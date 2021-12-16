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АНАЛИТИКА

Дело на $2 млрд. Зачем Зеленский решил ввязаться в войну с профсоюзами

23:23 15.12.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Зе-команда решила забрать у профсоюзов имущество и пустить его на продажу, что равнозначно объявлению войны. Здесь самое интересное - кто кому какой ущерб способен нанести.

Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроекты №6420 "О правовом режиме имущества общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего Союза ССР" и №6421 "О моратории на отчуждение имущества общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего Союза ССР". Проект №6420 позволяет забрать у профсоюзов то недвижимое имущество, которым они владеют с советских времен. А проект №6421 запрещает профсоюзам продавать свое имущество, пока его у них не отобрало государство.

Это уже вторая попытка команды Зеленского конфисковать у профсоюзов их недвижимость. Первая была предпринята в самом начале работы нынешнего парламента. Глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова и еще 41 "слуга народа" в декабре 2019 г. внесли законопроект №2681 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об отдельных вопросах деятельности профессиональных союзов)", который предложил целый ряд антипрофсоюзных мер. Одна из норм этого проекта гласит: "Имущество профсоюзов, их объединений бывшего Союза ССР и УССР, расположенное на территории Украины и которое на 24 августа 1991 года находилось в их ведении, владении и/или пользовании, является государственным имуществом. Порядок отчуждения, передача в пользование такого имущества определяется Кабинетом Министров Украины по представлению Фонда государственного имущества Украины".

Проект Третьяковой, кстати, остается для "слуг народа" актуальным. Они от него не отказались и даже включили в повестку дня нынешней сессии. Но это проект не только об имуществе, в нем много других норм, в том числе откровенно антиконституционных (например, требование о том, что "на одном предприятии, в учреждении, организации может быть образовано не более двух первичных профсоюзных организаций"). Против проекта Третьяковой выступила Европейская конфедерация профсоюзов. Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом установил, что этот проект "не отвечает обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации, Европейской социальной хартии (пересмотренной) и конвенциям Международной организации труда №№ 87, 135, 158".

Ввиду этих проблем с проектом №2681 команда Зеленского решила отдельно заняться вопросом о профсоюзной недвижимости. Так появились законопроекты №6420 и 6421. Оба они опираются на тот юридический факт, что еще в феврале 1994 г. Верховная Рада постановила: "Установить, что временно, до законодательного определения субъектов права собственности имущества общесоюзных общественных организаций бывшего Союза ССР, расположенного на территории Украины, указанное имущество является общегосударственной собственностью". Обещанного там "законодательного определения субъектов права собственности" до сих пор не произошло, а с принятием проекта №6420 это наконец-то будет сделано.

Проект провозглашает, что имущество общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего Союза ССР является государственной собственностью и подлежит истребованию в судебном порядке. Кабмин обязан по представлению ФГИ утвердить перечень этого имущества и затем обеспечить его истребование.

Галина Третьякова в июне прошлого года прямо заявила журналистам, что Зе-команда хочет конфисковать профсоюзную недвижимость, чтобы затем ее продать. По ее словам, стоимость этого имущества оценивается в $2 млрд: это здания профсоюзов, гостиницы "Турист", санаторно-курортные комплексы. "Это все - государственное имущество, - провозгласила Третьякова. - Что это значит для нас как для граждан Украины? Это означает, что, приватизировав это имущество, мы можем получить, если продадим эти комплексы, $2 млрд дополнительных доходов в наш бюджет".

Взаимный ущерб

Законопроекты, подобные №6420, предлагались и в эпоху Леонида Кучмы, и во времена Виктора Ющенко, и в годы правления Януковича, и в президентскую каденцию Петра Порошенко. Но каждый раз власть не решалась радикально ссориться с профсоюзами. Теперь это может стать реальностью.

С юридической токи зрения закон не поставит точку в вопросе о профсоюзном имуществе. Ведь в проекте №6420 нет списка объектов, которые будут конфискованы у профсоюзов. Список должен составить Кабмин - и вот после этого каждый объект может быть оспорен в судебном порядке.

