Позитив недели. Суд Ростова признал присутствие российских войск на Донбассе

Кроме того: начались госиспытания БТР-3ДА, в ВСУ создадут подразделения барражирующих боеприпасов, а наши катера типа Island оснастят американским оружием.

Кировский райсуд российского города Ростова-на-Дону в одном из своих приговоров прямо указал, что в вооруженном конфликте на Донбассе принимают участие регулярные войска РФ. Об этом свидетельствует текст дела, который опубликовали на официальном сайте суда.

По материалам дела, обвиняемый поставлял продовольствие российским военным на оккупированный Донбасс. Кроме того, документ уточняет, что военнослужащие находились на боевом дежурстве в ОРДЛО.

После того, как поднялась шумиха в СМИ, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков материалы ростовского суда назвал "ошибкой". А сам текст приговора с сайта суда сняли. Интересно, те, кто готовил документы, еще живы?

БТР-3ДА начал государственные испытания

Отечественный бронетранспортер БТР-3ДА, являющийся дальнейшим развитием бронетранспортера БТР-3Е, созданного на опыте его эксплуатации в условиях боевых действий, находится на госиспытаниях. Об этом в интервью АрмияInform рассказал директор ГП "Киевский бронетанковый завод" Владимир Синявский.

Новая версия бронетранспортера получила новый двигатель, трансмиссию, вспомогательную энергетическую установку, модернизированный боевой модуль и т. д.

По словам Синявского, техника, поступающая на предприятие, проходит модернизацию, а в случае необходимости - капитальный ремонт. Машина разбирается целиком, на корпусе ничего не остается. Затем он подвергается дробеструйной очистке. С помощью сжатого воздуха, смешанного с мелкими частицами металла из корпуса, удаляют старую краску, ржавчину, окалину и т.п. Специалисты осматривают корпус, определяют не нарушена ли его геометрия, а в случае повреждения - принимают решение о восстановлении или выбраковке. После подготовки корпуса машина собирается с нуля. Устанавливаются новые системы электрооборудования, подачи топлива, воздуха и т.д. Машина получает комплексы нового поколения навигации, связи, системы управления огнем.

В ВСУ создадут подразделения барражирующих боеприпасов

В Вооруженных Силах Украины создадут подразделения, оснащенные барражирующими боеприпасами (их еще можно назвать "дронами-камикадзе"). Об этом сообщает "Милитарный".

В командовании Сухопутных войск ВСУ считают необходимым развивать и совершенствовать формы и способы применения беспилотных летательных аппаратов и роботизированных систем, а также наращивать возможности частей и подразделений радиоэлектронной борьбы и внедрять систему сетевой центрической войны, наращивать способности войск вести бесконтактные боевые действия. Потому делается ставка на создание в составе боевых бригад подразделений барражирующих боеприпасов и беспилотных авиационных комплексов.

В системе противовоздушной обороны Сухопутных войск предполагается сформировать необходимое количество отдельных радиотехнических батальонов, завершить формирование зенитно-ракетных полков, вооруженных эффективными тактическими зенитно-ракетными комплексами, продолжить перевооружение новыми и модернизированными образцами вооружений.

На бронетанковых заводах провели модернизацию БМП

Как сообщают в "Укроборонпроме", государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" (ЖБТО) успешно провело капитальный ремонт и модернизацию партии БМП-2 и БРЭМ-2 и отгрузило их украинским армейцам. Специалисты предприятия восстановили работоспособность узлов и агрегатов боевых машин, установили модернизированные приборы наблюдения и системы управления огнем, проверили и откорректировали работу вооружения.

В свою очередь "Львовский бронетанковый завод" успешно завершил капитальный ремонт и модернизацию партии боевых машин пехоты БМП-1. Работники завода обновили технику и внесли существенные конструктивные изменения. На модернизированных бронемашинах установлены современные прицелы, приборы ночного видения с улучшенными характеристиками, новые цифровые радиостанции, спутниковые навигации и приборы освещения, наложено пиксельное покрытие и т.д.

Украинские патрульные катера класса Island вооружат по-американски

Речь идет о 30-мм пушках и ракетах разного действия. Об этом в интервью АрмияInform рассказал командующий ВМС ВС Украины контрадмирал Алексей Неежпапа.

По его словам, в Украине отсутствует производство морских артиллерийских систем и боеприпасов к ним, "поэтому нужно решать, что это будет за артиллерия, она должна быть единой, стандартизированной, чтобы не было разных калибров, разных кораблей с разным оборудованием".

Напомним, 6 декабря ряды национального флота пополнили два патрульных катера класса Island - "Фастов" и "Сумы". Это уже вторая партия катеров, которые США передали Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны. Еще два - "Славянск" и "Старобельск" служат в ВМС ВС Украины с 2019 г. Отправку в Украину ждет еще один катер класса Island. Он получил имя Героя Украины прапорщика Вячеслава Кубрака.