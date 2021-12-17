«Запуганный человек с комплексом Наполеона». Откуда пошла волна обсуждения психики Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

У Владимира Зеленского опять новая проблема. На этот раз под угрозой оказался его личный имидж не только как президента, но и как человека.

До сих пор Зеленского регулярно критиковали с разных сторон как главу государства. Критиковали за различные ошибки - действительные или мнимые. Так было все два с половиной года его президентства. Тем не менее, несмотря на всю критику, он по-прежнему опережает всех конкурентов по президентскому рейтингу.

Но теперь пошла волна негативных подробностей о Зеленском как человеке. За один день вышли сразу три больших публикации на трех онлайн-ресурсах, очень разных по своей политической ориентации, но имеющих большое число читателей: "Цензор.нет", "Гордон" и "Страна". Источниками информации выступили, опять же, люди, которые очевидно не принадлежат к одной команде: Юрий Луценко, Андрей Богдан и анонимные представители МВД. Самый сочный негатив в виде цитат, фрагментов, пересказов быстро разошелся по соцсетям и онлайн-медиа. И это большая проблема для политтехнологов Банковой.

Прежде чем говорить о причинах возникновения этой проблемы, посмотрим на содержание новой волны негатива.

"Дилетантура" и "запуганность"

Днем 14 декабря на "Цензор.нет" вышло двухчасовое интервью бывшего генпрокурора Юрия Луценко. Главным объектом обсуждения был Зеленский.

Луценко рассказал о своем личном общении с ним, еще до того, как тот публично заявил о желании пойти в президенты. "Мы с ним встретились в ноябре 2018-го у меня дома. Я сказал: не представляю тебя президентом. В парламентской фракции - понимаю. Она у тебя уже может быть большой. Но президентство - я не представляю. Ты и Меркель, ты и Трамп, ты и Путин наконец - ну как это? Он сказал, так там же советники пишут тексты, я их хорошо запоминаю, и артист я хороший".

Выучивать наизусть чужие тексты - вот как видел Зеленский работу президента, если верить словам Луценко. Но с тех пор прошло уже три года, и Зеленский мог измениться. "Сначала у меня была надежда, что он научится... Желание войти в историю было колоссальным стимулом, чтобы научиться. И это не так тяжело... В чем проблема сесть и полгода посвятить изучению элементарных вещей? Я уже молчу о его юридическом образовании. Будем считать, что оно у него есть".

В общем, Зеленский надежд не оправдал. И сейчас Луценко весьма едко над ним посмеялся. "Зеленский сам по характеру своему, как я понимаю, из того, что я видел (я несколько раз встречался с ним в администрации), он на 100% верил, что народное счастье есть, но злой Порошенко закрыл его на ключ в подвале помещения на Банковой. Я немного в переносном смысле говорю. Он точно был уверен, что только потому, что Порошенко такой злой, он не хочет дать людям счастья. Я гарантирую вам. По словам, по выражению лица, по его действиям, по хаотическому поиску, где оно, это счастье, зарыто - много денег, огромные налоги, все остальное - где оно? Потом он сообразил, что никаких простых рецептов не существует. Нужен тяжелый труд. А он не способен к этому".

И вот результат. "Зеленский ищет очень скорые решения. Офис простых решений - это система принятия решений. Он хочет так. Он не желает пять лет, он не желает два года. Он даже не желает месяц. Он хочет уже".

Наконец, главное, что хотел сказать Луценко. Слова, которыми он закончил интервью. "Дилетантура. Люди-дилетанты, желающие стать диктаторами. Дилетанты, которые берут пример из Путина или Януковича... На первый год президентства Зеленского я думал, что пионеры захватили директорскую комнату, нашли там сгущенку и наконец дорвались до нее. А год спустя они где-то за шкафом нашли портрет Януковича и стали на него молиться и копировать. Теперь это - дилетантура".

Однако интервью было не только о неизлечимом дилентантизме, но и о другой беде - запуганности. "Зеленский живет в атмосфере постоянных сигналов об опасности его жизни. Уже рассказывали о вероятности отравления членов его семьи, опасности проживания в его частном доме, опасности передвижения. Что вам говорить - у него более 70 работников УГО в первом круге "лички". У Порошенко было в разы меньше, человек 10-15".

По словам Луценко, этот страх у Зеленского прогрессирует, и это было видно на пресс-марафоне 26 ноября, где он объявил о "заговоре" против него. "Вопрос в атмосфере, в которой он живет. И мы ее видели на этой пресс-конференции - это запуганный человек с комплексом Наполеона. Но эта информация об опасности для жизни - это как наркотик, в ней постоянно нужно поднимать градус".

Эту формулу - "запуганный человек с комплексом Наполеона" - Луценко предложил не только для того, чтобы посмеяться, но и чтобы объяснить ею те поступки Зеленского, которые кажутся странными. Он специально подчеркнул: "Эта запуганность и удержание власти оказывает большое влияние на политику президента Зеленского".

И дальше Луценко намекнул, что у Зеленского есть специфические стрехи перед Путиным. "Возможно, вы видели публикации таких околоэфэсбешных сайтов о том, что заказан психологический портрет Зеленского для решающего давления Кремля; что шантажировать будут двойным гражданством, офшорными счетами. И эти публикации тоже являются шантажом". Именно в этом Луценко видит объяснение неизбывного желания Зеленского встретиться наедине с Путиным. "Если человек хочет остановить утечку такого компромата, то человек идет на встречу один на один. А если он имеет четкую государственническую позицию и не чувствует за плечами компромата, то он спокойно продолжает так называемый Нормандский формат".

