Временные администрации для предотвращения блэкаута: Как власти хотят отжать энергетический бизнес у Ахметова

Антон Коломойцев / Depo.ua

Власти всерьез рассматривают возможность взять электроэнерегетическую отрасль под свой полный контроль под предлогом предотвращением кризисных явлений.

В планах власти взять под полный контроль энергосистему главной целью заявлено недопущение масштабных сбоев в поставке энергоресурсов, то есть блэкаута. Параллельной целью может быть ослабление влияния энергоолигархов.

Речь идет о проекте закона, которым должно быть выполнено решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 "О мерах по нейтрализации угрозы в энергетической сфере", которое президент Владимир Зеленский ввел в действие своим Указом. Соответствующие сценарии дополнят существующий закон "О рынке электрической энергии".

Как будут работать временные администрации

Министерство энергетики разработало законопроект, предусматривающий введение, на принадлежащих частным собственникам предприятий энергетики, временных администраторов. Произойдет это в случаях, когда чиновники увидят в действиях участников рынка угрозу нарушения безопасности снабжения электрической энергией. Документом предусматривается, что введение временных администраций на предприятия энергетики будет происходить по решению министерства путем передачи управления активами участников рынка, акциями и корпоративными правами в управление определенным государственным структурам. Это могут быть как учреждения и организации, которые находятся в правительственной вертикали, так и хозяйственные общества, где есть государственная доля собственности.

С момента введения администрации все полномочия органов управления предприятия (общего собрания, наблюдательного совета и исполнительного органа) прекращаются, а временный администратор приобретает все рычаги принятия решений: ему начинают подчиняться все структурные подразделения, органы и должностные лица субъекта. Все решения, принятые отстраненным от управления руководством, признаются никчемными.

Почему это привлекательно для власти: возможные выгоды и большие риски

Если перевести эту законодательную теорию на практику, то в какой-то момент на, скажем, Бурштынской ТЭС, которая принадлежит корпорации Ахметова, может появиться представитель, например, государственного Центрэнерго с соответствующим приказом или постановлением и прибрать на себя все рычаги управления станцией. Причем, законом не ограничен круг и масштаб субъектов, которые могут перейти под контроль правительства. Поэтому брать под свое управление государство может как отдельные электростанции, так и, почему бы и нет, всю ДТЭК Энерго со всем хозяйством - от добычи угля до распределительных сетей.

Следует иметь в виду, что структура украинской электроэнергетической отрасли состоит из нескольких направлений. Это атомная, гидро, возобновляемая и тепловая генерации. Атомка и гидроэнергетика государственные, где власть имеет полный контроль. Однако тепловая генерация, а вместе с ней и "зеленая", в значительной степени находятся в собственности частных лиц. И самая большая доля среди частников - у корпорации Ахметова ДТЭК. Под ее контролем находятся 8 из 15 украинских теплоэлектростанций. Также за ним - существенная часть поставок угля на государственные ТЭС.

Тепловая энергетика выполняет стратегическую функцию балансировки энергосистемы. Именно благодаря электричеству, производимому посредством сжигания угля, гасятся пиковые нагрузки на сеть, которые невозможно регулировать нагрузками на атомных станциях и с которыми по своим мощностям не может справиться гидроэнергетика. Общая доля теплоэнергетики в системе - около трети.

Для частного владельца такая монопольная ситуация - очень удобный способ диктовать свои условия. В том числе и по установлению тарифов на электричество и цен на уголь.

Определенным образом подыграл Ахметову и кризис со снабжением угля из России, который Кремль дополнил еще и блокировкой поставок из Казахстана. Он остался едва ли не единственным поставщиком угля на свои и государственные станции. Учитывая, что поставки американского угля также идут через ДТЭК. Украина вошла в отопительный сезон с критично низкими запасами черного топлива на складах ТЭС. Практически каждый день появляются сообщения, что те или иные станции могут остановиться из-за нехватки угля.

Государственная генерация шлет прямые и косвенные обвинения в сторону олигарха, что он, мол, кроме попустительства кризису с поставкой угля, еще и не в полной мере задействует мощности своих станций - под предлогом ремонтов и аварий в перманентной остановке находятся едва ли не половина энергоблоков частных станций. Создаваемый таким образом дефицит и работа на грани блэкаута, пришли к выводу в правительственном квартале, вполне достаточный повод для того, чтобы навязать свои правила игры. Введение временных государственных администраций.

В том, что эта мера поможет предотвратить блэкаут, абсолютной уверенности нет - это будет зависеть и от компетенций временных администраторов, и от того, будут ли саботировать их решения на местах. Ведь не секрет, что, например, Ринату Ахметову и его представителям очень не нравится "барский" стиль общения некоторых представителей власти. Зато точно можно сказать, что в случае блэкаута или каких-то других проблем, во всем будут обвинены власти с ее спасительными решениями - уж об этом де-факто владельцы энергобизнеса позаботятся.

Это большой риск для имиджа власти, но она все-таки может на это пойти, потому что с другой стороны введение или угроза введения временных администраций может сделать более уступчивыми и договороспособными олигархов - владельцев энергобизнеса. Кроме того, открывается путь к масштабному перераспределению ресурсов и выгод. Вероятной первой задачей временных администраций будет перераспределение угля с целью накопления его на государственных складах. А также - запуск блоков, которые остановлены под тем или иным поводом. При разумном менеджменте это могло бы действительно обеспечить прохождение зимы в относительной стабильности.

Как будут сопротивляться олигархи

Но в этом сценарии есть ряд слабых мест. Первое касается собственно того же менеджмента, который будет управлять энергетикой. Нельзя исключать, что назначенные администраторы окажутся такого же уровня специалистами, как большинство тех, кого зеленым лифтом подняло во власть за последние два с половиной года. Плюс их мотивация может быть совсем не в плоскости обеспечения стабильности энергетики, а скорее в перераспределении прибыли.

Второй важный момент - это позиция самого Ахметова. Для его империи потеря, хотя бы временная, контроля над своими сетями и мощностями будет очень уязвимым ударом, на фоне которого торможение выплат компенсаций по зеленому тарифу будет казаться укусом комара. Ведь даже если он когда-нибудь и получит обратно свою собственность, это будет уже опустошенная и ослабленная система. Конечно, просто так, без масштабной защиты он свое не отдаст. Для этого власти следует готовиться к безумному сопротивлению. Как на уровне принятия этого закона, так и, в случае если такое произойдет, на уровне защиты каждой пяди своей собственности.

Уже сейчас в медиапространстве развернута кампания по противодействию нововведению власти. Разнообразные энергетические ассоциации, объединения, отдельные участники рынка и эксперты распространяют тезис, что это принесет не стабильность, а коррупцию. А также отвернет от Украины инвесторов, для которых такой способ действий тождественен насильственной национализации частной собственности.

Не исключено, что к кампании противодействия присоединятся и бенефициары ряда энергораспределительных компаний (облэнерго), среди которых, кроме Ахметова, такие громкие фамилии как Фирташ и Григоришин.

В общем, весь этот назревающий нарыв можно было бы отнести к антиолигархической борьбе, провозглашенной Владимиром Зеленским. Если бы не тот факт, что борьба выглядит несколько секторальной, когда усилия устремляются не столько против олигархической системы, сколько против конкретных лиц. Как будто лагерь президента, в котором также есть свои олигархи, расправляется с другим лагерем. И отвоеванные ресурсы в перспективе распределятся между победителями.