Главной жертвой нового закона должна стать Федерация профсоюзов Украины (ФПУ). Однако она, как видно даже из ее названия, не имеет и никогда не имела общесоюзного статуса. Она была основана в октябре 1990 г. (еще во времена СССР) и стала правопреемницей Украинского республиканского совета профсоюзов. Поэтому не факт, что суды автоматически будут идентифицировать объекты недвижимости ФПУ как "имущество общесоюзных общественных организаций бывшего Союза ССР". И даже если нужные решения будут принимать суды, подконтрольные Банковой, всю игру может поломать Верховный Суд (кроме того, сам закон может быть оспорен в Конституционном суде Украины).

Правительство, кстати, осознает, что предстоят длительные судебные процессы. В пояснительной записке к проекту №6420 первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко признает: "В уставный капитал общества "Укрпрофздравница" согласно акту приемки-передачи от 24.01.1992 вошли более 310 объектов государственной собственности по состоянию на 01.01.1992... Суммарный максимум судебного сбора по возвращению в государственную собственность имущества, переданного по состоянию на 01.01.1992 указанному обществу, может составить около 198 639 000 грн". Но эта сумма, в размере почти 200 млн грн, не предусмотрена в госбюджете на 2022 год.

Впрочем, у этой истории важна не только юридическая, но и политическая составляющая. Можно предположить, что власть намерена действовать быстро и с позиции силы, тем более что деньги ей нужны уже сейчас. Она может рассчитывать на то, что профсоюзы маловлиятельны и никто не встанет на их защиту.

Это, конечно, так, но примечательно, что несогласие с проектом №6420 выразили не только профсоюзы (в лице Совместного представительного органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне), но и работодатели (в лице Совместного представительного органа стороны работодателей на национальном уровне). Позиция работодателей понятна: если власть конфискует и продаст профсоюзные санатории и профилактории, то из социального пакета для работников придется вычеркнуть льготные профсоюзные путевки. И тогда работодателям придется демонстрировать заботу о здоровье работников другими способами, которые могут потребовать значительных затрат.

Нужно понимать также, что профсоюзный аппарат структур ФПУ содержится в основном именно за счет доходов от хозяйственной деятельности, то есть от эксплуатации и сдачи в аренду профсоюзного имущества. Профсоюзные взносы расходуются главным образом непосредственно в первичных организациях. Поэтому конфискация профсоюзной недвижимости будет означать, что ФПУ и ее структуры потеряют средства к существованию. У них даже офисов своих не будет.

Конечно, широкие массы наемных работников практически ничего не почувствуют. По крайней мере, сомнительно, чтобы ФПУ смогла вывести в свою защиту сотни тысяч людей. Да и десятки тысяч - тоже сомнительно (хотя, впрочем, это будет возможно, если подпишутся работодатели).

Тем не менее, градус ненависти к власти повысится в любом случае. Все будут знать, что власть забрала у людей профсоюзные путевки и вообще украла профсоюзное имущество.

В то же время повысится конкуренция в профсоюзной среде за то, кто лучше защищает наемных работников. И кто эффективнее борется против этой антипрофсоюзной власти.

ФПУ и ее структуры привыкли фокусироваться на хозяйственной деятельности, и этим они всегда были удобны для любой власти. Именно поэтому они и не могут рассчитывать на реальную массовую поддержку. Но если власть нанесет сокрушительный удар по ФПУ, то благодаря этому окрепнут более радикальные протестные силы. И не факт, что они начнут протестовать против работодателей. К тому же работодатели имеют большой опыт в том, как канализировать недовольство работников на протест против власти.

То есть за мизерный выигрыш команда Зеленского может получить большую проблему. А выигрыш наверняка будет мизерным - в самом деле, разве кто-то поверит, что эта команда сумеет продать профсоюзный конфискат за $2 млрд? Вопрос скорее в том, сумеет ли она покрыть судебные издержки, затраты на юристов и прочие неизбежные статьи расходов.

По материалам: http://www.dsnews.com.ua
 

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