Предупреждение от Байдена Зеленскому. Почему Портнов и Тупицкий были избраны козлами отпущения

Юрий Вишневский / Деловая столица

Санкции в Международный день борьбы с коррупцией - это сигнал тем, кто, возможно, чего-то не понял, или сделал вид, что не понял.



Белый дом выбрал символический день для введения санкций против Андрея Портнова и Александра Тупицкого - Международный день борьбы с коррупцией. Он отмечается по решению Генассамблеи ООН ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 г.

Но это еще не весь символизм. 6 декабря президент США Джо Байден обнародовал первую в истории США Стратегию противодействия коррупции. В этом документе особое внимание уделяется транснациональным масштабам коррупции и, как подчеркнул Байден, мерам, направленным на "снижение способности коррумпированных субъектов использовать американские и международные финансовые системы для сокрытия активов и отмывания доходов от коррупционных действий".

Об этом же Байден заявил 9 декабря на организованном США виртуальном саммите за демократию, на который он пригласил представителей 111 стран, в том числе Украины. Владимир Зеленский там тоже участвовал. И ему, наверное, было интересно услышать заявление Байдена о намерении Вашингтона "запустить новые программы с целью... защитить информаторов и помочь партнерам устранить отмывание денег и сокрытие активов".

Так вот, санкции в такой символический день - это прежде всего сигнал тем, кто, возможно, чего-то не понял, или сделал вид, что не понял.

Сигнал для Банковой

Санкции против Портнова - это, разумеется, сигнал для Банковой. Конечно, сам по себе Портнов - достаточно яркая фигура, чтобы внести его (а также его фонд) в санкционный список Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в соответствии со знаменитым Актом Магнитского. Но примечательно, что в этот день, 9 декабря, OFAC избрал для показательного наказания за коррупцию представителей только шести стран: Анголы, Гватемалы, Либерии, Сальвадора, Южного Судана, Украины.

То есть попадание Портнова в этот список антигероев - это позор не только для самого фигуранта, но и для всей Украины. И в особенности - для нынешней украинской власти, поскольку в пресс-релизе Минфина США четко указано, что санкции против Портнова введены за его деятельность в середине 2019 года, то есть уже при президенте Зеленском.

За какую именно деятельность? Приведем полностью этот абзац из пресс-релиза Минфина США: "Андрей Портнов, бывший заместитель главы администрации президента Украины при бывшем президенте Януковиче, благодаря взяточничеству наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины. Широко известный как судебный посредник, Портнов заслуженно обвинялся в использовании своего влияния для покупки доступа и принятия решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию. По состоянию на 2019 год Портнов предпринял шаги по контролю над украинской судебной системой, влиянию на соответствующее законодательство, стремился назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности и поддержать судебные решения. В середине 2019 года Портнов вступил в сговор с высокопоставленным должностным лицом украинской власти, чтобы сформировать высшие юридические институты страны в своих интересах и повлиять на Конституционный суд Украины. Кроме того, Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора Украины".

Связь между Зеленским и Портновым

Под "высокопоставленным должностным лицом украинской власти", скорее всего, имеется в виду Андрей Богдан, который возглавлял администрацию (затем переименованную в офис) Зеленского с 21 мая 2019-го по 11 февраля 2020-го. Когда Портнов был депутатом парламента, Богдан был его помощником. Летом 2019-го, будучи главой ОП, Богдан подтвердил: "Портнов - это мой многолетний друг".

Под влиянием на КСУ, скорее всего, имеется в виду давление на судей КСУ, благодаря которому 17 сентября 2019 г. главой КСУ был избран Александр Тупицкий. Процитируем журналиста Юрия Бутусова, который в ноябре 2020-го сообщил: "НАБУ среди записей в кабинете председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка обнаружило записи разговоров Вовка с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом и с неофициальным "куратором" судебной системы при Офисе президента Андреем Портновым о назначении председателем Конституционного суда Александра Тупицкого (либо, скажем юридически точно, это какие-то крайне похожие на них голоса). Об этом сообщили источники Цензор.Нет, близкие к НАБУ. На записях, которые являются частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса, крайне похожие на Вовка, Богдана и Портнова, обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения".

Итак, в Вашингтоне имеют достаточно оснований считать, что Тупицкий был поставлен во главе КСУ именно командой Зеленского при содействии Портнова и что Тупицкий на этом посту не занимался самодеятельностью, а выполнял задачи, поставленные Банковой.

Конечно, в ОП сейчас могут оправдываться в том духе, что Зеленский, мол, давно выгнал из своей команды Богдана. Однако через несколько месяцев после увольнения Богдана Зеленский назначил заместителем руководителя своего офиса Олега Татарова, который был адвокатом Портнова.

С точки зрения Вашингтона, Портнов достаточно близок к команде Зеленского. И именно поэтому он был избран в качестве объекта для показательного наказания. Это сигнал Банковой: сегодня под санкции попал Портнов, а завтра ему компанию может составить Татаров, и не только он.

Предупреждение о роковой ошибке

А теперь самое главное: почему понадобилось подавать этот сигнал. Почему Украина удостоилась позора попасть в шестерку мировых примеров коррупции.