Это очень серьезный намек, и точно не случайный. Луценко дал понять, что сформулированные им личные психологические проблемы Зеленского могут сказаться на всей стране.

"Дорога на эшафот"

Вечером 14 декабря Дмитрий Гордон опубликовал трехчасовое интервью с экс-руководителем Офиса президента Зеленского Андреем Богданом. Последний тоже рассказал и о дилетантизме президента, и о его психологических проблемах. "Все его представление о политике - это съемки фильма "Слуга народа" о жизни президента. Оно такое далекое от реалий, как твое присутствие в космосе".

И это представление о политике за три года не изменилось. "Он не врет - он играет. Для него задача - понравиться. Вот он вышел, что-то сказал, камера сняла, софиты выключились - все, его дальше это не интересует. Картинка красивая? Красивая. Людям понравилось? Понравилось. Похлопали? Похлопали. Все - он свое дело сделал. А то, что мы называем "врет" - это сюжетные повороты".

Разумеется, Богдан не забыл изобразить себя жертвой. По его словам, его единственный недостаток заключался в том, что он принуждал Зеленского работать над собой. "Это какая-то катастрофа. Он не готовился. Конечно, меня выгнали. Я его заставлял готовиться к каждому звонку, к международной встрече, сидеть и эти скучные бумажки читать. А он никогда не хотел".

Психологические проблемы Зеленского в описании Богдана оказались практически такими же, как в описании Луценко: запуганность плюс мания величия. "Он перепуганный сидит. У них все время какие-то заговоры... После покушения на Шефира у всех вот это пошло. Все ездят на броневиках с кучей охраны". Нарастание проблем проявилось на пресс-марафоне. "Это не болезнь, это расстройство. У каждого человека есть психиатрические расстройства: кто-то боится высоты, кто-то - замкнутых помещений. А вот то, что было на пресс-конференции - это биполярочка. Маниакально ты чем-то заряжен. Вот есть идея, которая дороже тебе жизни: "Я - президент, я - главный".

Разумеется, виноват в этом, по версии Богдана, его сменщик в должности руководителя ОП Андрей Ермак. "Ермак никогда ему не говорит "нет". Любой бред, любая сюжетная линия: "Давай вот так". - "Класс! Эй, ребята, заходите. Президент идею дал". И все: "Га, га, га!" Но это так не работает. Оно не работало, не работает и не будет работать".

Ну и Богдан не был бы самим собой, если бы не выступил с пророчеством. "Не президент клоун. Клоуны те, кто его на эшафот ведут. Ведут спутанного, непонимающего, неадекватного. И оно вроде весело, ярко, шумно, музыка играет, а это дорога на эшафот".

"Секретное досье"

Утром 14 декабря на "Стране" вышло "журналистское расследование", смысл которого понятен уже из заглавия "Гостинцы для президента. Является ли наркоманом Зеленский и сколько стоит грамм кокаина для "слуг народа".

Не будем пересказывать всю статью, но одну цитату приведем. "По информации источников "Страны" в МВД и криминальных кругах, Николай Тищенко регулярно снабжает Зеленского и его окружение кокаином, который, в свою очередь, поставляют ему несколько дилеров. Один из стабильных поставщиков числится в базе МВД под кличкой Андрос. "В ходе отработки наружкой было зафиксировано несколько закупок Тищенко кокаина. Кокаин Николай закупал довольно объемными партиями по 100-150 грамм. Эти закупки происходили перед его встречами с Зеленским, накануне праздников и дружеских встреч в загородных резиденциях президента. Скорее всего, это предназначалось для угощения самого Зеленского и его друзей..." - пояснил офицер полиции".

Издание фантазирует, что "скорее всего, компромат на Зеленского и его наркопоставщиков ждет своего часа".

Кто дирижер

И вот все это в один день вылилось на мозги доверчивых потребителей слухов и прочей правдоподобной информации. Для Банковой проблема усугубляется тем, что как раз избирателям Зеленского несвойственна склонность к критическому мышлению. Поэтому им нетрудно во все это поверить, особенно когда волна информации идет сразу из нескольких независимых источников.

Конечно, тут можно предположить, что все это скоординировано одним дирижером. Любители конспирологии могут вообразить себе какого-то демиурга, который управляет одновременно Юрием Луценко, Дмитрием Гордоном, Андреем Богданом, сайтами "Цензор.нет" и "Страна".

Но есть и более разумное объяснение. В роли дирижера выступил (подчеркнем: нечаянно) сам Зеленский.

Напомним, что несколько недель назад стало известно о твердых планах Зеленского и "слуг народа" удержаться у власти еще, как минимум, на семь лет - до 2029 года. Для этого готовятся отсрочка выборов, возврат мажоритарки, введение онлайн-голосования.

Понятно, что об этих планах прекрасно осведомлены все конкуренты. Они рассчитывали на более-менее честную борьбу, а тут им объяснили, что выборы превратятся в фикцию. Так что всем лучше молча выполнять указания с Банковой. И вот сейчас полетела ответка с разных сторон. У людей формируется неприятие, отторжение Зеленского как личности. Тем самым в обществе создается запрос на скорейшее изгнание Зеленского с Банковой. Ну и заодно "слуг" из Верховной Рады.

