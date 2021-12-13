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АНАЛИТИКА

Подвал для Голощапова. Зачем ФСБ прищучила «мэра» Макеевки

08:20 13.12.2021 |

Политика

 Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Топ-темой прошлой недели в контексте готовности России к новой волне военной агрессии против Украины стала, безусловно, видеоконференция 7 декабря президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным. По факту данный диалог завершился своего рода ничьей. Стороны повторили свои тезисы, высказанные ранее, впрочем, ключевое последствие двухчасового разговора Байдена с Путиным в режиме онлайн в том, что хозяин Кремля все же услышал слова главы Белого дома о тяжелых последствиях в случае полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, а также его призыв к "деэскалации и возвращению к дипломатии". И пошел на попятную, правда, пока только на словах, ведь, как заявил 10 декабря пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, Пентагон продолжает наблюдать скопления российских войск у границ с Украиной.

"Месседж, который я получил от президента Соединенных Штатов: Россия заверила США и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию в отношении территорий нашего независимого государства. О компромиссах никаких мы не говорили. Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка для переговоров с Российской Федерацией", - прокомментировал результаты уже своего телефонного разговора с Байденом, состоявшегося 9 декабря, Владимир Зеленский. Параллельно украинский президент обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном разблокирование нормандского формата и работу Трехсторонней контактной группы.

Кстати, о ТКГ, чье заседание также состоялось на неделе уже после онлайн-саммита Байден - Путин. Украинская делегация выступила с целым рядом предложений: расширить состав СЦКК уполномоченными представителями Германии и Франции как стран - участниц нормандского формата; повысить прозрачность в приграничных районах путем их постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ; вернуться к устойчивому перемирию; открыть КПВВ в Счастье и Золотом, которые с украинской стороны могут работать с ноября 2020 г.; провести взаимный обмен удерживаемыми лицами в количестве около 60 человек.

Однако все эти инициативы были отвергнуты Москвой, представители которой в ТКГ назвали украинские предложения "нелепыми", "абсурдными" и "мертворожденными". В принципе, в данной тупиковой реакции ничего абсолютно нового, так что как для "Нормандии", так и для "Минска" никаких последствий после разговора Байдена с Путиным не произошло. Оба формата остаются на паузе, вызывая лишь жесткие дипломатические заявления Евросоюза такого содержания: "Отказ России как стороны конфликта действовать ответственно, путем конструктивного участия в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы, а также препятствование проведению очередной встречи в нормандском формате, влечет за собой безысходность в этих переговорных форматах".

Два направления на время "передышки"
Вместе с тем снятие с актуальной повестки дня вопроса полномасштабной войны позволило российским оккупантам в захваченных районах украинского Донбасса активизироваться по двум направлениям. Во-первых, из Генштаба ВС РФ и Южного военного округа в расположение оккупационных армейских корпусов в ОРДЛО опять прибыли высокопоставленные ревизоры.

Как стало известно источникам "Восточной правозащитной группы", московские и ростовские военные аудиторы в который раз недовольны завышением списочного состава 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ, неисправностью боевой техники, разворовыванием ГСМ и так далее. Но теперь они намерены устроить окончательные и бесповоротные "разборы полетов". О чем намекает расквартирование в оккупированном Донецке и окрестностях нескольких российских спецподразделений. Их нынешнее местонахождение может быть обусловлено подготовкой к диверсиям на линии разграничения, а может и к предстоящим зачисткам в рядах боевиков, либо и к тому и другому одновременно.

Во-вторых, местным отделениям ФСБ пришла разнарядка заняться борьбой с известными всем жителям ОРДЛО проявлениями коррупции среди коллаборантов "мэрского" и "министерского" уровня, и делать это громко. Пока лично главари российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске Пушилин и Пасечник, недавно получившие партбилеты "Единой России" лично из рук лидера путинской партии Медведева, могут спать спокойно, но это пока. Ведь данную концепцию на Лубянке могут в любой момент и доработать, особенно в случае ее успеха на первоначальном этапе.

Подвал для макеевского гауляйтера

Уже поздним пятничным вечером 10 декабря на все ОРДО прогремела действительно сенсационная новость - арестован "глава администрации" Макеевки Голощапов. То есть как раз коллаборант топового уровня, который заведует вторым по значению городом в ОРДО, откуда, кстати говоря, родом сам Пушилин. Более того, о задержании Голощапова "по подозрению в совершении действий коррупционного характера" сообщили непосредственно на сайте "МВД ДНР", без каких-либо лишних подробностей.

К утру 11 декабря выяснилось, что полицаи действовали под диктовку "МГБ ДНР" и взяли макеевского гауляйтера на выходе из собственного кабинета, где были изъяты документы по целевому использованию средств на ремонт дорог и теплотрасс, а также деньги на ремонт многоэтажных домов Макеевки в сумме до 15 миллионов рублей. При этом на руках у чекистов из "МГБ ДНР" тут же оказались черновые записи сумм откатов Голощапову от различных подрядчиков данных работ, так что подвал "мэру" Макеевки гарантирован долгий и изнурительный, где он всех сдаст. А будет ли полученная информация распиарена гебистами по полной - это как прикажут.

Связан арест Голощапова с другим громким задержанием в Донецке последних дней - "министра строительства ДНР" Наумца за растрату денег, выделенных Россией на содержание местного ЖКХ и автодорог. Тут Лубянка явно хочет убить двух зайцев. С одной стороны, напугать своих донбасских коллаборантов всех пошибов, что привычно "осваивать" деньги из госбюджета РФ, которые проваливаются в ОРДЛО словно в "черную дыру", теперь чревато серьезными последствиями. А с другой, подсластить всем живущим в оккупации их горькие пилюли выживания яркой картинкой "борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти".
 

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