Потому что Зеленский не выполнил обещание, которое он дал Байдену на личной встрече в Вашингтоне 1 сентября и которое зафиксировано в Совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и США: "Немедленное избрание нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с лучшими международными практиками". Это обещание Зеленский повторил 8 ноября в меморандуме, на основании которого МВФ 22 ноября выделил нам транш в размере $700 млн про программе stand-by. "Мы завершим процесс отбора и назначим нового руководителя САП до конца ноября 2021 г.", - записано в меморандуме. И не выполнено.

Конкурс был начат еще 4 июня 2020 г. Тот факт, что он затянулся на полтора года и до сих пор не завершился, имеет одно объяснение: отчаянные попытки Банковой не пропустить в руководство САП чужого человека.

Ситуация на конкурсе очень простая: там осталось всего два кандидата. Детектив НАБУ Александр Клименко набрал 230 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк - 209 баллов. 7 декабря конкурсная комиссия наконец-то определилась с датой проведения последнего этапа собеседований - они состоятся 21 декабря в 10:00.

Похоже, в Вашингтоне не верят, что САП получит руководителя, независимого от Банковой. В Вашингтоне имеют основания считать, что на Банковой хотят организовать победу Синюка или сорвать итоги конкурса через ОАСК. По-видимому, именно поэтому Белый дом решил именно сейчас, пока офис Зеленского еще не совершил роковую ошибку, предупредить его о неотвратимом возмездии - и в качестве предупредительного сигнала избрал санкции против Портнова.

Но отметим и другое. Зеленский, демонстративно нарушая собственные личные обязательства перед Байденом и МВФ, уже создал себе определенный имидж в Вашингтоне. Поэтому, если конкурс завершится по-честному и САП получит руководителя, неконтролируемого из ОП, это не будет означать, что неприятности Банковой закончились. Следующим испытанием для ОП станет конкурс на должность директора НАБУ, который должен завершиться не позже апреля 2022 г. А после этого тандем НАБУ и САП может оказаться очень серьезным рычагом давления на нынешнюю властную команду.

Сигнал для судей

Госдеп США 9 декабря внес в свой санкционный список представителей семи государств: Анголы, Гватемалы, Колумбии, Либерии, Никарагуа, Сальвадора и Украины. Антигероем от Украины стал Александр Тупицкий. Как объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Госдепартамент подверг санкциям лиц "за их причастность к серьезной коррупции", в том числе "Александра Тупицкого, бывшего председателя Конституционного суда Украины, за серьезные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время службы в украинской судебной системе". Вместе с Александром Тупицким в список попала его супруга Ольга Тупицкая.

Тут сказано совершенно четко, что Тупицкий наказан не за его деятельность во главе КСУ, а за более ранние прегрешения, конкретно - взятку. Этой истории в декабре 2020 г. посвятила свой выпуск программа "Схемы" (проект "Радио Свобода", финансируемого Конгрессом США), поэтому не нужно удивляться, что о проделках Тупицкого знают в Вашингтоне.

Процитируем Радио Свобода: "Александр Тупицкий как районный судья Донецка в период 2006-2010 годов с помощью влияния и знакомств в судейском корпусе участвовал в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в городе Зугрес (Донецкая область) и, похоже, получил свою долю в этом предприятии через доверенное лицо. После этого, уже работая заместителем главы КСУ, Тупицкий пытался отговорить свидетеля от показаний правоохранителям об этих событиях и заявлял, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за разрешение давнего корпоративного конфликта. Об этом свидетельствует запись разговора с участием Александра Тупицкого, которую верифицировали, проанализировали, сопоставили с событиями того времени и публикуют журналисты "Схем" в своем расследовании".

Тем не менее, руководитель ОП Андрей Ермак выдвинул свою версию, которая кардинально расходится с заявлением госсекретаря США. "Президент Байден поздравил президента Зеленского с тем, что есть очень большой прогресс в проведении реформ, особенно это касается реформы судебной ветви власти. И мы сегодня увидели все сигналы, которые были даны в виде санкций, принятых прежде всего против человека, который блокировал во главе Конституционного суда проведение этих реформ. Я думаю, это очень четкий сигнал", - сказал Ермак в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", принадлежащем Игорю Коломойскому, который сам находится в санкционном списке Госдепа США "в связи с причастностью к значительной коррупции". При этом Ермак вообще умолчал о санкциях Минфина США против Портнова. Хотя именно Портнов вместе с высокопоставленными представителями Банковой влиял на КСУ, и об этом четко сказано в пресс-релизе Минфина США.

Добавим, что реформы судебной ветви власти, за которые Байден якобы похвалил Зеленского, это принятые в июле два закона, которые вводят конкурсы (с участием международных экспертов в конкурсных комиссиях) на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия. Тупицкий (как и КСУ в целом) эти два закона никоим образом не блокировал. То есть и тут Ермак, мягко говоря, нафантазировал.

Конечно, со стороны Ермака такая интерпретация санкций против Тупицкого, которая категорически противоречит словам Блинкена, это бесцеремонная манипуляция фактами.Это наверняка не останется незамеченным в Вашингтоне и вряд ли поспособствует улучшению отношения Белого дома к Зеленскому.

То, что Тупицкий попал в санкционный список Госдепа США, - это сигнал всем украинским судьям, а в особенности самым высокопоставленным. В Вашингтоне сейчас особое внимание к Украине, поэтому судьям лучше не рисковать и не принимать избыточно неадекватных решений.