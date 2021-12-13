Кого накажут за скандал на блокпосту: Гогилашвили или тех, кто его остановил

Юрий Васильченко / Depo.ua

"Но позвольте, как же он служил в очистке? Я его не назначал туда. Ему Швондер дал рекомендацию, если не ошибаюсь". Этот диалог из кинофильма "Собачье сердце" хорошо иллюстрирует перипетии вокруг зашквара заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. У всех вдруг открылись глаза: как эту личность назначили заместителем министра МВД?

После того как капитан полиции Константин Васенков и старший сержант полка "Киев" Евгений Довгалюк 8 декабря на блокпосту "Долина" Краматорского района Донецкой области на законных основаниях остановили автомобиль, в котором ехал заместитель министра внутренних дел Гогилашвили, и требовали от него предъявить документы, Гогилашвили набросился на подчиненных с матом и угрозами. Соответствующее видео было обнародовано на YouTube-канале "Последняя капля".

Первая реакция министра Дениса Монастырского натолкнула на мысль, что Гогилашвили - не просто его заместитель, иначе бы он сам его уволил, а какая-то важная шишка, для увольнения которой нужна отмашка сверху. Монастырский заявил: инициирует перед премьер-министром и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства по установлению всех обстоятельств для дальнейших выводов. Гогилашвили тут же согласился с шефом - еще бы, дисциплинарное расследование и отстранение от должности куда лучше, чем рапорт на увольнение, - и извинился за "чрезмерную эмоциональность".

Но тут произошло то, чего стоило ожидать, - в сети массово появился компромат на Гогилашвили. И не просто компромат, а очень токсичная для Владимира Зеленского информация. Зеленский призвал уволить Гогилашвили. При этом объяснений, почему на должность замминистра внутренних дел взяли такого человека, и комментариев, что из этого правда, а что клевета, мы пока не услышали.

Почему скандал с Гогилашвили не закончится даже с его увольнением

1. Появились слишком интересные подробности об этой личности (подробнее о них читайте дальше), и, похоже, еще не все. Общество ждет объяснений.

2. У общества есть вопросы, кто и зачем его назначил замминистра. Да еще и куратором борьбы с наркоторговлей. Если это креатура президента, то зачем ему такой человек в МВД?

3. Будут узнавать, что он делал на Донбассе и почему передвигался на авто под охраной военной разведки.

Все известные скандалы, связанные с Гогилашвили

Гогилашвили назначили заместителем министра Арсена Авакова 25 сентября 2019 г. В то время все знали, что это не человек из окружения главы МВД. Тогда поползли слухи, что Банковая могла приставить этого ранее неизвестного широким массам человека присматривать за Аваковым и членами его команды. Гогилашвили в одном из интервью опровергал такие слухи. Однако подтвердил, что с Зеленским знаком еще со времен, когда являлся спикером Международной антинаркотической ассоциации, а "Квартал 95" приезжал поддержать подопечных ассоциации.

Известно также, что жена Гогилашвили Мария Левченко много лет работает помощницей Зеленского.

В интервью The Babel замминистра предупреждал: отдельные общественные организации планируют распространить компромат, что он он крышевал дома престарелых, подчинял потоки наркотиков, насильственно отправлял на реабилитацию наркозависимых. "Для них оговорить человека не составляет никакого труда", - говорил он.

Но как свидетельствует фактаж, который выкладывают в сети, реабилитационные центры для наркозависимых, к репутации которых есть ряд вопросов, - только цветочки в биографии Гогилашвили. Центр журналистских расследований обнародовал действующий российский паспорт замминистра. Оказалось, что он долгое время работал на России, был помощником бывшего боксера Николая Валуева, депутата Государственной Думы России от партии "Единая Россия" и активного пропагандиста оккупации Крыма.

Также есть предположение, что на момент назначения заместителем министра Гогилашвили мог не иметь высшего образования или же диплом о нем у него появился перед самим назначением. В 45 лет. Пишут и о якобы имеющейся у него судимости еще на России.

То есть очевидно не только то, что это лицо могло быть назначено в МВД по пожеланию ОП, но и то, что при назначении не проводилась соответствующая проверка, как того требует закон, или на полученную информацию закрыли глаза. И если бы не конфликт на блокпосту, никому бы не было дела до возможного российского гражданства Гогилашвили, предыдущих случаев хамства и превышения полномочий и награждения орденом "За заслуги". Расследование "Общественного" о возможных темных делах в центрах для наркозависимых, к которым мог быть причастен Гогилашвили, в ОП комментировать отказались, и в общем большого резонанса оно, к сожалению, не получило. Теперь чиновник из окружения Зеленского, упрекавший полицейского, что тот его не узнал, а только он один с таким е...лом, наконец-то стал знаменитым. Интересно, "95 квартал" пошутит по этому поводу в новогодней программе?





Как могут отмазать Гогилашвили

Общественность потребует сурового наказания для Гогилашвили. И вот здесь возникают сомнения, что такое наказание будет. Можно вспомнить нападение на журналистов "Схем" - в громком скандале фигурирует близкий к окружению Зеленского банкир Евгений Мецгер. Его сначала отмазывали, однако видео, обнародованное журналистами, заставило власть дать ход делу. В конце концов все закончилось банальным увольнением. В конце ноября в Голосеевском районном суде состоялось первое подготовительное заседание по делу о нападении на съемочную группу.

Еще есть история с ДТП "слуги" Александра Трухина, которая вообще ничем, по крайней мере пока, не закончилась. Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", затем материалы были переданы в ГБР, и больше никаких новостей о следствии не слышно.

И в то же время, полицейские, капитан Васенков и старший сержант Довгалюк, просто выполнявшие свою работу, могут как раз отгрести по полной. Здесь можно вспомнить остановку патрульными автомобиля нардепа Евгения Брагаря - копы заподозрили, что "слуга народа" под кайфом. А в итоге наказали их, потому что не включили нагрудные камеры. Полицейские, сделавшие Гогилашвили звездой, камеры включили. Не отомстит ли он им за смелость и сможет ли общество проконтролировать, чтобы их дальнейшую жизнь и службу не превратили в ад?

В этом контексте следует упомянуть, что, по данным журналиста Юрия Бутусова, Гогилашвили находился в бронированном автомобиле Toyota Land Cruiser, предоставленном посольством США для обеспечения безопасности сотрудников военной разведки Украины. А в другом автомобиле - Volkswagen Tuareg - находились вооруженные люди, среди которых якобы опознали офицеров спецназа ГУР Минобороны. С учетом этой информации возникает вопрос: с какой целью Гогилашвили ехал на Донбасс, что это требовало такой охраны. Не исключено, нам расскажут, что была какая-то спецоперация по отлову наркоторговцев, но из-за инцидента на блокпосту (из-за Васенкова и Довгалюка) она сорвалась. После этого президент сменит гнев на милость, и заместителя Монастырского не только не уволят, но и приставят к еще одному ордену.

Кстати, скандальное видео на YouTube-канале "Последняя капля" уже удалено.

Что-то странное происходит и с сайтом МВД - немало ссылок на новости с участием Гогилашвили сейчас не работают, вместо этого всплывает ошибка 404 - "страница, которую вы ищете, имеет другой адрес или удалена".