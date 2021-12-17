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АНАЛИТИКА

Не кормить чужого дядю на 250 млрд. Как будет работать закон о локализации

09:36 17.12.2021 |

Экономика

 Алексей Гавриленко / Деловая столица

Принятый Верховной Радой закон о локализации в Украине может открыть новую страницу в развитии украинской промышленности и нашей международной торговле.

Законопроект №3739 о внесении изменений в закон "О публичных закупках" относительно создания предпосылок для стабильного развития и модернизации отечественной промышленности был принят Верховной Радой в первом чтении в июле прошлого года. Авторы инициативы предложили временно, на 10 лет, установить особенности проведения публичных закупок. Заказчик будет иметь право осуществлять закупку некоторых товаров только в случае, если степень локализации их производства в Украине превышает или равна определенной доле, начиная с 10% в 2022 г. И эта доля будет расти на 5% ежегодно - до 40% в 2028 г. и до завершения 10-летнего периода.

Эти нормы касаются предмета закупки стоимостью более 200 тыс. грн. Сумма довольно большая, что говорит о высокотехнологической продукции. Степень локализации производства рассчитывается по специальной формуле, в которой учитывается таможенная стоимость сырья, материалов и деталей, стоимость импортного сырья и себестоимость товара - предмета закупки.

Подчеркнем, что речь идет только о публичных (государственных и муниципальных) закупках. И сами требования по локализации касаются конкретных видов продукции машиностроения - общественного транспорта, коммунальной техники, железнодорожного транспорта, грузовых (но не легковых) автомобилей, авиастроения, экскаваторов. То есть всего того, что Украина до сих пор может производить.

Степень локализации ежегодно (до 5% в сторону уменьшения и до 10% в сторону увеличения) может менять Кабмин по каждому товару. Правительство будет активно включено в регулировку локализации в Украине. Конечно, это не страхует закупки от лоббизма, но в защите национального производителя нужно с чего-то начинать.

Без ЕС и США

Законопроект о локализации изначально вызывал горячие дискуссии. Когда документ появился и был принят в первом чтении, его начали критиковать европейские партнеры. Более того - угрожать ухудшением сотрудничества и блокировкой кредитов. Якобы локализация могла нанести вред Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

Теперь же, перед решающим голосованием, эту ситуацию исправили, дополнив закон замечанием, что он не распространяется на закупки, которые попадают под действие положений Закона Украины "О присоединении к Договору о государственных закупках", а также положений о госзакупках в других международных договорах Украины. Простыми словами, найден компромисс, при котором локализация не будет касаться стран - членов GPA, то есть Евросоюза и США, а это 20% импорта продукции машиностроения.

Соглашение о государственных закупках Всемирной организации торговли (Agreement on &amp;nbsp; Government Procurement, GPA), ратифицированное Верховной Радой Украины в 2016 г.

"Но для 80% публичных закупок продукции машиностроения (по категориям, имеющимся в законопроекте) в т. ч. из Китая, Беларуси и Турции, не подписавших GPA, локализация заработает", - отмечает заместитель главы комитета Рады по вопросам экономического развития, один из авторов закона о локализации Дмитрий Кисилевский. Народный депутат считает, что локализация знаменует смену вектора промышленной политики, и замечает одну важную деталь в сравнении с тем же Евросоюзом: "Мы не так богаты, чтобы 40% публичных закупок отдавать на импорт. В небедном ЕС этот показатель в 5 раз меньше".

Как видим, наши западные партнеры смогли защитить себя в вопросе локализации. Но они не единственные источники импорта в Украину. Согласно данным Госстата, на страны ЕС и США приходится 45% от общего импорта за 10 месяцев 2021 г. Но в локализации речь идет о машиностроении. Да, Украина импортирует много этой продукции из стран ЕС (преимущественно из Германии, Италии, Польши) и США. Но есть и другие крупные импортеры - Китай, Белорусь, Казахстан, Россия, Турция.

"Больше украинских машиностроителей беспокоит конкуренция со стороны белорусских, китайских, турецких производителей, - говорила в комментарии "Интерфакс-Украина" нардеп Роксолана Пидласа. - А товары, происходящие из ЕС, обычно дороже украинских товаров, поэтому закон о локализации будет действенным инструментом защиты национального производителя" .

Кроме того, оговорки в законе по поводу ЕС и США не мешают локализации. Просто в этом случае придется договариваться. Например, весной этого года сообщалось, что французский концерн Alstom готов закрепить в контракте на поставку электровозов в Украину уровень локализации производства и обслуживания в 35%.

