Свой телевизор для Зеленского. Когда на канал «Рада» пригласят Скабееву

Вице-спикер Александр Корниенко заявил, что до конца года на обновление канала "Рада" выделяют 15 млн грн. И депутаты смогут принимать участие в эфирах по квотному принципу. А вот по мнению экспертов, ни о какой честной квоте речь идти не будет, "Раду", "Общественное" и "Дом" превратят в рупоры пропаганды нынешней власти. Вся эта конструкция в 2022 г. обойдется налогоплательщикам в не менее полутора миллиардов гривень. Для сравнения - бюджет Ужгородской городской территориальной общины, где проживает почти 116 тыс. человек, составляет 1,7 млрд. То есть на госканалы потратят чуть меньше, чем на целый областной центр. И это только официально, а сколько вольют средств неофициально, можно только догадываться.

Потому напрашиваются простые вопросы. Первый - есть ли запрос общества на эти медиа-площадки? Второй - почему все граждане должны скидываться на пиар "зеленых"? Третий - а законно ли вообще такое перепрофилирование телеканалов? В 2015 г. во исполнение взятых на себя обязательств для получения безвиза с ЕС Украина провела разгосударствление СМИ. Так "УТ-1" и еще почти 30 региональных телерадиоканалов сформировали Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ). Юридически телерадиокомпания является акционерным обществом, в котором 10% акций принадлежит государству. НОТУ финансируется из бюджета и за счет коммерческих поступлений, но, и это главное, госорганы не имеют права вмешиваться в редакционную политику теле- и радиоканалов.

С каналом "Рада" - несколько иначе. Его основатель - Аппарат Верховной Рады, а собственник - дирекция телерадиопрограмм парламента. Телеканал освещает работу депутатов, транслирует парламентские заседания, в его эфирах есть и другие проекты, например, о децентрализации, о евроинтеграции и так далее, но политика вещателя должна учитывать позицию всех политических сил, а не только пропрезидентского большинства. Потому была такая негативная реакция на проморолик обновленного телеканала, в котором говорилось, что "оппозиция начала истерику во всех своих контролируемых СМИ, узнав об обновлении "Рады". Пресс-служба телеканала поспешила откреститься от проморолика, но его все равно транслировали.

Третий перспективный рупор - русскоязычный канал "Дом". Он вещает с марта 2020 г., его собственник - Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. По задумке, "Дом" должен вещать на ОРДЛО, но де-факто вещает на всю страну и за полтора года в эфире стал одним из проводников политики Зе-команды. Когда канал запускали, эксперты указывали, что согласно пункту 2 статьи 12 закона о телевидении и радиовещании органам госвласти и местного самоуправления запрещается быть основателями и принимать участие в телерадиоорганизациях, если в положениях об их деятельности нет полномочий основывать телерадиоорганизации. Проще говоря, создание государственных телеканалов прямо запрещено законом. Но поскольку обещалось, что миссия канала "Дом" - бороться с российскими нарративами, против его создания никто не выступал. Разве что критиковали за русский язык в эфирах и за подбор спикеров.

Теперь, когда формируется государственный медиахолдинг, призванный цементировать ядерный электорат Владимира Зеленского и "слуг", возникает справедливый вопрос - насколько юридически обосновано его существование. Причем этот вопрос украинской власти зададут европейцы, если увидят, что "UA: Первый", "Рада" и "Дом" стали рупорами пропаганды для внутреннего потребления. Что будет откатом от взятых Украиной обязательств невмешательства государства в информационную политику государственных медиа. А такое вмешательство уже очевидно. А когда стартуют анонсированные политические ток-шоу с ведущими и журналистами, работавшими на закрытых после санкций СНБОУ информационных каналах Козака-Медведчука, доказательств станет еще больше.

Понимают ли на Банковой, что это грозит Украине не только понижением в рейтингах свободы слова, но и угрозой потери безвиза? Что наши западные партнеры просто откажутся иметь дело с властью страны, в которой на государственных каналах будут транслироваться российские нарративы вперемешку с одами президенту Зеленскому? По всей видимости, инициаторы прожекта так далеко не заглядывают. Их задача, во-первых, попытаться перебить критику власти, звучащую на большинстве каналов, а во-вторых, после вступления в силу антиолигархического закона усилить зачистку информационного поля от политических программ. То, что подобная информационная политика вылезет боком - отложенный риск. Если в коридорах власти вообще понимают, чем рискуют. Их альфа и омега - до парламентских выборов, которые пройдут осенью 2023 г., удержать избирателя Зеленского и снизить уровень поддержки оппозиции.

Еще один вопрос: смогут ли эти вещатели иметь высокие рейтинги. В Украине с информационными каналами, где также есть свои политические ток-шоу - перебор. "Украина 24", "Прямой", "5 канал", "Наш", "24 канал", "Эспресо", Live и это далеко не весь список. Аудитория одних - патриотический зритель, других - ватный. Общий рейтинг таких медиа в районе 10-15%. Но ценность этих телекнопок в том, что они работают на целевую аудиторию - граждан, интересующихся политикой и голосующих на выборах. Людей, которые могут быть агитаторами, вольными или невольными. Потому в информационные каналы вкладываются деньги, а их окупаемость можно оценить только по итогам выборов. В этом контексте, даже если "Дом" и "Рада" будут уступать в рейтингах уже раскрученным телеканалам, они все равно свое дело сделают, - ту часть Зе-избирателей, которая смотрит телевизор, можно сцементировать.

Но для того, чтобы конкурировать с другими вещателями, надо либо предложить интересный контент, либо иметь ярких ведущих, либо делать ставку на скандалы, которые привлекают зрительскую публику. Победные реляции власти вряд ли станут пряником для зрителей, ведущих уровня Шустера на "Раду" точно не переманят, поэтому остаются скандалы. В этом плане выбор широк - от ругани и драк до включения в эфир российских деятелей. Желательно с придурью. Как это делают в России, включая спикеров из Украины, слова которых интерпретируют с выгодой для российского реципиента зомбоящика. Представим, какой будет информационный выхлоп, если в прямом эфире устроить перепалку кого-то из "слуг" с, например, пропагандисткой Ольгой Скабеевой. Судя по тому, как стартует канал "Рада", ставка сделана как раз на скандалы. Они могут и поднять рейтинг, но есть значительный риск, что эти каналы станут привлекательны только для политических фриков.