте появился законопроект №6430 "слуги народа" Олега Дунды "О Государственном информационном концерне телевидения и радиовещания Украины". Концерн образуется на базе Национальной общественной телерадиокомпании Украины, госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (это материнская компания русскоязычных телеканалов "Дом" и UATV) и Госагентства Украины по вопросам кино.
Создание гостелеканалов прямо запрещено законом "О телевидении и радиовещании". И этот запрет - выполнение обязательств перед Советом Европы. Именно поэтому мы в 2015 г. и превратили государственный "УТ-1" и еще почти 30 государственных телерадиоканалов в Национальную общественную телерадиокомпанию Украины. Это было исполнение наших обязательств по ратифицированным нами же международным конвенциям.
А теперь мы отвергаем европейские принципы и возвращаемся в эпоху Януковича. Это большой шаг назад от Европы к России (вопреки заявлениям Зе-власти о приверженности евроинтеграции). И за этот шаг мы можем поплатиться безвизом, особенно если каналы "Рада" и "Дом" станут рупорами внутренней пропаганды - а цель их перепрофилирования именно в этом.
В этом же и цель создания АО "Государственный информационный концерн". В законопроекте №6430 говорится, что концерн подчиняется Кабмину и предназначен для "создания качественного контента". О каком "качественном контенте" идет речь, догадаться нетрудно. Автор законопроекта №6430 Олег Дунда известен своей близостью к владельцу телеканала "1+1" Игорю Коломойскому. На "1+1" как раз начался седьмой сезон любимого телесериала Зеленского "Сваты".
И вот такой контент будет в каждом телевизоре на каждом канале. Это не шутка. Законопроект №6430 предлагает включить в закон "О телевидении и радиовещании" новую статью. Она шикарна: "Телерадиоорганизации при осуществлении теле- и радиовещания должны обеспечивать не менее 25 процентов национального контента, созданного в соответствии с техническим заданием Научно-экспертного совета Государственного информационного концерна, с учетом требований Закона Украины "О Государственном информационном концерне телевидения и радиовещания Украины". Контент должен быть распространен пропорционально в течение всего суточного вещания телерадиоорганизаций".
То есть все украинские телерадиокомпании будут обязаны отдать четверть эфирного времени контенту, созданному по заданию Научно-экспертного совета Государственного информационного концерна. А кто же войдет в этот совет? 12 членов. По три члена назначат президент (хотя у него нет таких конституционных полномочий), Верховная Рада (то есть "слуги народа") и СНБО (то есть снова президент). Еще три члена "назначаются от национальных творческих союзов Украины по их общему представлению". Срок полномочий членов совета - пять лет. То есть Зе-команда хочет обеспечить себе бесплатную Зе-пропаганду на всех телеканалах в объеме 25% эфирного времени на пять лет вперед. Для того, чтобы мы проголосовали за "слуг" на парламентских выборах в октябре 2023-го, за Зеленского на президентских выборах весной 2024-го и затем снова за "слуг" на местных выборах осенью 2025-го.
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