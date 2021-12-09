США ввели санкции против бывшего главы КС Тупицкого и его супруги - Госдеп

Госдепартамент США ввел санкции за серьезные коррупционные действия в отношении бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его супруги Ольги Тупицкой.

Соответствующая информация опубликована на сайте Госдепа США.

Отмечается, что ограничения применяются "за значительные коррупционные действия, в частности, за получение взятки во время службы в украинской судебной системе". Супруга Тупицкого Ольга Тупицкая также попала под санкции.

Согласно пресс-релизу на сайте Госдепа США, "сегодня Соединенные Штаты также предпринимают дополнительные смелые действия по борьбе с коррупцией и усилению ответственности за счет санкций и визовых ограничений в рамках "Глобального закона Магнитского" и положения раздела 7031 (c) по ограничению визового режима Госдепартамента".

В Госдепе подчеркнули, что указанные действия способствуют привлечению к ответственности коррумпированных субъектов по всему миру и сдерживания тех, кто будет стремиться действовать безнаказанно, игнорировать международные стандарты и подрывать демократию и верховенство закона.

Как сообщалось, Тупицкий потерял статус судьи КС Украины вследствие отмены президентом Украины Владимиром Зеленским указа экс-президента Виктора Януковича о его назначении, поскольку в соответствии с решением СНБО, его дальнейшее пребывание на должности судьи КС составило бы существенную угрозу национальной безопасности Украины.

Однако 14 июля 2021 года Кассационный административный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) признал противоправным и отменил указ президента Украины об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Это решение КАС ВС обжаловано президентом Украины в Большой палате Верховного суда. Решение по апелляции еще не принято.

Между тем, ГБР расследует дело по факту возможного злоупотребления судьями ВС при вынесении решения по Тупицкому.

В ноябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил двух судей КС по президентской квоте.

В свою очередь КС отложил приведение к присяге назначенных президентом судей до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента Украины. То есть, до подтверждения того факта, что Тупицкий и Александр Касминин, указ о назначении которого также был отменен указам Зеленского, не являются больше судьями КС.

Свою позицию в КС аргументировали тем, что за период 2013-2018 годов президент Украины назначил на должность шестерых судей Конституционного суда Украины, полномочия которых не прекращены и которые не уволены с должности на основаниях, определенных статьей 149 со значком 1 Конституции Украины.

Также КС рассматривает соответствие Конституции Украины указов Зеленского о временном отстранении и увольнении экс-главы КС Тупицкого с должности.

В отношении Тупицкого есть два уголовных производства. Первое касается преступлений против правосудия и в настоящее время рассматривается Подольским районным судом по существу.

В декабре 2020 года Тупицкий был вызван в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Артура Емельянова, зарегистрированном в 2013 году, следствие по которому проводило ГБР. Тупицкий был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Кроме этого, расследовалось и также уже направлено на рассмотрение в суд дело по обвинению Тупицкого в организации несанкционированного использования ключа подписи платежных документов КС.