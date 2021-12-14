Референдум «насчет прекращения войны». Как Зеленский надеется задобрить Путина

Юрий Вишневский / Деловая столица

Слова о референдуме не случайно прозвучали в разгар челночной дипломатии Запада, который пытается организовать какую-то договоренность между Москвой и Киевом.

Россия уже прямо признается в планах новой агрессии против Украины. Как сообщило РИА "Новости", заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил утром 13 декабря: "Если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, последует военный ответ, будет новый виток конфронтации".

Ранее, 8 декабря, Владимир Путин на пресс-конференции дал двусмысленный ответ на вопрос, собирается ли Россия напасть на Украину. "Это провокационный вопрос. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но... нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия. Вот в таком объеме достаточно будет ответить на сегодняшний день".

То есть Путин фактически признал, что если перспектива принятия Украины в НАТО сохранится, то внешняя политика России будет не миролюбивой, а наоборот. И вот теперь Рябков уже прямо угрожает войной.

Просто шантаж?

Хотя со времени заявления Рябкова прошло более суток, наше министерство иностранных дел молчит. Офис президента тоже молчит, несмотря на то, что Рябков фактически опроверг то, что ранее говорил Владимир Зеленский. Напомним, что 10 декабря он в интервью каналу "1+1" заявил, что услышал от Джо Байдена заверения Путина, будто бы Россия "не собирается продолжать эскалацию в отношении территорий нашего независимого государства". А Рябков говорит, что собирается.

Почему же Банковая публично никак не реагирует на угрозу? Ответ, по-видимому, в том, что Зеленский рассчитывает, что до полномасштабной войны дело не дойдет. Это можно увидеть и в свежем интервью Зеленского итальянской газете La Repubblica, опубликованном 13 декабря. Первый же вопрос заключался в том, считает ли президент Зеленский, что на этот раз военные маневры Путина на границе с Украиной представляют большую угрозу, чем обычно. "Войска, скученные вблизи нашей границы, это потенциал для шантажа. Причем, прежде всего, против западных государств. Но если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще жестче, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства и, возможно, региона в целом", - ответил Зеленский. То есть пока что, при нынешнем количестве российских войск вокруг Украины, Зеленский не видит подготовки Путина к расширению агрессии, а видит только шантаж.

Зачем Зеленскому референдум

Тем не менее, Зеленский готовится к усилению давления со стороны России. Судя по всему, в случае российского ультиматума он собирается провести референдум. В том же интервью каналу "1+1" он заявил: "Я не исключаю референдума... насчет Донбасса, насчет Крыма, вообще насчет прекращения войны. Такое может быть, если кто-то, какая-то страна будет нам предлагать те или иные условия".

Сомнительно, чтобы тема референдума была поднята в интервью случайно или спонтанно. Скорее всего, это заранее заготовленный пробный шар, подготовка общественного мнения, пока очень осторожная. Дескать, зачем воевать, если можно провести референдум - повторим тут ключевые слова Зеленского - "насчет прекращения войны".

Не исключено, что Зеленский вынесет на референдум в одном флаконе все главные требования Путина - отказ от Крыма и от членства в НАТО и признание автономии Донбасса. Упаковано это будет в красивые обещания: в обмен Россия гарантирует нам окончание войны и наполнение газовой трубы, а Запад - инвестиции в восстановление экономики Донбасса.

Конечно, сейчас это звучит дико. Мол, общество такого не допустит, протестующие нарисуют вокруг Банковой красные линии и т.п.

Но Зеленского никто за язык не тянул - он сам дал основания для разнообразных толкований своего расплывчатого заявления. А главное, слова о референдуме совершенно не случайно прозвучали в разгар челночной дипломатии Запада, который пытается организовать какую-то договоренность между Москвой и Киевом. 13 декабря в Киев с рабочим визитом прибыла помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Далее она должна посетить Москву, где ожидается ее встреча с заместителем руководителя администрации Путина Дмитрием Козаком, который в Кремле курирует тему ОРДЛО. Затем Донфрид посетит Брюссель, где проведет встречи с представителями ЕС и НАТО.

Похоже, слова Зеленского о референдуме были пробным шаром не только для внутренней, но и для внешней аудитории. Если это так, то Донфрид может привезти из Киева в Москву какие-то более конкретные предложения. В Кремле, кстати, уже отреагировали на идею Зеленского. "Проведение референдума по Донбассу - это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Не исключено, что именно формулировка вопроса и выставлена Банковой на геополитические торги. Потому-то Зеленский и высказался максимально расплывчато.

Подарок Путину

Возможно, на Банковой рассчитывают, что с помощью референдума можно будет откупиться от Путина. Например, получить через референдум согласие народа на формальную реинтеграцию ОРДЛО в Украину на условиях Кремля - под обещание Путина вывести свои войска из ОРДЛО и не совершать новых нападений.

Однако фактически это будет не сделка с Путиным, а односторонний подарок ему. Весь 30-летний опыт дипломатических отношений между Украиной и РФ (и особенно опыт последних восьми лет) свидетельствует о том, что Кремль в любых двусторонних и многосторонних договоренностях видит только те пункты, которые ему выгодны. А которые ему не выгодны - в упор не видит, они для него исчезают сразу после подписания.

Так произойдет и на этот раз. Как только Зеленский публично объявит о согласии провести референдум по Донбассу в обмен на окончание войны, Путин тут же объявит, что Украина взяла на себя обязательство провести референдум, и добавит к этому другие требования, например, об отказе от Крыма и от членства в НАТО. А если Зеленский не согласится - что ж, тогда Кремль объявит о своем праве начать полномасштабную войну на основании отказа Зеленского выполнять свое обещание о референдуме.

Наша проблема в том, что мы не знаем, действительно ли Зеленский в самом деле этого не понимает - или все-таки все понимает и сознательно подыгрывает Путину. Когда президент и верховный главнокомандующий позволяет себе бросаться словами о референдуме - обязательно следует предполагать наихудший вариант. Пока сам Зеленский публично не развеет все сомнения, которые он же сам и посеял.