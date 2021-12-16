В России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных территориях. Приговор опубликован на сайте Кировского суда Ростова-на-Дону.

Уголовное дело касалось взяточничества, фигурант получил пять лет исправительной колонии общего режима.

В материалах дела сказано, что в 2019 году обвиняемый поставлял продовольствие российским военнослужащим и дал взятку в размере 630 000 рублей санитарному врачу одного из центров государственного санэпидемнадзора, чтобы тот закрывал глаза на нарушения санитарных норм.

При этом в материалах дела говорится, что продовольствие отправлялось "в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР".

"Боевое дежурство". В материалах российского суда признается - на Донбассе есть войска РФ

Скриншот сайта Кировского суда Ростова-на-Дону

Также в материалах дела говорится, что военнослужащие РФ находятся "на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР".

Скриншот сайта Кировского суда Ростова-на-Дону

Приговор был вынесен судьей Леонардом Шолоховым 10 ноября 2021-го. Полный текст доступен на сайтах Кировского суда и судебных решений РФ.