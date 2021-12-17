Вадим Денисенко: В войне Зеленский-Ахметов будет только один победитель

Денис Сарбей / Деловая столица

"ДС" поговорила с исполнительным директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко о прогнозах на 2022 год.

"ДС" По оценке УИБ, в Украине сейчас существует кризис прозападного вектора цивилизационного выбора. Как его преодолеть, учитывая, что в НАТО и ЕС мы не вступим как минимум в ближайший десяток лет?

В.Д. Это не столько экономическая, политическая или мировоззренческая, сколько главная моральная проблема Украины в последующие годы. С 2002 года у нас закладывалась наивная идея, что скоро мы вступим в ЕС и придет счастье. Сейчас мы понимаем, что ни о каком расширении ЕС речь не идет. Это проблема будущего, а будущее могут предлагать только две структуры: власть или влиятельная оппозиция (не только политическая, но культурная, научная и любая другая). Сейчас часть политических сил в Украине говорит, что "нас не возьмут в НАТО и точка". ОПЗЖ при этом боится добавлять, что нужно возвращаться в Россию, другая часть - большинство действующего политикума - просто декларирует курс на ЕС, но молчит, что понимает 99% населения: нас в ЕС не возьмут.

Очевидно, единственный метод преодоления этого кризиса - верный диагноз и изменение концепции. Следует строить Европу в Украине, одновременно сохраняя прозападный вектор нашего развития. Но при этом нужно понимать, что мир становится другим: США признали, что их главный враг на ближайшие 50 лет - это Китай, а Россия только "враг №2", к тому же локальный в определенных моментах.

Сейчас можно говорить о том, что Китай - это не только экономическая проблема для Америки, это еще и проблема модели развития общества. То есть вместо коммунизма как господствующей квазирелигиозной идеологии в мире, который умер в 1991 году после развала СССР, появляется новый противовес капитализму, так называемая китайская модель. Здесь нужно обратить внимание на то, что китайцы до последнего времени вообще не говорили о том, что хотят экспортировать свою модель в другие страны - речь шла только об "особом пути". Однако в последние несколько лет появилось много моментов, связанных с экспортом китайской модели управления в другие страны. В последнем решении пленума ЦК КПК фактически была переписана история, хотя мы привыкли, что этим занимается Путин. Си Цзиньпинь приравнял себя к Мао Цзэдуну и начал говорить о своей роли в "китайском пути", достигающем своего апофеоза. Это не только укрепление позиций перед следующим партийным съездом, но и аккуратная подготовка к экспорту китайской модели.

Между тем мы продолжаем жить так, будто за последние 10 лет ничего не изменилось. Должны понять, как нам жить в изменившемся мире, особенно ввиду того, что Китай является нашим ключевым торговым партнером. В то же время наш цивилизационный вектор - права человека, свобода слова, весь набор норм классической демократии - мы должны сохранить.

"ДС" Каковы основные международные вызовы Украины, кроме отношений с США, Китаем и Россией?

В.Д. Есть несколько важных международных вызовов, которые мы сегодня практически не замечаем. Первый - это выборы в Турции в 2023 году, и то, куда эта страна будет двигаться в следующем году. Это единственная, по сути, страна, с которой у нас динамично развиваются отношения во всех сферах, включая военно-политическую. И вероятная нестабильность в Турции могла бы привести к утрате достаточно серьезного союзника. По социологии, которая публикуется у них, Эрдоган побеждает во втором туре, но с небольшим отрывом - в 3-4%. Поэтому нам следует внимательно следить за этой ситуацией.

Второй момент, который вроде бы прямо не влияет на нас, но о котором нужно четко говорить, это конфликт Польши и ЕС. От разрешения ситуации с главенством национального или общеевропейского права будет зависеть, как будет развиваться ЕС в дальнейшем. Поэтому для нас это тоже очень серьезный и весомый вызов, на который мы, честно говоря, не обращаем внимания.

"ДС" По мнению экспертов УИБ, украинцы отчаялись в изменениях, которые им обещал Зеленский, но и "старые политики" не вызывают у них восторга. Как при таких обстоятельствах страна может получить новое политическое качество?

В.Д. Хочу избежать слов о том, что мы "беднейшая страна Европы" или "у нас хуже всего живется" - все понятно, но дело не в том. Ключевая проблема морального состояния украинцев: где бы ты не выступал, с кем бы не говорил, какие бы идеи не продвигал, даже несложные, первой реакцией будет "мы этого не сможем сделать". На самом деле следующие выборы выигрывает не самый умный или тот, у кого будет десять каналов, а тот, кто даст людям ощущение, что благодаря ему они "смогут это сделать".

"ДС" По вашему прогнозу, одним из сценариев развития ситуации в Украине в 2022 году является "идеальный шторм", то есть сочетание крайне неблагоприятных внешних условий - потеря поддержки союзников, давление Москвы и внутренних условий - противостояние с ФПГ, медиавойна и протесты. Если власть хочет его избежать, достаточно ли убрать внутренние факторы?

В.Д. Есть четыре политических сценария, "идеальный шторм" - один из них. Первый базовый сценарий - это война, который мы оцениваем не более чем в 10%, имея в виду прямую агрессию. В то же время кажется, что этого можно избежать в следующем году.

