Позитив недели. Десантно-штурмовые войска ВСУ получили батарею минометов Барс-8ММК

Десантно-штурмовые войска ВСУ приступают к подконтрольной эксплуатации шести мобильных минометных установок БАРС 8ММК разработки и производства ГП "Укроборонсервис". Как сообщают в "Укроборонпроме", техника предназначена для поддержки действий механизированных подразделений при борьбе с рейдовыми отрядами, диверсионно-разведывательными группами, для контрбатарейной борьбы и т.д.

Установка оснащена минометом калибра 120 мм с максимальной дальностью стрельбы осколочно-фугасной миной до 7100 м. Новейшее оборудование позволяет автоматически наводить оружие на цель, восстанавливать положение ствола после выстрела, определять собственные координаты. Кроме того, она оборудована системой, которая автоматически корректирует условия стрельбы с учетом информации бортовой метеостанции.

Существенным преимуществом БАРС 8ММК является скорость перевода из производного положения в боевое и наоборот. На это уходит втрое меньше времени, чем для подобного вооружения, которое есть на вооружении ВСУ, несмотря на то, что экипаж вдвое меньше расчета штатного буксировочного миномета.

А подразделения ССО, ВМС и ДШИ ВС Украины получили сертификаты на 44 новых бронемашины "Казак-2М1". Как сообщает Defense Express, в отличие от большинства бронемашин, разработанных в Украине после 2014 г. и базирующихся на адаптированных гражданских платформах от иностранных производителей (как, например, шасси Iveco Eurocargo 4×4 для "Казак-2", СБА "Варта" на шасси) МАЗ-5434 или СБА "Новатор" и ББМ "КрАЗ Спартан", построенные на платформе Ford F550), "Казак-2М1" имеет принципиально иную конструкцию - цельнонесущий корпус с полностью независимой подвеской, созданный в Украине.

Нацполиция получила новые вертолеты Airbus Н145, а пограничники - катер OCEA

В Украину прибыли последние вертолеты H145 производства Airbus Helicopters, они будут служить в авиаотряде Национальной полиции Украины. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

Вертолеты H145 с бортовыми номерами 07 и 10 "синий" и с временной регистрацией D-HBKI и D-HBKI это девятый и десятый вертолет из десяти закупленных этого типа по соглашению 2018 г. Вертолеты поставлены в новой модификации Н145 D3 (с пятью лопастями и увеличенной полезной нагрузкой).

Кроме того, во Франции спустили на воду первый катер OCEA для Морской охраны ГПСУ. Его испытания начнутся на следующей неделе и продлятся до конца января, а уже весной после проведения ходовых испытаний ожидается прибытие нового катера в Украину.

ВМС Украины планируют увеличить количество катеров Island до семи

Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на командующего ВМС ВС Украины контрадмирала Алексея Неижпапу.

Первые патрульные катера Украина начала получать еще в 2019 году. "Согласно плану, мы должны иметь 7 таких единиц, которые будут составлять отдельный дивизион патрульных катеров", - рассказал Алексей Неижпапа. Дивизион должен базироваться в порту Южный, где есть соответствующая инфраструктура.

Недавно приказом Министра обороны катера этого типа "Фастов" и "Сумы" были зачислены в состав Военно-Морских Сил ВСУ. Отправку в Украину ждет еще один катер.

Катера Island является частью американского пакета помощи по безопасности на свыше $2,5 млрд, которую США предоставили Украине с 2014 г. В октябре городе Балтимор, США, завершился курс к подготовке 5-го экипажа патрульных катеров. Курс доподготовки, под руководством иностранных инструкторов, длился шесть недель и был проведен на верфи Береговой охраны США.

В Конгрессе согласовали $300 млн на военную помощь Украине

Комитет Палаты представителей США согласовали проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, куда заложена военная помощь Украине в размере $300 млн. Средства пойдут на поддержку и содействие Вооруженным Силам Украины.

Кроме того, законопроект предполагает выделение $4 млрд на Европейскую инициативу по сдерживанию России. Отмечается, что эту статью увеличили почти на $570 млн, чем в начале года запрашивала администрация Белого дома.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты готовы обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы она могла защищать свою территорию от возможной агрессии России.

Украина получит от Эстонии полевой госпиталь Role II

Правительство Эстонии передаст для нужд Вооруженных сил Украины современный полевой госпиталь типа "Role II". Как отмечают в Командовании Медицинских Сил Вооруженных Сил Украины, такой госпиталь обеспечивает более современную медицинскую поддержку на местах.

Его задачи заключаются в выявлении, стабилизации и, при необходимости, оперировании пострадавших перед их доставкой в ​​больницу. Обычно в этот тип госпиталя входят: палатки, контейнеры или, как правило, и то, и другое; амбулаторное отделение; несколько палат, включая изоляторы и отделения интенсивной терапии; операционная, включая предоперационную и послеоперационную зону; стоматологическое отделение; лабораторные и радиологические отделения; поддержка и администрирование госпиталя.