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Порошенко заявляет, что вернется в Украину в первой половине января
12:24 21.12.2021 |
Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявляет, что вернется из заграничной командировки в первой половине января 2022 года.
"Мне передают "приветы" из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не предоставлю им такой такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января", - сказал Порошенко в видеообращении из Польши, опубликованном на странице в Facebook.
Он подчеркнул, что вернется в страну по своему графику, а не по графику "мощного сценариста "видосиков" господина Зеленского".
"Я хочу огласить, что мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и о содействии и финансировании терроризма", - отметил Порошенко.
Также он заявил, что оглашение подозрения - это переход "красных линий".
"Я хочу подчеркнуть, что оглашение подозрения главе государства в государственной измене, финансировании терроризма, содействии террористическим организациям - это переход "красных линий", это уже не шутки, шутки закончились. И за это придется отвечать. Но потом. Сейчас кто-то должен быть умнее - сейчас мы должны объединиться, сейчас мы должны спасти Украину и отбить российскую агрессию. Вместе к победе и до встречи в Украине", - подытожил пятый президент.
Как сообщалось, в понедельник, 20 декабря, Государственное бюро расследований уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.
По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.
В Бюро сообщили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом, то есть направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.
Заместитель начальника департамента по надзору за органами госбезопасности Офиса генпрокурора Иван Кисилевич сообщил, что Порошенко вызван в Государственное бюро расследований (ГБР) на 23 декабря 2021 года для проведения различных процессуальных действий, также будет решаться вопрос избрания меры пресечения.
Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение Порошенко является незаконным, не имеет никаких правовых оснований. В свою очередь в заявлении "Евросолидарности" сказано, что Порошенко вернется в Украину, но по собственному графику, а не "по сценарию новогодних видео Зеленского".
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