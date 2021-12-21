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АНАЛИТИКА

Забота о будущем: Почему Банковая хочет вернуть мажоритарщиков

09:15 21.12.2021 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия походя выдал "тайный план" Банковой, призванный помочь команде Владимира Зеленского сохранить власть - нужно провести следующие парламентские выборы по смешанной системе, позволив избираться по мажоритарке.

Напомним, едва придя к власти, "Слуга народа" забраковала принятый предыдущим составом парламента Избирательный кодекс - Владимир Зеленский в сентябре 2019-го ветировал документ как неконституционный. По мнению президента, кодекс, предусматривавший пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками, "дает основания для вывода о фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками". В то же время "слуги" приняли свой вариант кодекса, который вступил в силу 1 января 2020 года и изменил систему выборов народных депутатов Украины со смешанной (пропорционально-мажоритарной) на исключительно пропорциональную. Без мажоритарщиков.

Правда, этот кодекс, как отметил Арахамия, привел к нескольким скандалам вокруг покупки партийных мест на местных выборах. Один из таких поднял нардеп-мажоритарщик из Киевской области Николай Галушко - из-за продажи мест в списках "Слуги народа". Еще одним следствием стало то, что на местных выборах-2020 67 кандидатов набрали ноль голосов, но все равно стали депутатами. А одна из депутатов Киевсовета получила мандат, одержав 15 голосов.

Все эти проблемы - вина исключительно "слуг", которые, когда занесло жареным, вдруг увидели недостатки принятой их руками системы. Теперь же Арахамия выразил уверенность в том, что возвращение к мажоритарно-пропорциональной системе выборов в Верховную Раду (избрание депутатов по территориальным округам и спискам партий) поддержат более 300 членов парламента - то есть конституционное большинство. По его словам, таково желание мажоритарщиков от "Слуги народа" и некоторых представителей других фракций и групп. "На огромных избирательных округах, существующих ныне, невозможно достичь узнаваемости. Сегодня у мажоритарщика, который в одном округе избирался 10 лет, округ увеличился втрое - ни он не знает людей, ни они его. Времени, чтобы познакомиться, нет, <...> и существует возможность избрать в законодательный орган случайных людей", - пояснил Арахамия.

Аргументация его несложна: мол, "с новой (исключительно пропорциональной - Ред.) системой проэкспериментировали на местных выборах (2020 года) - увидели очень много негатива. Основной минус - кандидаты, попадающие в списки партий, друг друга "уничтожают". "Условно говоря, третий номер начинает сыпать компромат на пятый номер, тот - в ответ. В итоге идет борьба внутри списка, а не с внешними оппонентами", - пожаловался глава провластной фракции. При этом он отметил, что возвращение мажоритарки - все еще не более чем разговоры, потому что проекта изменений в Избирательный кодекс не существует в природе. Но очевидно, что эта идея таки витает в парламенте: 17 декабря появился соответствующий законопроект от шести мажоритарщиков из группы "За Будущее". Юрий Шаповалов. Его подписали владелец сети гипермаркетов "Эпицентр" Александр Герега, Сергей Минько, Виктор Мялык, Дмитрий Лубинец, Игорь Молоток и Юрий Шаповалов. Плод их законотворчества под №6444 уже поступил на рассмотрение комитета.

Напомним, что "За будущее" связывают с влияниями Игоря Коломойского, и она регулярно помогает "слугам" сохранить фантом монобольшинства, голосуя с ними в унисон. Состоит группа почти полностью из избранных на округах депутатов, умеющих работать с избирателем на своих территориях. Не удивительно, что от них и поступила эта инициатива.

Проект предусматривает возобновление действия закона "О выборах народных депутатов Украины" до 1 января 2027 года, то есть сохранение до того дня пропорционально-мажоритарной системы выборов народных депутатов. Целью названа "качественная подготовка к внедрению новой пропорциональной избирательной системы через активное партийное строительство в регионах Украины". Мол, партии у нас еще недостаточно развиты "вглубь", что ограничивает для граждан возможность самореализации в политике.

Следующие парламентские выборы под действие этого "временного" закона, в случае его утверждения, как раз и подпадают. Кроме всех мажоритарщиков, он особенно выгоден партии "Слуга народа". Монобольшинство и так трещит по швам, а перспектива не попасть по старому закону в новый парламент тревожит избранных по округам "слуг", побуждая их внимательнее смотреть по сторонам - вдруг кто-то пообещает проходное место в своей партии и заберет с этого подбитого корабля. Закон, позволяющий покинуть мажоритарку, поможет Зеленскому на время сцементировать фракцию, дав определенному количеству своих нардепов надежду, что они снова изберутся. Если не будут сейчас дергаться...

Мажоритарная система, как было сказано выше, нужна и группам, которые сейчас голосуют со "слугами". Последние понимают, что о 242 местах в новом созыве Рады могут и не мечтать (попадет в лучшем случае половина), поэтому еще сильнее будут нуждаться в поддержке политических партнеров. В новой Раде "Слуга народа" сможет ориентироваться на широкую поддержку нардепов-мажоритарщиков. А еще в этом созыве, в обмен на возвращение к мажоритарке, попросить группы-сателлиты поддержать очень неоднозначные законы - например, о местных администрациях и столице, которые будут усиливать административную вертикаль Банковой в Киеве и стране в целом перед избирательной кампанией 2023 года или когда она уже произойдет.

Подробно об этих законах - Еще один шаг к диктатуре: Продавит ли власть законы о столице и местных администрациях

Этот план точно не устроит оппозицию, которая в ответ будет обвинять команду Зеленского в намерениях фальсифицировать следующие выборы и из-за возвращения к смешанной системе выборов, и из-за намерений ввести электронное голосование. Но ее потенциала пока недостаточно для того, чтобы заблокировать сговор власти с мажоритарщиками из олигархических групп.
 

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