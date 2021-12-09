США ввели санкции против Андрея Портнова за коррумпирование украинских судов

Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о новых санкциях против бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Януковича Андрея Портнова.

Соответствующий список имеется в распоряжении "Европейской правды".

Санкции введены в рамках так называемого закона Магнитского, предусматривающего наказание для людей, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека.

В санкционном списке также указана "Благотворительная организация Фонда Андрея Портнова". Акт Магнитского предусматривает отказ в визах и финансовые санкции.

В сообщении Минфина указаны личные данные Портнова, такие как дата и место рождения, номера загранпаспорта PU262444 и национального паспорта CO168696.

В обосновании санкций объясняется, что Портнов наладил широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины через взяточничество.

"Широко известный как судебный посредник, Портнов заслуженно обвинялся в использовании своего влияния на покупку доступа и принятие решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию. По состоянию на 2019 год Портнов предпринял шаги по контролю за украинской судебной системой, влиянию на соответствующее законодательство, стремился назначить лояльных чиновников на более высокие судебные должности и поддержать судебные решения", - говорится в объяснении.

Также указывается, что в середине 2019 года Портнов вступил в сговор с чиновником украинского правительства, чтобы сформировать высшие юридические институты страны в своих интересах и повлиять на Конституционный суд Украины. Кроме того, Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора Украины.