Второй базовый сценарий - это "идеальный шторм", когда совпадают все внешние и внутренние негативные факторы, начиная от жесткого принуждения к выполнению Минских соглашений в российском варианте до внутренней разбалансированности и турбулентности. Такой сценарий вероятный тоже на 10%, но думаю, что он не случится.

Есть еще два почти равнозначных сценария, первый из которых - "война всех против всех", а второй - это "молодой Лукашенко". На самом деле, у них есть одинаковые предпосылки, в частности, продолжение войны Банковой с условной группой Ахметова. И следует понимать, что в этой войне может быть только один победитель.

В "войне всех против всех" побеждает не Зеленский - он становится младшим партнером группы людей с финансовыми и медийными ресурсами. Зеленский же в итоге превратится в Ющенко конца его каденции.

Сценарий с "молодым Лукашенко" может возникнуть, когда победу одерживает президент. Тогда у него есть точка бифуркации или два варианта развития событий. Первый - усиление институции государства и себя через эти институции, второй - усиление собственной власти и превращение политической конструкции в протодиктатуру. Это путь, которым шел молодой Лукашенко.

"ДС" Самый вероятный сценарий развития событий, по оценке УИБ, - "война против всех". Может ли она завершиться досрочными выборами?

В.Д. Достоверность досрочных выборов в следующем году сейчас не очень высока, поскольку ни одна политическая сила не достигнет желаемого большинства в парламенте при таких условиях. К тому же должны быть определенные конституционные предпосылки, чтобы распускать парламент. С точки зрения сценария Зеленскому это не потребуется - когда он становится младшим партнером, то зачем делать перевыборы, если и так есть консенсус по этому поводу? Та же история в сценарии с "молодым Лукашенко". Если стабилизируется все выше, то и парламент будет автоматически стабилизирован.

"ДС" УИБ также подготовил экономические сценарии для Украины на следующий год. Какими они могут быть при лучшем и худшем развитии событий?

В.Д. Если говорить о базовом экономическом прогнозе на следующий год, то это инфляционный прогноз. По цифрам все будет хорошо. В этом году ВВП будет составлять примерно $194 млрд, это рекордная цифра, о чем все говорят, но на самом деле природа ВВП инфляционная. Более того, Денис Шмыгаль сказал, что Украина получила около $6,5 млрд инвестиций, однако реально это рефинансирование и реинвестиции. Фактическое поступление от инвестиций в экономику было не более $1 млрд. Страны, близкие к нашим экономическим параметрам, имеют $5-6 млрд. То есть мы сейчас в пять-шесть раз недоинвестированная страна. Поэтому важно понять, что даже будущий ВВП, несмотря на неплохие, казалось бы, идеи, например, о локализации определенных групп товаров, бюджет, являющийся единственным главным инвестором в государстве, не станет серьезным локомотивом для нашей экономики.

Все это говорит об одном: даже если в следующем году не будет никаких катаклизмов, скачков в ценах на электроэнергию, проблем с энергоресурсами, у нас будет экономическая стагнация. И это, конечно, огромная проблема для нас всех. Она будет усугублять моральный кризис, потому что мы не можем развиваться. И это ключевой фактор, ставший основной антинациональной идеей, пронизавшей все украинское общество.

А ключевой угрозой для нас является срыв поставок дизельного топлива, 65% которого поступает из России и Беларуси. Главными потребителями этого топлива являются армия, аграрии и "Укрзалізниця". То есть если завтра они прекратят поставлять дизель, через месяц остановится вся экономика Украины. У нас вообще не думают о возобновлении мощностей переработки нефтепродуктов и их поставок от других поставщиков.

Что касается вопроса о лучшем сценарии для нашей экономики - разве что завтра произойдет чудо и резко пойдет вверх цена на зерно, руду и другие экспортные позиции. Но этого не бывает. Худший сценарий для нас - это наступление нового мирового экономического кризиса.

"ДС" А как мы пройдем нынешнюю зиму? Сейчас звучит очень много опасений из-за дефицита газа и угля.

В.Д. Самые главные надежды Украины на эту зиму - теплые погодные условия, которые ответят, что делать дальше. Сейчас для прохождения этого сезона без серьезных проблем нам нужно докупить около 2,5 млрд кубов газа.

Цена на газ сегодня зашкаливает, позавчера была $1,5 тыс., а средневзвешенная по году прогнозируется в $600. Но самая большая проблема даже не в этом сезоне, который мы так или иначе пройдем. На мой взгляд, огромным преступлением перед нашим обществом и будущим является то, что власти даже не призывают экономить электроэнергию. К примеру, обратиться к населению и местным властям с предложением хотя бы наполовину уменьшить ночную иллюминацию. Только по приблизительным подсчетам, это могло бы дать экономию до 1,5 млрд кубов газа с начала отопительного сезона. Если бы мы начали экономить, могли бы сохранить часть угля. То, что власть рассказывает, что в энергетике нет проблем, является большой угрозой.

Однако большей проблемой является следующий отопительный сезон. Если не произойдет экономического обвала во всем мире, цена на газ не опустится ниже условных $600. На следующий год нам нужно докупать до 12 -14 млрд кубов газа. По приблизительным подсчетам, это более $6 млрд.