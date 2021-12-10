Коломойский обустроил криптоферму на Запорожском заводе ферросплавов, получая электроэнергию по дешевке - «Схемы»

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) из сферы влияния олигарха Игоря Коломойского в 2021 году завез из Грузии и Китая оборудование для майнинга криптовалюты. Параллельно завод получал дешевую электроэнергию от Энерготоатома через фирму из орбиты Коломойского Юнайтед Энерджи, говорится в расследовании Схем.

По данным журналистов, с февраля на ЗЗФ поступили более 15 000 блоков для майнинга криптовалют на сумму около $12 млн.

Часть устройств импортировали в Украину через Черноморский рыбный порт, также контролируемый группой "Приват" Игоря Коломойского.





Журналисты подсчитали: если все завезенное из Грузии и Китая оборудование включить круглосуточно на полную мощность, это может принести запорожскому заводу около 80 биткоинов в месяц или более $4 млн.

Перед тем, как на завод начали завозить оборудование, в декабре 2020 года состоялся аукцион, на который подразделение Энергоатома - Энергоатом-трейдинг - выставило большой объем электроэнергии. Большую часть со скидкой приобрел трейдер Юнайтед Энерджи. Вместо первоначальной стоимости в 1,4 грн, один кВт-час обошелся частной компании в 1,15 грн.

Купленную на декабрьском аукционе электроэнергию Юнайтед Энерджи с января по июнь 2021 года поставлял на ряд предприятий с орбиты Игоря Коломойского, среди которых и ЗЗФ.

На вопрос Схем, почему на заводе решили обустроить криптоферму, руководитель ЗЗФ Павел Кравченко объяснил: "Чтобы иметь возможность зарабатывать деньги. Иметь прибыль тогда, когда нет реализации нашей основной продукции".

И добавил, что криптоферму установили, но "...у нас еще нет возможности ее запустить, потому что оборудование нужно подготовить, чтобы оно работало".

На уточнение по поводу дешевой электроэнергии, Кравченко ответил: "У нас ее нет".

С просьбой о комментарии журналисты Схем обратились к Игорю Коломойскому. Говорить по этой теме он отказался.