Народ хочет новых слуг: Нужны ли оппозиции досрочные парламентские выборы

Юрий Васильченко / Depo.ua

Один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что нардепы его политсилы готовы сложить мандаты, чтобы лишить ВР конституционных 300 голосов. Его обвинили в популизме, ведь, если сложат мандаты 44 оппотлатформовца, под куполом останутся 406 депутатов других фракций и групп. А чтобы не было 300, отказаться от мандатов должен 151 нардеп.

Сначала о заявлении Бойко о готовности сложить мандаты. Мотивов у него может быть несколько. Во-первых, тема перевыборов Верховной Рады витает в воздухе не первый месяц и тот, кто ее оседлает первым, получает возможность громче других кричать о перезагрузке власти. Бойко прекрасно понимает, что сложение мандатов ОПЗЖ ничего не даст, что вместе с ней у "Батькивщины", "Евросолидарности" и "Голоса" всего 116 народных депутатов. И что представители этих фракций будут говорить о перевыборах, но мандатов не сложат. "Голос", учитывая соцопрос, в следующий парламент не попадает, поэтому не будет рубить сук, на котором может сидеть до следующих выборов. У партий Юлии Тимошенко и Петра Порошенко рейтинги неплохие, но если дела у власти и дальше будут идти так плохо, до плановых парламентских выборов 2023 года, поддержка оппозиционных сил будет только расти. И, что самое важное: для всех оппозиционеров, независимо от партийного цвета, и для групп влияния ключевая цель - не парламент, а должность президента. Поэтому параллельно с тезисом "нужны перевыборы Рады" будет постоянно звучать и тезис о досрочных выборах президента.

Почему же тогда Бойко заявил, что в ОПЗЖ готовы сложить мандаты ради досрочных перевыборов

В заявлении Бойко - понятное желание понравиться части общества, которая разочаровалась в Зеленском и "слугах" и хочет им отомстить за, как считают эти избиратели, обман в 2019 году. И таких много. Согласно сентябрьскому опросу Украинского института будущего, 64% украинцев готовы поддержать роспуск действующей Верховной Рады и внеочередные парламентские выборы. Причем 41% из тех, кто поддерживает роспуск парламента, безусловно и категорически настроены на перевыборы. Скорее не поддерживают роспуск ВР 16%, и только 7% полностью не поддерживают досрочное прекращение полномочий Верховной Рады нынешнего созыва. Можно не сомневаться, что с сентября количество сторонников перезагрузки Рады не сократилось.

Сложит ли мандаты ОПЗЖ? Конечно, нет. Там объяснят: мы предложили, однако все остальные продолжают держаться за депутатские кресла, а ведь мы не можем предать своих избирателей, поэтому будем работать в парламенте и дальше.

Второй мотив Бойко - внутрипартийный. У "Оппозиционной платформы" есть два крыла - Левочкина-Бойко и Медведчука-Рабиновича. Между собой они конкурируют. Поэтому, когда Бойко заявляет о готовности ОПЗЖ сложить мандаты, возникает вопрос, какое крыло фракции готово избавиться от мандатов и согласовано ли это заявление. В нынешнем формате "Оппозиционная платформа - За жизнь" в следующий парламент баллотироваться будет вряд ли. Скорее бывшие "регионалы" переживут следующий ребрединг и пойдут несколькими колоннами под разными брендами, как это произошло с "Оппоблоком" в 2019 году. Поэтому слова Бойко могли быть адресованы самой партии ОПЗЖ.

Монобольшинство - против, и пока на их стороне Конституция

Спикер Руслан Стефанчук высказал позицию власти: девятый депутатский созыв свою каденцию доработает. "Пока голосуются законопроекты, лежащие в основе партии "Слуга народа", лежащие в основе программы президента Владимира Зеленского, монобольшинство существует", - подчеркнул он. Согласно Конституции президент имеет право распускать парламент при трех условиях - если в течение одного месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция депутатских фракций; в течение 60 дней после отставки Кабинета Министров не сформирован персональный состав нового Кабмина; в течение 30 дней одной очередной сессии не могут начаться пленарные заседания. Но Конституция не обязывает главу государства это делать. Поэтому нынешняя альфа и омега власти: досрочных выборов не будет, потому что их не может быть в принципе.

Как оппозиция может добиться досрочных выборов

Другие приверженцы идеи перезагрузки парламента рассуждают иначе. По состоянию на конец 2021 года оснований для досрочных выборов нет, а для того, чтобы они появились, нужно активно работать на двух направлениях - давлением на власть, подогревая недовольство населения нынешним парламентом, и попытками расколоть монобольшинство. Мы наблюдаем разные ходы в обоих направлениях. Но мощнее они на первом: сразу несколько медиа, не только каналы Рината Ахметова, стали площадками, на которых качают тему перевыборов.

Честно говоря, сами "слуги" этому способствуют, отказываясь адекватно реагировать на социально раздражающие вещи. Как с отсрочкой введения РРО для ФЛП или нежеланием поддержать изменения в бюджет для погашения задолженности перед шахтерами. Подобные действия президентской фракции постоянно интерпретируются как обман избирателей, а спикеры власти не могут объяснить свою мотивацию так, чтобы в нее поверили.

Второе направление - раскалывание монобольшинства. Межфракционное объединение Дмитрия Разумкова прирастает медленно, поэтому может показаться, что основы "слуг" - непоколебимы и массового бегства не будет. Но... Сейчас у "слуг" 242 народных депутата, то есть для развала фракции из нее должны выйти лишь 17 "штыков". Подавляющее большинство голосований демонстрируют, что среди "слуг" примерно столько франдеров и есть. Они не покидают фракцию, а выгонять их не собираются, чтобы не терять численность.

Что может стать катализатором, чтобы они побежали? Первое - уверенность, что корабль "слуг" тонет и надо спасаться. Второе - гарантии, что они получат места в Раде следующего созыва. Второй фактор даже более важен. Значительная часть нынешних "слуг" понимает, что в следующий парламент не попадет ни по спискам своей партии, ни в случае возвращения к закону с мажоритарными округами. Такой вариант обсуждается, но не для них, а скорее для мажоритарщиков из олигархических групп-сателлитов. Если вероятным беглецам гарантируют высокие места в списках политсил, которые согласно соцопросам могут перескочить проходной барьер, устои президентской фракции способны поколебаться. Однако это лишь предположение, ведь, во-первых, у этих политсил есть свои претенденты на мандаты, зачем им чужаки, а во-вторых, отнюдь не все захотят вредить имиджу, беря к себе "слуг".

Почему сейчас не будет досрочных выборов

* Разговоры о перевыборах - технология, ее цель - снижение рейтинга правящей партии для повышения рейтинга собственных партий (эти "новые лица" поломались, давайте других).

* Говорить о перезагрузке парламента выгодно всем оппозиционно настроенным силам, но ни одна из них не верит в успех именно сейчас. Поэтому ни одна мандата не сложит. И ни одна к выборам не готова по целому ряду причин. Ключевая - электоральных ниш не так много, и в каждой из них уже действуют несколько политпроектов, снижая шансы друг друга на проход в следующую Раду. Проще говоря, и хочется, и колется.

* Сейчас о развале "слуг" можно говорить лишь теоретически, а без исчезновения монобольшинства де-юре досрочные выборы - просто разговоры. И даже если оно исчезнет, не исключено, что кто-то из тех, кто сейчас качает тему перевыборов, делает это для того, чтобы войти в коалицию с президентской фракцией. Так сказать, не за "спасибо" спасать власть Зеленского.

