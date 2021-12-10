Финансовые новости
- |
- 10.12.21
- |
- 11:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Коломойский обустроил криптоферму на Запорожском заводе ферросплавов, получая электроэнергию по дешевке - «Схемы»
09:54 10.12.2021 |
Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) из сферы влияния олигарха Игоря Коломойского в 2021 году завез из Грузии и Китая оборудование для майнинга криптовалюты. Параллельно завод получал дешевую электроэнергию от Энерготоатома через фирму из орбиты Коломойского Юнайтед Энерджи, говорится в расследовании Схем.
По данным журналистов, с февраля на ЗЗФ поступили более 15 000 блоков для майнинга криптовалют на сумму около $12 млн.
Часть устройств импортировали в Украину через Черноморский рыбный порт, также контролируемый группой "Приват" Игоря Коломойского.
Журналисты подсчитали: если все завезенное из Грузии и Китая оборудование включить круглосуточно на полную мощность, это может принести запорожскому заводу около 80 биткоинов в месяц или более $4 млн.
Перед тем, как на завод начали завозить оборудование, в декабре 2020 года состоялся аукцион, на который подразделение Энергоатома - Энергоатом-трейдинг - выставило большой объем электроэнергии. Большую часть со скидкой приобрел трейдер Юнайтед Энерджи. Вместо первоначальной стоимости в 1,4 грн, один кВт-час обошелся частной компании в 1,15 грн.
Купленную на декабрьском аукционе электроэнергию Юнайтед Энерджи с января по июнь 2021 года поставлял на ряд предприятий с орбиты Игоря Коломойского, среди которых и ЗЗФ.
На вопрос Схем, почему на заводе решили обустроить криптоферму, руководитель ЗЗФ Павел Кравченко объяснил: "Чтобы иметь возможность зарабатывать деньги. Иметь прибыль тогда, когда нет реализации нашей основной продукции".
И добавил, что криптоферму установили, но "...у нас еще нет возможности ее запустить, потому что оборудование нужно подготовить, чтобы оно работало".
На уточнение по поводу дешевой электроэнергии, Кравченко ответил: "У нас ее нет".
С просьбой о комментарии журналисты Схем обратились к Игорю Коломойскому. Говорить по этой теме он отказался.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский обустроил криптоферму на Запорожском заводе ферросплавов, получая электроэнергию по дешевке - «Схемы»
ТОП-НОВОСТИ
|Привет из Вашингтона: Применит ли Зеленский американские санкции к Портнову
|Призрак канцлерской республики. Зачем послы G7 хотят лишить Зеленского полномочий
|США ввели санкции против Андрея Портнова за коррумпирование украинских судов
|США ввели санкции против бывшего главы КС Тупицкого и его супруги - Госдеп
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Беларусь, Арахамия, транзит: как «прокладка» из ОАЭ зарабатывает 40% маржи на поставках э/э в Украину
|Декабрьское дежавю: денег на все расходы в бюджете может не хватить
|Пророчество мольфарки. Зачем Коломойский пугает Зеленского Юлией Тимошенко
|США могут отключить Россию от системы SWIFT. Это сильно ударит по РФ? Спойлер – да
|Как малые дети: про фонды для детей и пенсионеров
|Гречка, мука, молоко. Как государство будет регулировать цены
Это интересно
|Американские учёные случайно нашли путь к рукотворному искривлению пространства — это поможет отправиться к другим звёздам
|Крупнейший в мире разработчик квантовых компьютеров начал продажи суперзащищённых ключей шифрования
|Google превратила Gmail в мессенджер с голосовыми и видеозвонками
|Японцы придумали систему автоматического обогрева фар и фонарей
|Ubisoft представила платформу для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT
|Флагманские чипы Snapdragon 8 Gen 1 будет производить не только Samsung, но и TSMC
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности. Ни одного Redmi и Xiaomi в лидерах AnTuTu