"В начале обсуждения Alstom планировал локализовать около 20% производства в Украине. Мы поняли, что этого было недостаточно. Это яркое свидетельство нашей готовности учитывать законный запрос украинских властей", - заявлял министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

Новый эффект

По итогам 10 месяцев текущего года продукция машиностроения и наземный транспорт составили 30,4% импорта в Украину, а это $17,4 млрд. Доля импорта за последнее время значительно выросла по отношению к предыдущему периоду - на 22,9% по машинам и 35,1% по транспорту. Это неутешительная новость для внутреннего производителя. С другой стороны, эти данные говорят, что именно локализация может оставлять ежегодно несколько миллиардов долларов в украинской экономике.

Локализация позволяет создавать новые производственные связи с иностранцами. Речь идет о валюте, что позволит улучшить торговый баланс, укрепить гривню и привлечь зарубежные инвестиции. Также это благоприятно скажется на сохранении и создании рабочих мест и поспособствует росту промышленного производства.

По изначальным подсчетам авторов инициативы, локализация должна ускорить рост ВВП на 3,9 п. п. в среднесрочной перспективе. Она должна привести и к росту индекса продукции перерабатывающей и добывающей промышленности, а также сферы услуг. Это поможет создать 62,5 тыс. рабочих мест, налоговые поступления в бюджет вырастут на 8,17% и удастся сдержать импорт товаров, работ и услуг.

Сайт, посвященный закону о локализации, дает еще более оптимистичные данные: рост ВВП - 4,2%, создание 64 тыс. рабочих мест, рост налоговых поступлений в бюджет - 8,75%, рост продукции перерабатывающей промышленности - 11,82%.

Но, повторимся, локализация не будет действовать для стран ЕС и США, а значит эффект от нее может быть меньше, чем предполагалось ранее. "Если бы этот законопроект распространялся на все страны, то, конечно, имел бы эффект. Хорошую идею такими правками "убили" наполовину, - говорит экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок. - В любом случае производитель будет или стимулировать у себя, или искать партнеров, которые могут это сделать здесь. Это катализатор развития страны, определенного сектора экономики. Есть условия: поставлять нельзя, обязаны производить сами. Производить не умеем - научимся. Это очень правильный подход, как по мне. В любом случае он себя оправдает".

Эксперт считает, что локализация может повлиять на отношения с крупными торговыми партнерами, а также на цену продукции внутреннего производителя. Однако и то и другое может прийти к балансу.

"У нас очень большая конкуренция в том плане, что наши производители покупают комплектующие в большей степени в Китае, нежели в Европе. Это "подрежет" сильно рынок Китая, наши торговые отношения, - говорит Валерий Клочок. - Теоретически на первом этапе это может увеличить цену оборудования, узлов и агрегатов, которые будут производиться в Украине, потому что мы будем покупать более дорогие комплектующие в Европе и США. Но в процентном соотношении за счет украинского производителя мы выйдем на другую цифру".

С другой стороны, Дмитрий Кисилевский в эксклюзивном интервью "ДС" высказал мнение, что потенциальный экономический эффект в сравнении с первым чтением будет еще больше благодаря тому, что добавили продукцию аэроспейса. "По расчетам плюс от этого перекрывает минус от исключения стран GPA", - отметил народный депутат.

Существенный плюс локализации в том, что она будет стимулировать государство и местные органы власти становиться патриотичнее - не закупать зарубежную технику, не обращая внимания на возможности внутреннего производителя. На сайте о локализации насчитывается 430 предприятий Украины, которые готовы принять участие в производстве. Необоснованная закупка трамваев и троллейбусов за границей должна уйти в прошлое.

Введение локализации будет сильным имиджевым и политическим шагом. Иностранные компании будут знать, что Украина защищает своего производителя, хоть и в отдельном сегменте. Закон меняет идеологию в промышленной политике, ведь опыт его работы относительно продукции машиностроения может быть перенесен и на другие сферы.

"Если мы как страна будем искать, где наш национальный интерес, то поймем, что Украина тратит на государственные закупки 600 млрд грн в год, - говорил Дмитрий Кисилевский в недавнем интервью "ДС". - Проникновение импорта в наши публичные закупки - около 40%, то есть мы кормим чужих граждан, чужую экономику примерно на 250 млрд грн. Хотя могли бы на них создавать рабочие места здесь, чтобы эти деньги работали на нашу экономику".

Впрочем, противники закона приветствовали правки по поводу ЕС и США, но заявили, что локализация может привести к недобросовестной конкуренции и повлечет санкции к украинскому экспорту, а сама процедура контроля степени локализации может быть коррумпированной. Однако почти по всем видам продукции, попадающим под эти требования, в Украине есть конкуренция среди нескольких производителей, а методики определения степени локализации уже давно использует Минэкономики применительно к сельскохозяйственному машиностроению (есть соответствующая программа), и никаких жалоб пока что не было. Остается напомнить, что локализация - это далеко не украинская придумка, а успешные государства - от США до европейских стран - не боятся защищать своего производителя. Поэтому, кстати, и выступали против нашего закона.
 

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