Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по делу Зеленского, Арахамию, Верещук, Гетманцева, Безуглую и Вениславского

Адвокат пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко Игорь Головань вызывает свидетелями по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах президента Владимира Зеленского, нардепов Давида Арахамию, Даниила Гетманцева, Марьяну Безуглую и Федора Вениславского, а также вице-премьера Ирину Верещук.

"Как адвокат Петра Порошенко подал ходатайство о допросе в качестве свидетелей по так называемому "угольному делу" (производство 2201613000000212, позавчерашнее "сообщение о подозрении") группы граждан, которые неоднократно публично заявляли, что им якобы известны факты совершенных Петром Порошенко правонарушений", - написал Головань в Facebook

Он попросил следователей по делу допросить действующего президента УкраиныВладимира Зеленского, главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук, а также народных депутатов из монобольшинства Даниила Гетманцева, Марьяну Безуглую и Федора Вениславского, заранее предупредив их об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

"Надеюсь, эти законопослушные граждане добровольно явятся к следователям ГБР и дадут правдивые свидетельства об известных им обстоятельствах дела" - подытожил Головань.

Как сообщалось, в понедельник, 20 декабря, Государственное бюро расследований уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

В Бюро сообщили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом, то есть направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Заместитель начальника департамента по надзору за органами госбезопасности Офиса генпрокурора Иван Кисилевич сообщил, что Порошенко вызван в Государственное бюро расследований (ГБР) на 23 декабря 2021 года для проведения различных процессуальных действий, также будет решаться вопрос избрания меры пресечения.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение Порошенко является незаконным, не имеет никаких правовых оснований. В свою очередь в заявлении "Евросолидарности" сказано, что Порошенко вернется в Украину, но по собственному графику, а не "по сценарию новогодних видео Зеленского".

Сам Порошенко заявил, что вернется из заграничной командировки в первой половине января 2022 года.