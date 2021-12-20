Радиация в грунтовых водах. Почему Россия пропустила в ОРДЛО инспекцию МАГАТЭ

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Главной темой прошлой недели в контексте оккупированной Россией части украинских Донетчины и Луганщины неожиданно оказался один проходной, на первый взгляд, приговор Кировского районного суда российского города Ростова-на-Дону. Вердикт, оглашенный по делу о весьма прозаической коррупции на питании для военнослужащих Южного военного округа ВС РФ, ростовский судья с показательной фамилией Шолохов вынес еще в ноябре 2021 г. Однако выложенный на официальном сайте суда сам текст приговора стал настоящей сенсацией совсем не районного, а мирового масштаба. По сути, что-то в бюрократической машине российского судопроизводства сломалось, и на-гора вышел целый пласт магистральных смыслов, нивелирующих одним махом многолетнюю работу кремлевской пропаганды.

Вся суть не в том, что суд впаял некоему Забалуеву пять лет колонии за посредничество во взяточничестве (он для "содействия" в поставках продовольствия военным частям передал в общей сложности 990 тыс. руб. от начальника своей фирмы ООО "Технология" руководителю Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора ЮВО ВС РФ Гончарову) - к таким вещам в России давно привыкли. А действительно сенсационными оказались сами формулировки обнародованных материалов судебного расследования.

Там черным по белому записано, в частности, следующее: "Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР", и отправлялось оно со склада "Технологии" в Ростове. Также там указано, что подполковник Гончаров угрожал в случае не дачи взятки 90 тыс. руб. в месяц "срывом поставки продукции в интересах военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР". И еще много мелких подробностей типа "стоимость одного машинного рейса составляла 65-80 тысяч рублей в связи со сложностью и опасностью маршрута, которая состояла в том, что водители, рискуя собственной жизнью, на границе снимают номера, отдают документы и под охраной принимающей стороны следуют к месту разгрузки".

Сеанс судебного саморазоблачения

Из текста приговора судьи Шолохова также следует, что данные поставки продовольствия проходили как минимум в 2018 и 2019 гг., продукты российским ихтамнетам в ОРДЛО доставляли более чем 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн раз в две недели. По подсчетам, такого количества продовольствия хватило бы для военного контингента в 26 тыс. человек, впрочем, вряд ли ООО "Технология" была единственной фирмой, занимающейся военным питанием для частей ЮВО ВС РФ, которому подчиняются оба оккупационных корпуса в ОРДЛО.

В итоге сеанс саморазоблачения в ростовском суде был настолько громким, что его пришлось спешно комментировать самому рупору Кремля Пескову. Пресс-секретарю Путина пришлось повторить заезженную пластинку о том, что "нас там нет". "Наверно, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет", - сказал Песков.

И одновременно с заявлением Пескова 16 декабря текст приговора с сайта Кировского райсуда Ростова просто исчез. Но скрины, как известно, не горят, а в будущем вполне могут быть приобщены к другим материалам дела Международного трибунала о военной агрессии России против Украины.

Долгожданный визит инспекции МАГАТЭ

На неделе произошло еще одно важное событие, связанное, как ни странно, с результативностью Трехсторонней контактной группы, чья текущая работа напрочь заблокирована российской стороной. Но даже при наличии данного переговорного тупика получилось, наконец, организовать инспекционный визит в ОРДЛО миссии МАГАТЭ, чего не удавалось более трех лет.

Возможность посещения инспекторов МАГАТЭ территории оккупированного Донбасса для осуществления проверки мест хранения ядерного материала была согласована в ТКГ еще в первой половине ноября. На этот раз Москва сдержала свое слово, пропустив инспекцию и в ОРДО, и в ОРЛО. По сообщению члена украинской делегации в ТКГ Виктории Страховой, свою инспекционную поездку в Донецк и Луганск миссия МАГАТЭ завершила 16 ноября.

Особых подробностей ее конкретных результатов еще нет, более того, детали инспекции и объекты, которые интересовали инспекторов, не разглашаются. Хотя известно, что миссию ранее очень интересовало нынешнее положение дел с радиоактивными элементами, которые использовались в одном медицинском учреждении в Луганске и исследовательском центре в Донецке. Но главной целью визита представителей МАГАТЭ была, по-видимому, закрытая шахта "Юный коммунар" возле оккупированного Енакиево. Там экологическая ситуация резко обострилась еще весной 2018-го после прекращения российскими оккупантами и их местными коллаборантами откачки подземных вод из "Юнкома" - насосное оборудование на предприятии попросту изъяли и продали на металлолом.

Это именно та шахта, где в 1979 г. произвели подземный ядерный взрыв на глубине 900 метров, а после закрытия данного угольного предприятия в начале 2000-х украинская власть решила от греха подальше держать радиоактивную капсулу в сухом состоянии и откачивать из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации в грунтовые воды и на поверхность. Теперь же инспекторы МАГАТЭ, возможно, смогли на месте хоть как-то оценить реальную экологическую ситуации в городе Бунге (до декоммунизации - Юнокоммунаровск), вокруг него и под ним. И, похоже, в Кремле таки реально осознали опасность размытия ядерной капсулы "Юнкома", угрожающей попаданием радиации в грунтовые воды не только для неподконтрольных и контролируемых районов украинского Донбасса, но и для как минимум той же российской Ростовской области.